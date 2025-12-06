А Анастасия Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе) Спасибо большое гиду Никите! Он не только потрясающе интересно рассказывал о Кольском полуострове, но и позаботился о том, чтобы мы везде успели и дал рекомендации куда сходить/что поделать. Профессионал с большой буквы, все остались очень довольны поездкой и организацией!

А Анна Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе) Отличная экскурсия! Гид Артем - классный, много интересной информации и конечно же потрясающие виды, удивительные места!

П Полина Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера читать дальше Локации трогающие до самой глубины души. Допом брали морскую прогулку по совету Никиты. Это были потрясающие виды. Даже видели нескольких тюленей. Никита приятный и учтивый гид. Спасибо большое за незабываемые впечатления! Были на экскурсии с Никитой. Трансфер подан во время, комфортное и безопасное вождение. Гид с хорошими знаниями истории кольского полуострова.

13 ноября были на экскурсии в Териберку.

Экскурсия прошла очень интересно, на одном дыхании.

Побывать на краю земли, увидеть Баренцево море. Не забываемые впечатления!

А с таким гидом, как Дмитрий, в двойне интересней. Очень много узнали интересного, увлечённый своим делом человек!

Спасибо!!!

Г Галина Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера Спасибо за экскурсию!

Отличный гид, организация поездки отличная. Никаких нареканий.

Пожелание одно так держать!

А Александр Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера Очень хорошая экскурсия. Спасибо гиду Никите!

А Анастасия Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера Гид Никита-старательный, дружелюбный парень, дал много рекомендаций, а также забота о своих «подопечных» ему не чужда.

А Александр Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера У нас была экскурсия с Никитой. Отлично продуманный маршрут экскурсии, парень отлично водит. Локации просто фантастика. Никита вёл по своим тропам, фото получились огонь!

А Анна Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера читать дальше у порога гостиницы. Машина тёплая, комфортная. По дороге на локации Никита помимо рассказов об истории посёлка, отвечал на все вопросы о быте и текущей жизни на краю земли. Очень доброжелательный и отзывчивый человек. Кстати отлично фотографирует, рекомендую!))) Буквально час назад вернулись после экскурсии с гидом Никитой. Было отлично! Во-первых, заранее сообщили все детали, во-вторых нас встретили буквально

В Валентина Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера Эмоции от увиденной красоты переполняют!!! Спасибо огромное Даниилу за эту экскурсию!!! Содержательно, познавательно, красиво и вкусно!!! Даже нерпу увидели!!! Изумительные виды и интересная информация о жизни в Териберке.

I Irina Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера Было здорово

А Анастасия Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)

Спасибо большое гиду Владу!

Гид очень много знает про Мурманск, Териберку и окрестности, открыли для себя много нового, несмотря читать дальше на то, что за пару дней до этого были на другой экскурсии.

Виды потрясающие, вообще нет ощущения, что ты в России.

Доехали комфортно, быстро.

Порекомендую ли друзьям? Я уже)))

Обязательно вернёмся ещё, как будет возможность. Экскурсия очень понравилась.Спасибо большое гиду Владу!Гид очень много знает про Мурманск, Териберку и окрестности, открыли для себя много нового, несмотря

А Андрей Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера Все супер

Е Елизавета Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе) Масса положительных эмоций от поездки — и всё благодаря нашему гиду Никите! Спасибо за прекрасный день! 👍

c c Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе) читать дальше comprehensive commentary on all the sights. His thoughtful planning ensured we saw the best of Teriberka, and his personal recommendations, including two fantastic restaurants, were greatly appreciated. He is, without a doubt, one of the finest guides we have encountered. We highly recommend our guide, Влад, for an outstanding tour experience. He is exceptionally professional, fluent in English, and provided

Н Наталья Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе) Прекрасная экскурсия!

Спасибо гиду Артёму за это удивительное путешествие.

День провели интересно, радостно, на все локации попадали раньше всех и успевали нафотографироваться вдоволь без людей.

Всем рекомендуем от души этот маршрут и этого гида.

С Светлана Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе) читать дальше удовольствие поездки! Море эмоций и впечатлений!!! Огромная благодарность нашему гиду Артёму! Всё было отлично! Мы узнали много нового и интересного! Жаль не удалось выйти в море, посмотреть китов. Непременно снова вернёмся в этот удивительный край! 🙋‍♀️🙋‍♂️ 20 августа ездили с сыном в Териберку. Несмотря на погоду (+10 С, проливной дождь и ветер 18 м/с) получили огромное

О Ольга Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера Наша Северная природа сказочная и Алексей сделал все,чтобы мы ей насладились! Степенно,без спешки,с чувством, с толком,с расстановкой. Было все замечательно! Огромное спасибо!

О Оксана Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера У нас был сопровождающий Илья, хороший рассказчик, интересно все рассказывал, помог в оформлении пропусков, показал красивые места, подсказал где, что купить, подсказал и помог взять рыбалку. Этот сопровождающий был лучший в нашем путешествии.