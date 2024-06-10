Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке

Что вас ожидает

Готовимся к купанию. В оборудованной раздевалке наденете специальный костюм — он не даст замёрзнуть и будет удерживать вас на воде. Затем вместе с сертифицированным инструктором выберете одну из трёх локаций (зависит от сезона и погоды) и отправитесь к воде!

Выходим в море. Вы надёжно подготовлены, поэтому ледяной Северный Ледовитый океан вас не испугает! Смело заходите в воду, чтобы расслабленно покачаться на волнах и погрузиться в новые ощущения. Здесь только вы и море: отключитесь от суеты, забудьте о проблемах и перезагрузитесь.

Сохраним эмоции на память. Конечно, у вас будет время для отдыха на берегу — вы сможете сделать классные снимки в ярких костюмах.