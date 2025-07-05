Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны губернского города Т
Прогуляться по Тамбову - в лёгкой атмосфере и с живыми историями
16 июл в 10:00
17 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Экскурсия о тамбовском купечестве, его жизни и колорите
Начало: Первомайский мост на набережной Цны
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРаиса5 июля 2025Огромное спасибо Марии за познавательную и увлекательную экскурсию. У нас экскурсия была в 14.00. До этого мы много гуляли по
- ТТатьяна24 июня 2025Еще раз хотим поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Тамбову! Безупречная по содержанию, организации, доступная и очень интересная подача материала,
- ААнастасия19 июня 2025Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Самое главное»
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