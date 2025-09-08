Дачная Таруса и усадьба Истомино

В Тарусе каждый уголок дышит историей великих дачников.
Прогулка по тихим улочкам и набережным позволит окунуться в атмосферу творчества Цветаевой, Паустовского и других. Затем, всего в шести километрах, усадьба Истомино приглашает
Прогулка по тихим улочкам и набережным позволит окунуться в атмосферу творчества Цветаевой, Паустовского и других. Затем, всего в шести километрах, усадьба Истомино приглашает
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по историческим улочкам Тарусы
- 🏛️ Визит в усадьбу Истомино
- 📚 Истории о жизни знаменитых дачников
- ☕ Чаепитие в парке
- 🖼️ Осмотр картинной галереи
Что можно увидеть
- Дом земского врача Ивана Зиновьевича Добротворского
- Соборная площадь
- Собор Петра и Павла
- Торговые ряды
- Тарусская картинная галерея
- Памятники Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовскому
- Цветаевская тропа
- Мусатовский косогор
- Храм Успения Богородицы
- Главный дом усадьбы
Описание экскурсии
Что входит в программу
Таруса и усадьба Истомино — это два разных мира, хотя и связанных исторически. В городской части маршрута вы осмотрите музеи, памятники, дома знаменитостей. Проникнетесь особой культурной жизнью и её динамикой. А далее, за городом, погрузитесь в дворянский быт, ощутите его неспешность и уют. Экскурсия включает:
- прогулку по тихим улочкам и набережным Тарусы (2,5 часа)
- визит в усадьбу Истомино, которой больше 300 лет (2,5 часа)
- чаепитие в парке (1 час)
Что вас ожидает
Маршрут по Тарусе
- Дом земского врача Ивана Зиновьевича Добротворского
- Соборная площадь и Старый город
- Собор Петра и Павла
- Торговые ряды и здание казначейства
- Тарусская картинная галерея
- Памятники Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовскому
- Цветаевская тропа и камень поэтессы
- Мусатовский косогор
Усадьба Истомино
Всего в 6 км от Тарусы — старинная усадьба, связанная с родом Толстых. Там вы увидите:
- храм Успения Богородицы (1725 г.), построенный прадедом Льва Толстого
- главный дом усадьбы конца 18 века
- грот и парк, спускающийся к реке
Я покажу места, где Марина Цветаева искала вдохновение, а Паустовский — рыбацкое уединение. А затем угощу настоящим тарусским чаем в тени вековых деревьев.
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Honda с климат-контролем. За рулём будет опытный водитель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Тарусы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 399 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
8 сен 2025
Экскурсия по Тарусе, ее окрестностями Поленово с Анной просто прекрасная! Без ее знаний и контактов
самстоятельно врядли бы получилось так увлекательно.
самстоятельно врядли бы получилось так увлекательно.
Входит в следующие категории Тарусы
Похожие экскурсии из Тарусы
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
29 ноя в 10:30
30 ноя в 10:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.