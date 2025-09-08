Дачная Таруса и усадьба Истомино

В Тарусе каждый уголок дышит историей великих дачников.Прогулка по тихим улочкам и набережным позволит окунуться в атмосферу творчества Цветаевой, Паустовского и других. Затем, всего в шести километрах, усадьба Истомино приглашает

вас насладиться дворянским бытом. Здесь вы увидите храм Успения Богородицы и главный дом усадьбы, а также прогуляетесь по парку. В завершение дня - чаепитие в тени вековых деревьев. Это путешествие - уникальная возможность соединить городскую культуру и сельскую идиллию

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что входит в программу

Таруса и усадьба Истомино — это два разных мира, хотя и связанных исторически. В городской части маршрута вы осмотрите музеи, памятники, дома знаменитостей. Проникнетесь особой культурной жизнью и её динамикой. А далее, за городом, погрузитесь в дворянский быт, ощутите его неспешность и уют. Экскурсия включает:

прогулку по тихим улочкам и набережным Тарусы (2,5 часа)

визит в усадьбу Истомино, которой больше 300 лет (2,5 часа)

чаепитие в парке (1 час)

Что вас ожидает

Маршрут по Тарусе

Дом земского врача Ивана Зиновьевича Добротворского

Соборная площадь и Старый город

Собор Петра и Павла

Торговые ряды и здание казначейства

Тарусская картинная галерея

Памятники Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовскому

Цветаевская тропа и камень поэтессы

Мусатовский косогор

Усадьба Истомино

Всего в 6 км от Тарусы — старинная усадьба, связанная с родом Толстых. Там вы увидите:

храм Успения Богородицы (1725 г.), построенный прадедом Льва Толстого

главный дом усадьбы конца 18 века

грот и парк, спускающийся к реке

Я покажу места, где Марина Цветаева искала вдохновение, а Паустовский — рыбацкое уединение. А затем угощу настоящим тарусским чаем в тени вековых деревьев.

Организационные детали

Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Honda с климат-контролем. За рулём будет опытный водитель.