Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Баренцеву морю из Териберки. Без гида вы сможете полностью погрузиться в атмосферу и насладиться красотой природы. Внимательно следите за горизонтом: плавники китов и других морских обитателей могут появиться в любой момент. Маршрут зависит от погоды, но вы обязательно увидите пляж «Драконьи яйца» и Териберский водопад. Помните, от вашей внимательности зависит успех прогулки

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

До села Териберка вам нужно добраться самостоятельно, либо я могу организовать для вас трансфер

За 15 минут до начала прогулки вам нужно подойти на место встречи с паспортами. Вас встретит матрос или сам капитан

После посадки на катер вам расскажут правила безопасности и вы отправитесь на морскую прогулку

Маршрут зависит от погоды. Как правило, он проходит по Териберской губе мимо Териберского маяка и вдоль берега. Вы увидите пляж «Драконьи яйца» и Териберский водопад

Как проходит путешествие

Вы будете предоставлены себе и единению с природой. Шум волн и крик чаек, северные пейзажи… На катере будут другие участники прогулки, которых можно попросить помочь сделать фото. И самое важное — от каждого человека на борту зависит успех! Если вы увидели кита, то стоит сообщить капитану, чтобы он смог поменять курс.

Обратите внимание

Маленьким детям будет холодно, и их укачивает сильнее, чем взрослых

Людям с проблемами опорно-двигательного аппарата нужно знать, что иногда катер стоит вторым корпусом (в этом случае мы предупреждаем заранее) — это значит, что нужно перелезать через борт катера высотой примерно по пояс (мы подставим табурет)

Почитайте заранее, как бороться с морской болезнью, так как таблетки клонят в сон и не всегда помогают

Зимой стоит одеваться очень тепло, брать с собой плащ (дождевик), грелки для обуви

Организационные детали

Для участия нужен паспорт и свидетельство о рождении на ребёнка

Рекомендуемый возраст детей в зимнее время — от 8 лет

По запросу организую групповой трансфер, детали уточняйте в переписке

Пожалуйста, предупредите нас, если у вас есть проблемы со здоровьем, со спиной

