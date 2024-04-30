1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Териберка зимой — это место куда приходят горбатые киты, они идут за стаями сельди и часто выпрыгивают из воды»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
«Доступ к достопримечательностям зимой: к водопаду и пляжу «Драконьи яйца» можно добраться только пешком, это около 3 км в одну сторону»
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:30
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
«По пути вы понаблюдаете, как меняется ландшафт от леса к тундре, а зимой измерите падение температуры с каждым километром и поймете, почему так происходит»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2,5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью»
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
«зимой — путь до водопада на снегоходе (1000 руб»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
«зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 апреля 2024Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
- ДДмитрий14 апреля 2024Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
- ГГригорий13 марта 2024Отличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варган и чай надолго останутся с нами!
- ЕЕвгения2 марта 2024Мы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали от места проживания и туда
- ММарина13 февраля 2024Всем доброго времени суток. Наше путешествие проходило в начале февраля и попало на очень сильные морозы днем -26, ночью до -34
- ААлена4 января 2024Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото и вёдер съемки. Рекомендую.
- ЕЕлена23 декабря 2023С Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикую Арктику, послушать океан в редком, уединенном месте под звуки варгана. Все было по-настоящему. Рекомендую. ❤️
- ККсения28 ноября 2023После поездки в Териберку хочется сказать только одно - хочу ещё! Северные пейзажи, невероятная природа, замерзший водопад, суровое холодное море,
- ММарина28 ноября 2023Териберка: Огромное спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию!!! Наша первая поездка на Север запомнится надолго. Увлекательный рассказ гида (сразу
- ААнастасия20 декабря 2022Классная экскурсия, гид опытный, хорошо знающий местность, специфику погоды. Что было важно для нас, очень аккуратно и спокойно водит машину, машина кстати отличная, теплый внедорожник. Посмотрели Тириберку, успели на все локации, поужинали в классном ресторане. Однозначно рекомендую👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Зимние»
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