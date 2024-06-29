1 чел.
По популярности
скидка
25%
Фотопрогулка
10 часов
Популярное предложение
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2600019 500₽ за всё до 15 чел.
скидка
10%
Мини-группа
9 часов
Териберка - в копилку лучших дней
На групповой экскурсии перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: Отель Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
8 июля в 11:00
9 июля в 11:00
50004 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Морская прогулка по Баренцеву морю на судне вместимостью до 10 человек
Готовьтесь к увлекательному путешествию по волнам Баренцева моря. Вас ждут потрясающие виды и встреча с морскими обитателями
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50004 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара29 июня 2024Все прошло на высшем уровне, приезжайте, смотрите и наслаждайтесь. Спасибо огромное гиду и хорошей компании
- ЮЮлия29 июня 2024Эмоции от посещения Териберки - в копилочку! Первый раз пользовались Трипстером, а это всегда волнительно: мерещатся всякие "а вдруг"… Но
- ИИрина29 июня 2024Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Хороший автомобиль, продуманный маршрут, водитель и гид в одном лице, Сергей, замечательно провел экскурсию. Смело могу рекомендовать вас друзьям.
- ККристина19 июня 2024Сегодня были на морской прогулке в Териберки. Все безумно понравилось несмотря на погодные условия, китов к сожалению не увидели, но в полном восторге. Капитану «Скитальца» огромное спасибо 🫶
- ССветлана16 июня 2024Столько групп перед нами были и возвращались с пустыми руками, а мы увидели кита, это останется как лучшие воспоминания
- ММарина4 июня 2024Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
- ВВиталий26 мая 2024Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
- ННаталья2 апреля 2024Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
- ВВалерия14 марта 2024Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «🔥 Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2024
Сейчас в Териберке в категории "🔥 Скидки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 19 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 292 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Скидки в Териберке на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 25%!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024