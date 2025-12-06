Индивидуальная
до 7 чел.
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Начало: По договоренности в Мурманске
«А также поднимемся на обзорную площадку с птичьим базаром и поклонным поморским крестом возле водопада в природном парке»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 24 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Териберка - фотоприключение на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
«Вы увидите главные достопримечательности Териберки: Батарейский водопад, пляж с гигантскими камнями, кладбище старинных кораблей и Северный Ледовитый океан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
25 000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
Увидеть «драконьи яйца» и кладбище кораблей, полюбоваться водопадом и покататься на огромных качелях
Начало: От вашего отеля в Териберке
«Познакомитесь с историей региона и самой Териберки»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 декабря 2025Спасибо большое гиду Никите! Он не только потрясающе интересно рассказывал о Кольском полуострове, но и позаботился о том, чтобы мы везде успели и дал рекомендации куда сходить/что поделать. Профессионал с большой буквы, все остались очень довольны поездкой и организацией!
- ААнна25 ноября 2025Отличная экскурсия! Гид Артем - классный, много интересной информации и конечно же потрясающие виды, удивительные места!
- ППолина19 ноября 2025Были на экскурсии с Никитой. Трансфер подан во время, комфортное и безопасное вождение. Гид с хорошими знаниями истории кольского полуострова.
- ЕЕлена16 ноября 2025Здравствуйте!
13 ноября были на экскурсии в Териберку.
Экскурсия прошла очень интересно, на одном дыхании.
Побывать на краю земли, увидеть Баренцево море. Не забываемые впечатления!
А с таким гидом, как Дмитрий, в двойне интересней. Очень много узнали интересного, увлечённый своим делом человек!
Спасибо!!!
- ГГалина13 ноября 2025Спасибо за экскурсию!
Отличный гид, организация поездки отличная. Никаких нареканий.
Пожелание одно так держать!
- ААлександр2 ноября 2025Очень хорошая экскурсия. Спасибо гиду Никите!
- ААнастасия2 ноября 2025Гид Никита-старательный, дружелюбный парень, дал много рекомендаций, а также забота о своих «подопечных» ему не чужда.
- ААлександр2 ноября 2025У нас была экскурсия с Никитой. Отлично продуманный маршрут экскурсии, парень отлично водит. Локации просто фантастика. Никита вёл по своим тропам, фото получились огонь!
- ААнна2 ноября 2025Буквально час назад вернулись после экскурсии с гидом Никитой. Было отлично! Во-первых, заранее сообщили все детали, во-вторых нас встретили буквально
- ВВалентина28 октября 2025Эмоции от увиденной красоты переполняют!!! Спасибо огромное Даниилу за эту экскурсию!!! Содержательно, познавательно, красиво и вкусно!!! Даже нерпу увидели!!! Изумительные виды и интересная информация о жизни в Териберке.
- IIrina28 октября 2025Было здорово
- ААнастасия17 октября 2025Экскурсия очень понравилась.
Спасибо большое гиду Владу!
Гид очень много знает про Мурманск, Териберку и окрестности, открыли для себя много нового, несмотря
- ААндрей15 октября 2025Все супер
- ЕЕлизавета6 октября 2025Масса положительных эмоций от поездки — и всё благодаря нашему гиду Никите! Спасибо за прекрасный день! 👍
- cc23 сентября 2025We highly recommend our guide, Влад, for an outstanding tour experience. He is exceptionally professional, fluent in English, and provided
- ННаталья17 сентября 2025Прекрасная экскурсия!
Спасибо гиду Артёму за это удивительное путешествие.
День провели интересно, радостно, на все локации попадали раньше всех и успевали нафотографироваться вдоволь без людей.
Всем рекомендуем от души этот маршрут и этого гида.
- ССветлана21 августа 202520 августа ездили с сыном в Териберку. Несмотря на погоду (+10 С, проливной дождь и ветер 18 м/с) получили огромное
- ООльга9 августа 2025Наша Северная природа сказочная и Алексей сделал все,чтобы мы ей насладились! Степенно,без спешки,с чувством, с толком,с расстановкой. Было все замечательно! Огромное спасибо!
- ООксана9 августа 2025У нас был сопровождающий Илья, хороший рассказчик, интересно все рассказывал, помог в оформлении пропусков, показал красивые места, подсказал где, что купить, подсказал и помог взять рыбалку. Этот сопровождающий был лучший в нашем путешествии.
- ИИрана4 августа 2025очень понравилось поездка в Териберку.
гид Никита был на высоте, ответил на все вопросы, показал изумительные места. беспокоился о безопасности, не
