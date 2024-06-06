читать дальше

Териберки на автомобиле (гид заехал за нами по месту проживания) в дороге отвечали на интересующие нас вопросы по поводу Мурманска и самой Териберки, рассказывали историю Териберки и её осуществления,в общем,дорога была очень весёлой и не такой долкой и нудной как мы себе представляли С сегодняшнего приключения остались в восторге, рекомендую Спасибо организаторам и отдельное спасибо Павлу за отлично проведённый день