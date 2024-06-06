Неспешные экскурсии Териберки для пенсионеров

Найдено 5 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Териберке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 5 000 за человека
Териберка - «маленький северный рай»
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    6 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Сегодня побывали на экскурсии с гидом Павлом, гид замечательный показал все красоты Териберки: водопады, вид с гор, океан,море…, добирались до
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    Териберки на автомобиле (гид заехал за нами по месту проживания) в дороге отвечали на интересующие нас вопросы по поводу Мурманска и самой Териберки, рассказывали историю Териберки и её осуществления,в общем,дорога была очень весёлой и не такой долкой и нудной как мы себе представляли С сегодняшнего приключения остались в восторге, рекомендую Спасибо организаторам и отдельное спасибо Павлу за отлично проведённый день

  • Л
    Любовь
    6 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Мы гуляли у залива, поднимались в гору, наблюдали шикарные виды на водопад, птичий базар и огромные водные просторы - было
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    великолепно! Гид много рассказывал про всё, что мы посещали - было невероятно интересно! Спасибо Сергею! С погодой нам повезло, поэтому гулять пришлось много:) И это здорово. Всем рекомендую!

    Мы гуляли у залива, поднимались в гору, наблюдали шикарные виды на водопад, птичий базар и огромные
  • К
    Камила
    5 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Интересные истории гида, хорошо знает местность(коренной местный житель), просто невероятные виды, дух захватывает от красот! Рекомендую!
    Интересные истории гида, хорошо знает местность(коренной местный житель), просто невероятные виды, дух захватывает от красот! Рекомендую!
  • В
    Виталий
    26 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
  • Д
    Динара
    9 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки
  • М
    Марина
    21 апреля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Очень понравилась экскурсия. Все было чётко по времени. Сергей не только прекрасный гид, но и отличный водитель. Однозначно рекомендую, только
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    одевайтесь теплее. Все три ресторана, который порекомендовал Сергей оказались хорошими, т. к. была перекрыта дорога и нам пришлось побывать везде, о чем не жалеем

  • М
    Марина
    4 апреля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по времени. Приедем ещё летом. Ждём новые маршруты!
    Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко поЗамечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко поЗамечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко поЗамечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по
  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Отличная экскурсия! По дороге был интересный рассказ об истории всего полуострова, Териберки в том числе. Маршрут продуман, всё слажено. Заботливый экскурсовод-водитель Кирилл, постоянно интересовался настроением всех попутчиков. А каким чаем угощал! 👍 Супер!
  • Е
    Евгения
    2 марта 2024
    Холодное сердце Териберки
    Мы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали от места проживания и туда
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    же привезли. В машине было чисто и тепло. По дороге Алексей рассказал много интересного об истории поселка, посетили все знаковые места Териберки. Приятным бонусом был пирог с мясом и травяной чай! С командой Алексея голодными и без ярких воспоминаний вы точно не останетесь!

    Мы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали от

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
  2. Териберка - в копилку лучших дней
  3. Териберка - вечное сияние чистого Севера
  4. Холодное сердце Териберки
  5. Териберка - «маленький северный рай»
Какие места ещё посмотреть в Териберке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 321 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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