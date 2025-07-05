читать дальше городу и уже устали немного. Думали, что не сможем ходить 3 часа. Но Мария так провела экскурсию, что мы и не заметили как пролетело время. Узнали много нового и интересного об истории Тамбова. Мария любит свой город и много знает про него.

Огромное спасибо Марии за познавательную и увлекательную экскурсию. У нас экскурсия была в 14.00. До этого мы много гуляли по