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Полезная информация о Тамбове

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Местное время в Тамбове
22:5252
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТамбов
По-английскиTambov
Столица регионаТамбов является столицей региона
Население города290 933 чел.
АэропортДонское TBW
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота128 м. от уровня моря

Где находится Тамбов на карте

Тамбов фото города
Тамбов

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