Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком), с посещением главных достопримечательностей, которое продолжится в Тарусе — небольшом городке, расположенном в 30 км. 5 2 оценки

Gidy Gorode Ваш гид в Тарусе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 6 часов 1-5 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком), с посещением главных достопримечательностей, которое продолжится в Тарусе — небольшом городке, расположенном в 30 км. Экскурсия по Тарусе — уникальная возможность узнать, какой была провинциальная Россия во времена Пушкина. Мы увидим одноэтажные здания XIX века, благодаря которым город имеет статус природно-архитектурного заповедника. В историческом центре осмотрим собор Петра и Павла XVIII века с трехъярусной колокольней, построенный на средства Екатерины II, увидим церковь Воскресения XVII века — древнейшее сооружение Тарусы и обычную, но столь необычную в наше время городскую застройку XIX века. Полюбуемся среднерусскими пейзажами, в которых черпали вдохновение художники, поэты и писатели в конце XIX – начале XX веков. Узнаем о блестящей судьбе Марины Цветаевой у мемориального камня на живописном Мусатовском косогоре. Осмотрим Никольскую церковь и дом Святослава Рихтера. Узнаем о музеях Тарусы: историко-краеведческом музее, доме-музее В. А Ватагина, частном музее на ул. Шмидта, музее семьи Цветаевых. Важно Трансфер до места встречи не предоставляется Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Собор Петра и Павла XVIII века

Церковь Воскресения XVII века

Никольская церковь

Дом Святослава Рихтера

Историко-краеведческий музей

Дом-музей В. А Ватагина

Музей семьи Цветаевых и другие Что включено Экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.