Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!

Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики

Андрей
Андрей – представитель из Териберки
Териберка — особенное место, где не найти высоких деревьев, зато можно найти себя.

Мы совершим путешествие вдоль побережья Северного Ледовитого океана к местам «Левиафана», побываем на кладбище кораблей и пляже с драконьими яйцами, распробуем вкус свободы и уединения в колоритном поселке и сделаем десятки вдохновляющих фотографий.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 000 ₽ за человека

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Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!

Что вас ожидает

Териберка — дальше только океан
Из Мурманска мы рванем в сердце Арктической тундры. По пути я расскажу о климате этих мест, об истории 📖 одинокой Териберки и жизни поселка, которая начала новый виток в 2016 году. Здесь вы проникнетесь суровой, но гармоничной природой Крайнего Севера, подметите контраст между покосившимися домиками и новыми постройками, а главное — испытаете абсолютно новые ощущения, оказавшись на краю света.

Магия Севера на ваших фотографиях
Главным событием нашего путешествия станет, конечно, выход к Северному Ледовитому океану! На океаническом побережье мы попьем горячего чаю, а после начнем охоту за атмосферными кадрами. Водопад среди скал, космический пляж 🏖️ с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером.

Организационные детали

  • Чай на берегу океана и трансфер на комфортабельном автомобиле 🚘 включены в стоимость
  • После прогулки по Териберке мы можем пообедать в местном ресторане
  • Фотографии 📸 из поездки (до 30 снимков без обработки), снятые на профессиональную камеру Sony, отправлю вам в это же день вечером
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Андрей
Андрей
Всем привет, меня зовут Андрей! Я гид-фотограф. Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по Кольскому краю — подальше от обыденности! Работаю с небольшой командой гидов, на комфортабельном транспорте, приспособленном для любой погоды. Гарантирую безопасность, надёжность и пунктуальность.
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