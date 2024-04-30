Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Териберке

Найдено 6 экскурсий в категории «Зимние» в Териберке, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зима в Териберке - время горбатых китов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Териберка зимой — это место куда приходят горбатые киты, они идут за стаями сельди и часто выпрыгивают из воды»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 500 за человека
Незабываемая Териберка
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
«Доступ к достопримечательностям зимой: к водопаду и пляжу «Драконьи яйца» можно добраться только пешком, это около 3 км в одну сторону»
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:30
от 17 340 за всё до 4 чел.
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
«По пути вы понаблюдаете, как меняется ландшафт от леса к тундре, а зимой измерите падение температуры с каждым километром и поймете, почему так происходит»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2,5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью»
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 5 000 за человека
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
«зимой — путь до водопада на снегоходе (1000 руб»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 5 чел.
Териберка - северный удел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
«зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
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    прогулки прошли без проблем. Спасибо менеджеру Марии за сопровождение. Прогулка по морю проходила на катере Гринин. Сам катер высокий, ухоженый, двигатель работает не очень шумно. Есть гальюн и каюта с горячим чаем и водой. Чисто. Капитан Олег Иванович на высоте, свое дело знает хорошо. Удалось увидеть китов и морского котика, а также потрясающие виды Баренцева моря. Спасибо организаторам за такую чудесную поездку, мы получили огромное удовольствие.

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
  • Г
    Григорий
    13 марта 2024
    В Териберку - с шаманом под звуки варгана
    Отличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варган и чай надолго останутся с нами!
    Отличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варганОтличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варганОтличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варганОтличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варган
  • Е
    Евгения
    2 марта 2024
    Холодное сердце Териберки
    Мы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали от места проживания и туда
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    же привезли. В машине было чисто и тепло. По дороге Алексей рассказал много интересного об истории поселка, посетили все знаковые места Териберки. Приятным бонусом был пирог с мясом и травяной чай! С командой Алексея голодными и без ярких воспоминаний вы точно не останетесь!

    Мы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали от
  • М
    Марина
    13 февраля 2024
    Холодное сердце Териберки
    Всем доброго времени суток. Наше путешествие проходило в начале февраля и попало на очень сильные морозы днем -26, ночью до -34
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    😊. С командой Алексея ездили в Териберку и на Охоту за Северным сиянием. Самые прекрасные воспоминая в микроавтобусе тепло комфортно, ребята дорогу держат уверенно. Если вы замерзли предлагают чай на травах и печение. На Охоте за Северным сиянием были с Алексеем, забирали и привозили нас у отеля, предварительно всегда созванивались. У нас охота получилась в две ночи так как в первую сияние было не интенсивным, и конечно было очень жаль, у Алесей предусмотрен повторный выезд, потрясает его уверенность, профессионализм и спокойствие (поэтому приезжайте как минимум на 3-4 ночи). У Алексей профессиональный фотоаппарат, и конечно с ним фото получаются великолепные (слушайте команды Алексея при фотосъемке 😊) В Териберку ездили с Антоном, все также забирали и привозили нас у отеля, предварительно всегда созванивались. По пути Антон рассказывал интересные факты о Мурманске, о Кольском, о Териберке. В Териберке были и океан, и кладбище кораблей, и качели, и трон, и хаски и олени и «яйца дракона» а как не посидеть на них в Год Дракона -а может на удачу😉. На побережье было очень скользко (за неделю до нашего приезда была оттепель и образовалась корочка льда, ну очень сколького 😊) и как радовало уверенное плечо Антона который был внимателен, всегда подавал руку. В Териберке был обед (который вы оплачиваете сами) брали уху и териберский суп, на горячее брали рыбу, блюда вкусные подача красивая. Наши поездки удались, благодаря команде Алексей, Антона, девочкам координаторам Анне, Наталье. У вас отличная команда, Удачи!!! Что не понравилось, это большое количество китайцев, ну очень большое((. P.S. Путешественники которые собираются или уже совершили поездки, найдите несколько добрых слов,выделите несколько минут, оставляйте отзывы это нужно не только тем кто вам помогает увидеть красоты Серверного края, это нужно и вам самим и тем кто только задумался о путешествии. Путешествуете не сидите дома, наша страна такая Большая, всем хороших впечатлений!

    Всем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени суток
  • А
    Алена
    4 января 2024
    Незабываемая Териберка
    Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото и вёдер съемки. Рекомендую.
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    Осуществили свою мечту и побывали на Териберке. Спасибо Владимиру, что сумел завлечь своими рассказами даже ребёнка 9 лет. Привезли с собой массу впечатлений, море фотографий и отличное позитивное настроение! Спасибо за чудесную экскурсию!

    Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
  • Е
    Елена
    23 декабря 2023
    В Териберку - с шаманом под звуки варгана
    С Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикую Арктику, послушать океан в редком, уединенном месте под звуки варгана. Все было по-настоящему. Рекомендую. ❤️
    С Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикуюС Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикуюС Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикуюС Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикуюС Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикуюС Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикуюС Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикуюС Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикуюС Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикуюС Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикую
  • К
    Ксения
    28 ноября 2023
    Холодное сердце Териберки
    После поездки в Териберку хочется сказать только одно - хочу ещё! Северные пейзажи, невероятная природа, замерзший водопад, суровое холодное море,
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    на берегу которого стоит маленькое село - настоящий русский Север. Теперь хочется приехать сюда летом и посмотреть на тундру в другой расцветке. Отдельное спасибо нашему замечательному гиду Алексею. Всё время поездки он был готов ответить на вопросы и рассказать много всего интересного о жизни на бескрайнем севере.

  • М
    Марина
    28 ноября 2023
    Незабываемая Териберка
    Териберка: Огромное спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию!!! Наша первая поездка на Север запомнится надолго. Увлекательный рассказ гида (сразу
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    видно, что он очень любит свой край и хочет поделиться с другими). Все продумано и с большой заботой к путешественникам Комфортная машина, термос с вкуснейшим чаем из местных трав, лучшие локации и ракурсы для фото, нестандартные тропы и маршруты. На протяжении всей поездки нашим девизом было «Мы не как все»! Потрясающие пейзажи, завораживающая красота сурового, но великолепного каря. Все прошло весело и вкусно. Захотелось вернуться еще раз (летом). Новые экскурсии обязательно с Романом)

  • А
    Анастасия
    20 декабря 2022
    В Териберку - с шаманом под звуки варгана
    Классная экскурсия, гид опытный, хорошо знающий местность, специфику погоды. Что было важно для нас, очень аккуратно и спокойно водит машину, машина кстати отличная, теплый внедорожник. Посмотрели Тириберку, успели на все локации, поужинали в классном ресторане. Однозначно рекомендую👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Зимние»

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  4. Холодное сердце Териберки
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  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
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