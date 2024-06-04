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Фотопрогулка
10 часов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
«По пути вам откроются красивейшие локации для фотографий, которые нечасто встречаются в лентах туристов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000₽ за всё до 15 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Магия Севера на ваших фотографиях»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июня 2024Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
- ЕЕвгений27 апреля 2024Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!
- ННаталья2 апреля 2024Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
- ВВалерия14 марта 2024Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
- ККсения29 ноября 2023Териберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказке, то белоснежные деревья, то
- ТТатьяна24 ноября 2023Спасибо большое команде Трипстера и моему гиду Всеволоду. Прекрасная поездка - управление автомобилем в непростых погодных условиях выше всяческих похвал.
- ООльга30 сентября 2022Экскурсия прекрасная! За один день удалось увидеть очень многое: всё, что было заявлено в программе, и даже немного больше. Териберка - это
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Фотопрогулки»
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Сейчас в Териберке в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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