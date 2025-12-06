Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Териберки

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Териберке, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
На машине
10 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Начало: По договоренности в Мурманске
«А также поднимемся на обзорную площадку с птичьим базаром и поклонным поморским крестом возле водопада в природном парке»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 24 000 ₽ за всё до 7 чел.
Териберка - фотоприключение на край земли
На машине
9 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Териберка - фотоприключение на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
«Вы увидите главные достопримечательности Териберки: Батарейский водопад, пляж с гигантскими камнями, кладбище старинных кораблей и Северный Ледовитый океан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
25 000 ₽ за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
На машине
10 часов
77 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
4300 ₽ за человека
Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
На машине
7 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
Увидеть «драконьи яйца» и кладбище кораблей, полюбоваться водопадом и покататься на огромных качелях
Начало: От вашего отеля в Териберке
«Познакомитесь с историей региона и самой Териберки»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 декабря 2025
    Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
    Спасибо большое гиду Никите! Он не только потрясающе интересно рассказывал о Кольском полуострове, но и позаботился о том, чтобы мы везде успели и дал рекомендации куда сходить/что поделать. Профессионал с большой буквы, все остались очень довольны поездкой и организацией!
    Спасибо большое гиду Никите! Он не только потрясающе интересно рассказывал о Кольском полуострове, но и позаботился о том, чтобы мы везде успели и дал рекомендации куда сходить/что поделать. Профессионал с большой буквы, все остались очень довольны поездкой и организацией!
  • А
    Анна
    25 ноября 2025
    Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
    Отличная экскурсия! Гид Артем - классный, много интересной информации и конечно же потрясающие виды, удивительные места!
    Отличная экскурсия! Гид Артем - классный, много интересной информации и конечно же потрясающие виды, удивительные места!
  • П
    Полина
    19 ноября 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    Были на экскурсии с Никитой. Трансфер подан во время, комфортное и безопасное вождение. Гид с хорошими знаниями истории кольского полуострова.
    читать дальше

    Локации трогающие до самой глубины души. Допом брали морскую прогулку по совету Никиты. Это были потрясающие виды. Даже видели нескольких тюленей. Никита приятный и учтивый гид. Спасибо большое за незабываемые впечатления!

  • Е
    Елена
    16 ноября 2025
    Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
    Здравствуйте!
    13 ноября были на экскурсии в Териберку.
    Экскурсия прошла очень интересно, на одном дыхании.
    Побывать на краю земли, увидеть Баренцево море. Не забываемые впечатления!
    А с таким гидом, как Дмитрий, в двойне интересней. Очень много узнали интересного, увлечённый своим делом человек!
    Спасибо!!!
    Здравствуйте!
  • Г
    Галина
    13 ноября 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    Спасибо за экскурсию!
    Отличный гид, организация поездки отличная. Никаких нареканий.
    Пожелание одно так держать!
    Спасибо за экскурсию!
  • А
    Александр
    2 ноября 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    Очень хорошая экскурсия. Спасибо гиду Никите!
    Очень хорошая экскурсия. Спасибо гиду Никите!
  • А
    Анастасия
    2 ноября 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    Гид Никита-старательный, дружелюбный парень, дал много рекомендаций, а также забота о своих «подопечных» ему не чужда.
  • А
    Александр
    2 ноября 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    У нас была экскурсия с Никитой. Отлично продуманный маршрут экскурсии, парень отлично водит. Локации просто фантастика. Никита вёл по своим тропам, фото получились огонь!
    У нас была экскурсия с Никитой. Отлично продуманный маршрут экскурсии, парень отлично водит. Локации просто фантастика. Никита вёл по своим тропам, фото получились огонь!
  • А
    Анна
    2 ноября 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    Буквально час назад вернулись после экскурсии с гидом Никитой. Было отлично! Во-первых, заранее сообщили все детали, во-вторых нас встретили буквально
    читать дальше

    у порога гостиницы. Машина тёплая, комфортная. По дороге на локации Никита помимо рассказов об истории посёлка, отвечал на все вопросы о быте и текущей жизни на краю земли. Очень доброжелательный и отзывчивый человек. Кстати отлично фотографирует, рекомендую!)))

    Буквально час назад вернулись после экскурсии с гидом Никитой. Было отлично! Во-первых, заранее сообщили все детали, во-вторых нас встретили буквально
  • В
    Валентина
    28 октября 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    Эмоции от увиденной красоты переполняют!!! Спасибо огромное Даниилу за эту экскурсию!!! Содержательно, познавательно, красиво и вкусно!!! Даже нерпу увидели!!! Изумительные виды и интересная информация о жизни в Териберке.
    Эмоции от увиденной красоты переполняют!!! Спасибо огромное Даниилу за эту экскурсию!!! Содержательно, познавательно, красиво и вкусно!!! Даже нерпу увидели!!! Изумительные виды и интересная информация о жизни в Териберке.
  • I
    Irina
    28 октября 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    Было здорово
  • А
    Анастасия
    17 октября 2025
    Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
    Экскурсия очень понравилась.
    Спасибо большое гиду Владу!
    Гид очень много знает про Мурманск, Териберку и окрестности, открыли для себя много нового, несмотря
    читать дальше

    на то, что за пару дней до этого были на другой экскурсии.
    Виды потрясающие, вообще нет ощущения, что ты в России.
    Доехали комфортно, быстро.
    Порекомендую ли друзьям? Я уже)))
    Обязательно вернёмся ещё, как будет возможность.

    Экскурсия очень понравилась
  • А
    Андрей
    15 октября 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    Все супер
  • Е
    Елизавета
    6 октября 2025
    Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
    Масса положительных эмоций от поездки — и всё благодаря нашему гиду Никите! Спасибо за прекрасный день! 👍
  • c
    c
    23 сентября 2025
    Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
    We highly recommend our guide, Влад, for an outstanding tour experience. He is exceptionally professional, fluent in English, and provided
    читать дальше

    comprehensive commentary on all the sights. His thoughtful planning ensured we saw the best of Teriberka, and his personal recommendations, including two fantastic restaurants, were greatly appreciated. He is, without a doubt, one of the finest guides we have encountered.

    We highly recommend our guide, Влад, for an outstanding tour experience. He is exceptionally professional, fluent in English, and provided
  • Н
    Наталья
    17 сентября 2025
    Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
    Прекрасная экскурсия!
    Спасибо гиду Артёму за это удивительное путешествие.
    День провели интересно, радостно, на все локации попадали раньше всех и успевали нафотографироваться вдоволь без людей.
    Всем рекомендуем от души этот маршрут и этого гида.
  • С
    Светлана
    21 августа 2025
    Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
    20 августа ездили с сыном в Териберку. Несмотря на погоду (+10 С, проливной дождь и ветер 18 м/с) получили огромное
    читать дальше

    удовольствие поездки! Море эмоций и впечатлений!!! Огромная благодарность нашему гиду Артёму! Всё было отлично! Мы узнали много нового и интересного! Жаль не удалось выйти в море, посмотреть китов. Непременно снова вернёмся в этот удивительный край! 🙋‍♀️🙋‍♂️

  • О
    Ольга
    9 августа 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    Наша Северная природа сказочная и Алексей сделал все,чтобы мы ей насладились! Степенно,без спешки,с чувством, с толком,с расстановкой. Было все замечательно! Огромное спасибо!
  • О
    Оксана
    9 августа 2025
    Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
    У нас был сопровождающий Илья, хороший рассказчик, интересно все рассказывал, помог в оформлении пропусков, показал красивые места, подсказал где, что купить, подсказал и помог взять рыбалку. Этот сопровождающий был лучший в нашем путешествии.
  • И
    Ирана
    4 августа 2025
    Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
    очень понравилось поездка в Териберку.
    гид Никита был на высоте, ответил на все вопросы, показал изумительные места. беспокоился о безопасности, не
    читать дальше

    торопил, но при этом не затягивал - успели посмотреть всё самое важное. также проявил себя как щедрый и отзывчивый человек! по личным ощущениям хотелось бы узнать больше информации, но основных интересных фактов было много.
    отличный тур для знакомства с таким удивительным местом как Териберка!

    очень понравилось поездка в Териберку

