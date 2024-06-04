Фотосессии в Териберке с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Териберке, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
36 отзывов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
«По пути вам откроются красивейшие локации для фотографий, которые нечасто встречаются в лентах туристов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000 за всё до 15 чел.
Териберка - фототур на край земли
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
28 отзывов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 5 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
1 отзыв
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Магия Севера на ваших фотографиях»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
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    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • Е
    Евгений
    27 апреля 2024
    Териберка - фототур на край земли
    Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
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    которые могут быть. Забрали из отеля в Мурманске, вождение комфортное, по пути узнали много нового про Сам Мурманск и историю края. Понравился путь до водопада и горка, это вообще супер;))) море с изумрудными переливами. В общем, рекомендую!!!! Спасибо огромное!!!

    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все
  • В
    Валерия
    14 марта 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
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    жизнь. К тому же нам повезло с погодой) Вся компания получила море удовольствия от путешествия, все супер клиентоориентированно, оперативно, доброжелательно, никто никого не торопит, на любой вопрос ответят. Отдельная благодарность Виталию за сопровождение и приятную компанию на Териберке) Место и тур потрясающие, определенно стоит их посетить!

    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания
  • К
    Ксения
    29 ноября 2023
    Териберка - фототур на край земли
    Териберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказке, то белоснежные деревья, то
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    просто тундра и это розово-голубое небо просто вах. Погода застала хорошая. Локации очень красивые. На обратном пути в Мурманск мы застали северное сияние, оно было невероятно огромным и ярким. Так красиво 😍 Всеволод, фотки бомба!

    Териберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказкеТериберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказкеТериберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказкеТериберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказкеТериберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказкеТериберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказкеТериберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказкеТериберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказкеТериберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказкеТериберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказке
  • Т
    Татьяна
    24 ноября 2023
    Териберка - фототур на край земли
    Спасибо большое команде Трипстера и моему гиду Всеволоду. Прекрасная поездка - управление автомобилем в непростых погодных условиях выше всяческих похвал.
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    Увлекательный и наполненный интересными фактами рассказ. Спокойствие, несуетливость, доброжелательность Всеволода сделали день на Териберке незабываемым! А полученные прекрасные фотографии хорошего качества сохранят впечатления надолго. Спасибо!

    Спасибо большое команде Трипстера и моему гиду Всеволоду. Прекрасная поездка - управление автомобилем в непростых погодныхСпасибо большое команде Трипстера и моему гиду Всеволоду. Прекрасная поездка - управление автомобилем в непростых погодныхСпасибо большое команде Трипстера и моему гиду Всеволоду. Прекрасная поездка - управление автомобилем в непростых погодныхСпасибо большое команде Трипстера и моему гиду Всеволоду. Прекрасная поездка - управление автомобилем в непростых погодных
  • О
    Ольга
    30 сентября 2022
    Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
    Экскурсия прекрасная! За один день удалось увидеть очень многое: всё, что было заявлено в программе, и даже немного больше. Териберка - это
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    действительно край света, с суровым северным очарованием. Природа поражает своей красотой. Гид отличный, рассказал массу интересного, как исторические факты, так и местные байки. Очень к месту был перекус с горячим чаем у пляжа с "драконьими яйцами".

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
  2. Териберка - фототур на край земли
  3. Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Какие места ещё посмотреть в Териберке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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