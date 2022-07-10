Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком), с посещением главных достопримечательностей, которое продолжится в Тарусе — небольшом городке, расположенном в 30 км.
Описание экскурсииОб экскурсии Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком), с посещением главных достопримечательностей, которое продолжится в Тарусе — небольшом городке, расположенном в 30 км. Экскурсия по Тарусе — уникальная возможность узнать, какой была провинциальная Россия во времена Пушкина. Мы увидим одноэтажные здания XIX века, благодаря которым город имеет статус природно-архитектурного заповедника. В историческом центре осмотрим собор Петра и Павла XVIII века с трехъярусной колокольней, построенный на средства Екатерины II, увидим церковь Воскресения XVII века — древнейшее сооружение Тарусы и обычную, но столь необычную в наше время городскую застройку XIX века. Полюбуемся среднерусскими пейзажами, в которых черпали вдохновение художники, поэты и писатели в конце XIX – начале XX веков. Узнаем о блестящей судьбе Марины Цветаевой у мемориального камня на живописном Мусатовском косогоре. Осмотрим Никольскую церковь и дом Святослава Рихтера. Узнаем о музеях Тарусы: историко-краеведческом музее, доме-музее В. А Ватагина, частном музее на ул. Шмидта, музее семьи Цветаевых. Важно Трансфер до места встречи не предоставляется Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Петра и Павла XVIII века
- Церковь Воскресения XVII века
- Никольская церковь
- Дом Святослава Рихтера
- Историко-краеведческий музей
- Дом-музей В. А Ватагина
- Музей семьи Цветаевых и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
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