Индивидуальная
до 10 чел.
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Вечерняя прогулка по Тарусе откроет перед вами мир закатов и историй. Почувствуйте атмосферу города, как это делали Ахмадулина и Цветаева
Начало: На ул. Декабристов
9 авг в 16:30
10 авг в 16:30
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Таруса в историях и лицах
Откройте для себя культурное богатство Тарусы. Прогулка по живописным местам и знакомство с историей через судьбы известных личностей
Начало: У Петропавловского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
11 авг в 11:00
17 авг в 11:00
720 ₽
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Таруса, которая удивляет - и вдохновляет
Почувствуйте магию Тарусы, где время словно замедляется, а пейзажи вдохновляют. Узнайте тайны города с главным редактором газеты
Начало: На набережной Оки
11 авг в 10:00
12 авг в 13:00
7800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса и Истомино: путешествие во времени
Прогулка по Тарусе и визит в усадьбу Истомино откроют вам мир знаменитых дачников и дворянской культуры. Узнайте больше о жизни Цветаевой и Паустовского
Начало: В центре Тарусы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
17 600 ₽ за всё до 6 чел.
