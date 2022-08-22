9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
Завтра в 12:00
16 окт в 09:00
от 36 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Водная прогулка
Приключение в Баренцевом море
Путешествие по Баренцеву морю на подготовленном судне. Полюбуйтесь фьордами, ощутите бриз и насладитесь северной природой. Капитан и безопасность на борту
Начало: Недалеко от пляжа
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка у берегов Териберки на 11-местной лодке
Баренцево море поражает суровой красотой и богатым животным миром. Выйдем на поиски китов и насладимся видами маяка, водопада и птичьих базаров
Начало: У причала в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 августа 2022Огромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональный гид. Мне кажется, у
- ЕЕвгения14 января 2022Спасибо за поездку! Дорога сложная, но автомобиль и водитель-организатор Юрий имеет опыт, было нестрашно) Прошли нетуристическими тропами, физически сложно мб
- ААлексей6 декабря 2021Экскурсия отличная, Юрий предусмотрел всё, чтобы нам было комфортно. Заранее позвонил, уточнил маршрут экскурсии, порекомендовал экипировку, выдал нам отличные теплые сапоги (новые), которые мы заранее уже купить не успевали. Впечатления только положительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Териберский маяк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Териберке в октябре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Териберский маяк" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Териберке на 2024 год по теме «Териберский маяк», 5 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь