1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Териберку из Мурманска: день на краю света
Отправляйтесь в Териберку на берегу Северного Ледовитого океана. Вас ждут скалистые сопки, тундра, места съемок «Левиафана» и рассказы старожилов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Фотопрогулка
10 часов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000₽ за всё до 15 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Начало: По договоренности в Мурманске
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:30
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка - путешествие на край света
Впечатлиться северными пейзажами и раскрыть историю знаменитого поселка
Начало: Отель Азимут
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
30 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Земля саами: Териберка и великие сейды Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июня 2024Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
- ААнна1 июня 202416мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
- ЕЕлена10 мая 2024Фантастическая экскурсия! Виктор- человек, любящий свой край и свою работу. Побывали во всех самых интересных местах Териберки, с Виктором увидели всю красоту Нашего Севера! Спасибо Вам, Виктор, за эту экскурсию! 🙏
- ЕЕвгений27 апреля 2024Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!
- ДДмитрий9 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, прямо ощущение, что ты на краю света!
- ННаталья2 апреля 2024Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
- ВВалерия14 марта 2024Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
- ГГригорий13 марта 2024Отличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варган и чай надолго останутся с нами!
- ААндрей8 марта 2024Великолепно!! Прекрасная природа и отличные фотографии!! Спасибо Виктору!!
- ААнастасия5 марта 2024Всем доброго дня. Я так понимаю, что здесь все зависит от гида, который вам будет предоставлен Ездили с друзьями в Териберку,
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Индивидуальные»
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