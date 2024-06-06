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Мини-группа
2 часа
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав6 июня 2024Сегодня побывали на экскурсии с гидом Павлом, гид замечательный показал все красоты Териберки: водопады, вид с гор, океан,море…, добирались до
- ЛЛюбовь6 июня 2024Мы гуляли у залива, поднимались в гору, наблюдали шикарные виды на водопад, птичий базар и огромные водные просторы - было
- ККамила5 июня 2024Интересные истории гида, хорошо знает местность(коренной местный житель), просто невероятные виды, дух захватывает от красот! Рекомендую!
- ВВиталий26 мая 2024Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
- ААлександра13 мая 2024Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
- ДДинара9 мая 202409.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
- ММарина21 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Все было чётко по времени. Сергей не только прекрасный гид, но и отличный водитель. Однозначно рекомендую, только
- ММарина4 апреля 2024Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по времени. Приедем ещё летом. Ждём новые маршруты!
- ААнна17 марта 2024Отличная экскурсия! По дороге был интересный рассказ об истории всего полуострова, Териберки в том числе. Маршрут продуман, всё слажено. Заботливый экскурсовод-водитель Кирилл, постоянно интересовался настроением всех попутчиков. А каким чаем угощал! 👍 Супер!
- ЕЕвгения2 марта 2024Мы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали от места проживания и туда
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Для студентов»
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Сейчас в Териберке в категории "Для студентов" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 321 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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