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Увидеть самое главное в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Тамбове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
3 часа
199 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны губернского города Т
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны губернского города Т
Прогуляться по Тамбову - в лёгкой атмосфере и с живыми историями
16 июл в 10:00
17 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Экскурсия о тамбовском купечестве, его жизни и колорите
Начало: Первомайский мост на набережной Цны
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Раиса
    5 июля 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Огромное спасибо Марии за познавательную и увлекательную экскурсию. У нас экскурсия была в 14.00. До этого мы много гуляли по
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    городу и уже устали немного. Думали, что не сможем ходить 3 часа. Но Мария так провела экскурсию, что мы и не заметили как пролетело время. Узнали много нового и интересного об истории Тамбова. Мария любит свой город и много знает про него.

  • Т
    Татьяна
    24 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Еще раз хотим поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Тамбову! Безупречная по содержанию, организации, доступная и очень интересная подача материала,
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    легко и непринужденно, на одном дыхании три с половиной часа пролетели как один миг. Мария - профессионал, влюбленный в свой родной город, в дело которым она занимается, человек, зажигающий этой любовью своих туристов! Очень понравился Тамбов!!! Спасибо, Мария, за экскурсию, за прекрасное настроение и удовольствие, которое Вы нам подарили! Ваши благодарные туристы: Татьяна, Махмуд и Моника (собака Мальтипу).

  • А
    Анастасия
    19 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация
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    качественная, достаточно исторических фактов, выстроеная хронология событий. По нашему мнению один из лучших встретившихчя нам экскурсоводов, а у нас большой опыт, более 20 экскурсий за последние 4 года. 1 звезду сняла за цену, кажется, что это в принципе дороговато, но с другой стороны мы не пожалели.

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тамбове
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Провинциальное очарование Тамбова
  2. Тайны губернского города Т
  3. Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Соборная площадь
  5. Гостиный Двор
  6. Коммунальная улица
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июле 2025
Сейчас в Тамбове в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 5200. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Тамбове на 2025 год по теме «Самое главное», 199 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь