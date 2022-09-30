Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Мои заказы

Фотопутешествие в Териберку: за кадрами на край света

Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Териберка — особенное место, где не найти высоких деревьев, зато можно найти себя.

Мы совершим путешествие вдоль побережья Северного Ледовитого океана к местам «Левиафана», побываем на кладбище кораблей и пляже с драконьими яйцами, распробуем вкус свободы и уединения в колоритном поселке и сделаем десятки вдохновляющих фотографий.
5
1 отзыв
Фотопутешествие в Териберку: за кадрами на край света
Фотопутешествие в Териберку: за кадрами на край света
Фотопутешествие в Териберку: за кадрами на край света

Описание фото-прогулки

Териберка — дальше только океан

Из Мурманска мы рванем в сердце Арктической тундры. По пути я расскажу о климате этих мест, об истории одинокой Териберки и жизни поселка, которая начала новый виток в 2016 году. Здесь вы проникнетесь суровой, но гармоничной природой Крайнего Севера, подметите контраст между покосившимися домиками и новыми постройками, а главное — испытаете абсолютно новые ощущения, оказавшись на краю света.

Магия Севера на ваших фотографиях

Главным событием нашего путешествия станет, конечно, выход к Северному Ледовитому океану! На океаническом побережье мы попьем горячего чаю, а после начнем охоту за атмосферными кадрами. Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером.

Организационные детали

  • Чай на берегу океана и трансфер на комфортабельном автомобиле включены в стоимость
  • После прогулки по Териберке мы можем пообедать в местном ресторане
  • Фотографии из поездки (до 30 снимков без обработки), снятые на профессиональную камеру Sony, отправлю вам в это же день вечером

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 566 туристов
Всем привет, меня зовут Андрей! Я гид-фотограф. Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по Кольскому краю — подальше от обыденности! Работаю с небольшой командой гидов, на комфортабельном транспорте, приспособленном для любой погоды. Гарантирую безопасность, надёжность и пунктуальность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Экскурсия прекрасная!
За один день удалось увидеть очень многое: всё, что было заявлено в программе, и даже немного больше.
Териберка - это действительно край света, с суровым северным очарованием. Природа поражает своей красотой. Гид отличный, рассказал массу интересного, как исторические факты, так и местные байки.
Очень к месту был перекус с горячим чаем у пляжа с "драконьими яйцами".
Экскурсия прекрасная!
Экскурсия прекрасная!
Экскурсия прекрасная!
Экскурсия прекрасная!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Териберки

Похожие экскурсии на «Фотопутешествие в Териберку: за кадрами на край света»

Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
На катере
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выбор
Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
Морская прогулка по Баренцеву морю на катере
Начало: В Териберке
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
5250 ₽ за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
На машине
10 часов
103 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
9 авг в 08:15
4700 ₽ за человека
Териберка: посёлок на краю земли
На машине
6 часов
21 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Териберка: посёлок на краю земли
Посетить самые интересные места колоритного северного поселка и его окрестностей
Начало: У вашего отеля в Териберке
Расписание: ежедневно в 11:00
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
3500 ₽ за человека
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
На машине
10 часов
82 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Териберке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Териберке
от 20 000 ₽ за группу