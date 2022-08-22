Териберский маяк – экскурсии в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Териберский маяк» в Териберке, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Териберка, или российский Йотунхейм
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
Завтра в 12:00
16 окт в 09:00
от 36 000 за всё до 3 чел.
Приключение в Баренцевом море
2 часа
Водная прогулка
Приключение в Баренцевом море
Путешествие по Баренцеву морю на подготовленном судне. Полюбуйтесь фьордами, ощутите бриз и насладитесь северной природой. Капитан и безопасность на борту
Начало: Недалеко от пляжа
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4 500 за человека
Морская одиссея в Териберке: на поиски китов
2 часа
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка у берегов Териберки на 11-местной лодке
Баренцево море поражает суровой красотой и богатым животным миром. Выйдем на поиски китов и насладимся видами маяка, водопада и птичьих базаров
Начало: У причала в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 августа 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Огромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональный гид. Мне кажется, у
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    него есть ответы на все вопросы, по крайней мере на те, которые касаются Мурманской области. А супруге Юрия отдельная благодарность за вкусный брусничный пирог, которым он нас угостил. Сама экскурсия насыщенная, нужно много ходить, иногда преодолевая небольшие природные преграды, чтобы добраться до местных красот. Те, кто любит полазать по горам и имеет хорошее равновесие, рекомендуем дойти до Батарей ВОВ. Мы туда не дошли из-за неготовности к рельефу, но надеюсь, в следующий раз обязательно решимся на это. Рекомендую!

    Огромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональныйОгромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональныйОгромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональный
  • Е
    Евгения
    14 января 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Спасибо за поездку! Дорога сложная, но автомобиль и водитель-организатор Юрий имеет опыт, было нестрашно) Прошли нетуристическими тропами, физически сложно мб
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    идти по глубокому снегу и в горку(наша бабушка пыхтела, но справилась). Все эти небольшие трудности, преодоление - часть путешествия, приносящие радость встречи с краем земли, просторами Баренцева моря, а далее где-то там за горизонтом и Северного Ледовитого океана) Ни капли не пожалели, даже рекомендуем, вместо ресторана пойти на пикник: Юрий ставит прямо на берегу палатку с печкой (очень быстро становится тепло внутри), готовит уху, угощает вкусным, умело приготовленным глинтвейном и пирогами с чаем. Всем хорошей дороги и впечатлений.

  • А
    Алексей
    6 декабря 2021
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Экскурсия отличная, Юрий предусмотрел всё, чтобы нам было комфортно. Заранее позвонил, уточнил маршрут экскурсии, порекомендовал экипировку, выдал нам отличные теплые сапоги (новые), которые мы заранее уже купить не успевали. Впечатления только положительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Териберский маяк»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Териберский маяк
Сколько стоит экскурсия по Териберке в октябре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Териберский маяк" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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