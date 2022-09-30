Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Фотопутешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Териберка — особенное место, где не найти высоких деревьев, зато можно найти себя.
Мы совершим путешествие вдоль побережья Северного Ледовитого океана к местам «Левиафана», побываем на кладбище кораблей и пляже с драконьими яйцами, распробуем вкус свободы и уединения в колоритном поселке и сделаем десятки вдохновляющих фотографий.
Из Мурманска мы рванем в сердце Арктической тундры. По пути я расскажу о климате этих мест, об истории одинокой Териберки и жизни поселка, которая начала новый виток в 2016 году. Здесь вы проникнетесь суровой, но гармоничной природой Крайнего Севера, подметите контраст между покосившимися домиками и новыми постройками, а главное — испытаете абсолютно новые ощущения, оказавшись на краю света.
Магия Севера на ваших фотографиях
Главным событием нашего путешествия станет, конечно, выход к Северному Ледовитому океану! На океаническом побережье мы попьем горячего чаю, а после начнем охоту за атмосферными кадрами. Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером.
Организационные детали
Чай на берегу океана и трансфер на комфортабельном автомобиле включены в стоимость
После прогулки по Териберке мы можем пообедать в местном ресторане
Фотографии из поездки (до 30 снимков без обработки), снятые на профессиональную камеру Sony, отправлю вам в это же день вечером
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 566 туристов
Всем привет, меня зовут Андрей! Я гид-фотограф. Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по Кольскому краю — подальше от обыденности! Работаю с небольшой командой гидов, на комфортабельном транспорте, приспособленном для любой погоды. Гарантирую безопасность, надёжность и пунктуальность.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Экскурсия прекрасная! За один день удалось увидеть очень многое: всё, что было заявлено в программе, и даже немного больше. Териберка - это действительно край света, с суровым северным очарованием. Природа поражает своей красотой. Гид отличный, рассказал массу интересного, как исторические факты, так и местные байки. Очень к месту был перекус с горячим чаем у пляжа с "драконьими яйцами".
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