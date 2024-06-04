Индивидуальные экскурсии в Териберке с личным гидом

Найдено 13 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Териберке, цены от 16 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
45 отзывов
Экскурсия в Териберку из Мурманска: день на краю света
Отправляйтесь в Териберку на берегу Северного Ледовитого океана. Вас ждут скалистые сопки, тундра, места съемок «Левиафана» и рассказы старожилов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
36 отзывов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000 за всё до 15 чел.
Териберка - фототур на край земли
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
28 отзывов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 5 чел.
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Начало: По договоренности в Мурманске
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 17 500 за всё до 4 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Незабываемая Териберка
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:30
от 17 340 за всё до 4 чел.
Териберка - путешествие на край света
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Териберка - путешествие на край света
Впечатлиться северными пейзажами и раскрыть историю знаменитого поселка
Начало: Отель Азимут
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
30 000 за всё до 8 чел.
Земля саами: Териберка и великие сейды Севера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Земля саами: Териберка и великие сейды Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 6 чел.
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
1 отзыв
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 7 чел.
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 5 чел.
Териберка - северный удел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
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    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
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    также отмечу, что просили Лидию помочь с бронью ресторана на обед, но по факту тот, который обговорили не был забронирован. По самой поездке- с Виктором было комфортно взаимодействовать во время поездки, интересный рассказчик. Виктор, спасибо еще раз, за авантюру с гротом)))) Дополнительно Виктор помог нам с ориентирами, где можно посмотреть нормальные съедобные сувениры. Я бы порекомендовала добавить мини осмотр самой Териберки (но это на любителя, не всем нравится ходить, например, по заброшенной школе).

    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
    Фантастическая экскурсия! Виктор- человек, любящий свой край и свою работу. Побывали во всех самых интересных местах Териберки, с Виктором увидели всю красоту Нашего Севера! Спасибо Вам, Виктор, за эту экскурсию! 🙏
  • Е
    Евгений
    27 апреля 2024
    Териберка - фототур на край земли
    Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    Экскурсия очень понравилась, прямо ощущение, что ты на краю света!
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
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    которые могут быть. Забрали из отеля в Мурманске, вождение комфортное, по пути узнали много нового про Сам Мурманск и историю края. Понравился путь до водопада и горка, это вообще супер;))) море с изумрудными переливами. В общем, рекомендую!!!! Спасибо огромное!!!

    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все
  • В
    Валерия
    14 марта 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
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    жизнь. К тому же нам повезло с погодой) Вся компания получила море удовольствия от путешествия, все супер клиентоориентированно, оперативно, доброжелательно, никто никого не торопит, на любой вопрос ответят. Отдельная благодарность Виталию за сопровождение и приятную компанию на Териберке) Место и тур потрясающие, определенно стоит их посетить!

    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания
  • Г
    Григорий
    13 марта 2024
    В Териберку - с шаманом под звуки варгана
    Отличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варган и чай надолго останутся с нами!
    Отличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варганОтличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варганОтличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варганОтличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варган
  • А
    Андрей
    8 марта 2024
    «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
    Великолепно!! Прекрасная природа и отличные фотографии!! Спасибо Виктору!!
  • А
    Анастасия
    5 марта 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Всем доброго дня. Я так понимаю, что здесь все зависит от гида, который вам будет предоставлен Ездили с друзьями в Териберку,
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    нам не понравился наш гид - от подачи материала и отсутствия инициативы (приходилось очень часто что-то спрашивать, чтобы получить информацию) до некрасивых фотографий. Видели здесь же более красивые фотографии с отличным ракурсом и перспективой, но нам достались фотографии с отрезанными ногами, руками, где-то отрезал часть красивого пейзажа… Но это не так важно. В целом, гид в принципе нормальный. Просто больше подходит для тихих и спокойных интровертов Очень важный момент, из-за которого думала поставить даже 3 из 5, а не 4. Сейчас в Териберке начали снимать какой-то фильм, наш гид (Дмитрий) знал об этом заранее, но "забыл предупредить" нас. Часть локаций, куда мы очень хотели попасть, были недоступны. Это не красиво со стороны агентства не договаривать. В общем, немного подпортилось впечатление. Сама природа Териберки потрясающая)

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Индивидуальные»

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  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 16 700 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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