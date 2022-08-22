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него есть ответы на все вопросы, по крайней мере на те, которые касаются Мурманской области. А супруге Юрия отдельная благодарность за вкусный брусничный пирог, которым он нас угостил. Сама экскурсия насыщенная, нужно много ходить, иногда преодолевая небольшие природные преграды, чтобы добраться до местных красот. Те, кто любит полазать по горам и имеет хорошее равновесие, рекомендуем дойти до Батарей ВОВ. Мы туда не дошли из-за неготовности к рельефу, но надеюсь, в следующий раз обязательно решимся на это. Рекомендую!