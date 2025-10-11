Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Баренцеву морю из Териберки. Без гида вы сможете полностью погрузиться в атмосферу и насладиться красотой природы.
Внимательно следите за горизонтом: плавники китов и других морских обитателей могут появиться в любой момент. Маршрут зависит от погоды, но вы обязательно увидите пляж «Драконьи яйца» и Териберский водопад. Помните, от вашей внимательности зависит успех прогулки
Внимательно следите за горизонтом: плавники китов и других морских обитателей могут появиться в любой момент. Маршрут зависит от погоды, но вы обязательно увидите пляж «Драконьи яйца» и Териберский водопад. Помните, от вашей внимательности зависит успех прогулки
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальный маршрут по Баренцеву морю
- 🐋 Возможность увидеть китов
- 🏞 Северные пейзажи и природа
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🛥 Безопасные и лицензированные суда
Что можно увидеть
- Териберский маяк
- Пляж «Драконьи яйца»
- Териберский водопад
Описание водной прогулки
- До села Териберка вам нужно добраться самостоятельно, либо я могу организовать для вас трансфер
- За 15 минут до начала прогулки вам нужно подойти на место встречи с паспортами. Вас встретит матрос или сам капитан
- После посадки на катер вам расскажут правила безопасности и вы отправитесь на морскую прогулку
- Маршрут зависит от погоды. Как правило, он проходит по Териберской губе мимо Териберского маяка и вдоль берега. Вы увидите пляж «Драконьи яйца» и Териберский водопад
Как проходит путешествие
Вы будете предоставлены себе и единению с природой. Шум волн и крик чаек, северные пейзажи… На катере будут другие участники прогулки, которых можно попросить помочь сделать фото. И самое важное — от каждого человека на борту зависит успех! Если вы увидели кита, то стоит сообщить капитану, чтобы он смог поменять курс.
Обратите внимание
- Маленьким детям будет холодно, и их укачивает сильнее, чем взрослых
- Людям с проблемами опорно-двигательного аппарата нужно знать, что иногда катер стоит вторым корпусом (в этом случае мы предупреждаем заранее) — это значит, что нужно перелезать через борт катера высотой примерно по пояс (мы подставим табурет)
- Почитайте заранее, как бороться с морской болезнью, так как таблетки клонят в сон и не всегда помогают
- Зимой стоит одеваться очень тепло, брать с собой плащ (дождевик), грелки для обуви
Организационные детали
- Для участия нужен паспорт и свидетельство о рождении на ребёнка
- Рекомендуемый возраст детей в зимнее время — от 8 лет
- По запросу организую групповой трансфер, детали уточняйте в переписке
- Пожалуйста, предупредите нас, если у вас есть проблемы со здоровьем, со спиной
Безопасность
- Мы используем около 6 судов с лицензией на перевозку пассажиров и страховку жизни и здоровья. Это значит, что суда прошли проверку качества Российского морского регистра судоходства
- В зимнее время прогулки проходят на больших катерах длиной от 15 метров с высоким бортом, каютой, туалетом
- На борту есть все необходимые спасательные средства
ежедневно в 10:00 и 12:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Териберке
Привет! С 2019 года я организую путешествия по нашему прекрасному северному краю. Вместе с командой профессиональных гидов и капитанов мы покажем вам всё самое-самое — от северного сияния до китов. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
11 окт 2025
Прекрасная прогулка! Довелось понаблюдать за милыми тюленчиками 🥰
Входит в следующие категории Териберки
Похожие экскурсии из Териберки
Водная прогулка
Териберка: навстречу китам и ветру
Погрузитесь в мир арктических приключений в Териберке. Вас ждут невероятные пейзажи и, возможно, встреча с китами! Безопасность и комфорт обеспечены
Начало: На причале
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
4500 ₽ за человека
Водная прогулка
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
Отправляйтесь на водную прогулку из Териберки, чтобы увидеть китов и насладиться живописными видами побережья. Опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт
Начало: На причале «Сияние Севера» (в старой Териберке)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
5000 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке
Отправляйтесь в захватывающее морское путешествие, чтобы увидеть китов и исследовать живописные места Териберки. Откройте для себя уникальные природные объекты
Начало: На причале у гостиницы «Финвал»
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
4500 ₽ за человека