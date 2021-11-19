История малых городов: Серпухов и Таруса

Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком) , с посещением главных...

Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком), с посещением главных достопримечательностей, которое продолжится в Тарусе — небольшом городке, расположенном в 30 км.
История малых городов: Серпухов и Таруса
История малых городов: Серпухов и Таруса
История малых городов: Серпухов и Таруса
История малых городов: Серпухов и Таруса
История малых городов: Серпухов и Таруса
История малых городов: Серпухов и Таруса

Что вы увидите 🤩

  • Собор Петра и Павла XVIII века
  • Церковь Воскресения XVII века
  • Никольская церковь
  • Дом Святослава Рихтера
  • Историко-краеведческий музей
  • Дом-музей В. А Ватагина
  • Музей семьи Цветаевых и другие.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком), с посещением главных достопримечательностей, которое продолжится в Тарусе — небольшом городке, расположенном в 30 км.
Экскурсия по Тарусе — уникальная возможность узнать, какой была провинциальная Россия во времена Пушкина. Мы увидим одноэтажные здания XIX века, благодаря которым город имеет статус природно-архитектурного заповедника. В историческом центре осмотрим собор Петра и Павла XVIII века с трехъярусной колокольней, построенный на средства Екатерины II, увидим церковь Воскресения XVII века — древнейшее сооружение Тарусы и обычную, но столь необычную в наше время городскую застройку XIX века.
Полюбуемся среднерусскими пейзажами, в которых черпали вдохновение художники, поэты и писатели в конце XIX – начале XX веков. Узнаем о блестящей судьбе Марины Цветаевой у мемориального камня на живописном Мусатовском косогоре.
Осмотрим Никольскую церковь и дом Святослава Рихтера. Узнаем о музеях Тарусы: историко-краеведческом музее, доме-музее В. А Ватагина, частном музее на ул. Шмидта, музее семьи Цветаевых.
Важно
Трансфер до места встречи не предоставляется

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит?
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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