Дачная Таруса и усадьба Истомино

Прогулка по Тарусе и визит в усадьбу Истомино откроют вам мир знаменитых дачников и дворянской культуры. Узнайте больше о жизни Цветаевой и Паустовского
В Тарусе каждый уголок дышит историей великих дачников.

Прогулка по тихим улочкам и набережным позволит окунуться в атмосферу творчества Цветаевой, Паустовского и других. Затем, всего в шести километрах, усадьба Истомино приглашает
вас насладиться дворянским бытом. Здесь вы увидите храм Успения Богородицы и главный дом усадьбы, а также прогуляетесь по парку. В завершение дня - чаепитие в тени вековых деревьев. Это путешествие - уникальная возможность соединить городскую культуру и сельскую идиллию

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулка по историческим улочкам Тарусы
  • 🏛️ Визит в усадьбу Истомино
  • 📚 Истории о жизни знаменитых дачников
  • ☕ Чаепитие в парке
  • 🖼️ Осмотр картинной галереи
Что можно увидеть

  • Дом земского врача Ивана Зиновьевича Добротворского
  • Соборная площадь
  • Собор Петра и Павла
  • Торговые ряды
  • Тарусская картинная галерея
  • Памятники Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовскому
  • Цветаевская тропа
  • Мусатовский косогор
  • Храм Успения Богородицы
  • Главный дом усадьбы

Описание экскурсии

Что входит в программу

Таруса и усадьба Истомино — это два разных мира, хотя и связанных исторически. В городской части маршрута вы осмотрите музеи, памятники, дома знаменитостей. Проникнетесь особой культурной жизнью и её динамикой. А далее, за городом, погрузитесь в дворянский быт, ощутите его неспешность и уют. Экскурсия включает:

  • прогулку по тихим улочкам и набережным Тарусы (2,5 часа)
  • визит в усадьбу Истомино, которой больше 300 лет (2,5 часа)
  • чаепитие в парке (1 час)

Что вас ожидает

Маршрут по Тарусе

Усадьба Истомино

Всего в 6 км от Тарусы — старинная усадьба, связанная с родом Толстых. Там вы увидите:

  • храм Успения Богородицы (1725 г.), построенный прадедом Льва Толстого
  • главный дом усадьбы конца 18 века
  • грот и парк, спускающийся к реке

Я покажу места, где Марина Цветаева искала вдохновение, а Паустовский — рыбацкое уединение. А затем угощу настоящим тарусским чаем в тени вековых деревьев.

Организационные детали

Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Honda с климат-контролем. За рулём будет опытный водитель.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Анна
Анна — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 399 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением. Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Михаил
8 сен 2025
Экскурсия по Тарусе, ее окрестностями Поленово с Анной просто прекрасная! Без ее знаний и контактов
самстоятельно врядли бы получилось так увлекательно.

Входит в следующие категории Тарусы

