Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке

Погрузитесь в уникальный опыт флоатинга и айс-флоатинга в Териберке! Надев специальный костюм, вы сможете смело окунуться в ледяные воды Северного Ледовитого океана и насладиться покачиванием на волнах. Это не только весело, но и полезно: вы расслабитесь и получите массу положительных эмоций. Не упустите шанс сделать яркие снимки и сохранить эти моменты на память
5 причин купить эту экскурсию
- 🏊♂️ Уникальный опыт купания в Северном Ледовитом океане
- 📸 Бесплатные фото и видео с GoPro
- 👨🏫 Сертифицированный инструктор
- 👗 Специальные костюмы для безопасности и комфорта
- 🌊 Три локации для купания на выбор
Что можно увидеть
- Северный Ледовитый океан
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Готовимся к купанию. В оборудованной раздевалке наденете специальный костюм — он не даст замёрзнуть и будет удерживать вас на воде. Затем вместе с сертифицированным инструктором выберете одну из трёх локаций (зависит от сезона и погоды) и отправитесь к воде!
Выходим в море. Вы надёжно подготовлены, поэтому ледяной Северный Ледовитый океан вас не испугает! Смело заходите в воду, чтобы расслабленно покачаться на волнах и погрузиться в новые ощущения. Здесь только вы и море: отключитесь от суеты, забудьте о проблемах и перезагрузитесь.
Сохраним эмоции на память. Конечно, у вас будет время для отдыха на берегу — вы сможете сделать классные снимки в ярких костюмах.
А мы с радостью бесплатно предоставим Go
Pro и селфи-палку, чтобы у вас получились максимально веселые кадры.
Организационные детали
- Арктическое купание проходит в Териберке, до места проведения вам нужно добраться самостоятельно. По запросу за доплату можем организовать трансфер, подробности в переписке с гидом.
- Есть ограничение по возрасту (от 10 лет) и росту (от 140 см).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Мурманская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — Организатор в Териберке
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлеченность нашим гостям!Задать вопрос
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