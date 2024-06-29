Экскурсии со скидкой в Териберке до 25%

Найдено 4 экскурсии в категории «🔥 Скидки» в Териберке, цены от 4 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
10 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2600019 500 за всё до 15 чел.
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
9 часов
249 отзывов
Териберка - в копилку лучших дней
На групповой экскурсии перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: Отель Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
50004 500 за человека
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
8 июля в 11:00
9 июля в 11:00
50004 500 за человека
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Морская прогулка по Баренцеву морю на судне вместимостью до 10 человек
Готовьтесь к увлекательному путешествию по волнам Баренцева моря. Вас ждут потрясающие виды и встреча с морскими обитателями
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50004 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    29 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Все прошло на высшем уровне, приезжайте, смотрите и наслаждайтесь. Спасибо огромное гиду и хорошей компании
  • Ю
    Юлия
    29 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Эмоции от посещения Териберки - в копилочку! Первый раз пользовались Трипстером, а это всегда волнительно: мерещатся всякие "а вдруг"… Но
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    уютный минивэнчик прибыл вовремя, водитель-гид Сергей был внимателен ко всем в течение всей замечательной поездки, рассказывал и показывал со знанием дела. Воспользовались шикарной погодой и съездили на пару незапланированных локаций. Здоровско! Только не увидели китов(((Значит, есть повод вернуться)) Спасибо за организацию!

    Эмоции от посещения Териберки - в копилочку! Первый раз пользовались Трипстером, а это всегда волнительно: мерещатся
  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Хороший автомобиль, продуманный маршрут, водитель и гид в одном лице, Сергей, замечательно провел экскурсию. Смело могу рекомендовать вас друзьям.
  • К
    Кристина
    19 июня 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Сегодня были на морской прогулке в Териберки. Все безумно понравилось несмотря на погодные условия, китов к сожалению не увидели, но в полном восторге. Капитану «Скитальца» огромное спасибо 🫶
  • С
    Светлана
    16 июня 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Столько групп перед нами были и возвращались с пустыми руками, а мы увидели кита, это останется как лучшие воспоминания
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
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    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • В
    Виталий
    26 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
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    которые могут быть. Забрали из отеля в Мурманске, вождение комфортное, по пути узнали много нового про Сам Мурманск и историю края. Понравился путь до водопада и горка, это вообще супер;))) море с изумрудными переливами. В общем, рекомендую!!!! Спасибо огромное!!!

    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все
  • В
    Валерия
    14 марта 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
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    жизнь. К тому же нам повезло с погодой) Вся компания получила море удовольствия от путешествия, все супер клиентоориентированно, оперативно, доброжелательно, никто никого не торопит, на любой вопрос ответят. Отдельная благодарность Виталию за сопровождение и приятную компанию на Териберке) Место и тур потрясающие, определенно стоит их посетить!

    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «🔥 Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
  4. Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2024
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