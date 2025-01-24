Мечтаете сбежать из города и насладиться природой? Приезжайте в Териберку! Здесь вы увидите Батарейский водопад, заброшенные пушки и Териберский маяк. Если повезёт, встретите китов и дельфинов. Рыбалка на Баренцевом море
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальная морская прогулка
- 🎣 Возможность поймать первый улов
- 🏞 Захватывающие виды природы
- 🐋 Шанс увидеть морских обитателей
- 🛥 Комфортное судно для путешествия
Что можно увидеть
- Батарейский водопад
- Териберский маяк
- Птичий базар
Описание водной прогулки
Во время путешествия вы увидите Батарейский водопад, заброшенные пушки береговой обороны, Териберский маяк, птичий базар (зависит от времени года) и саму Териберку.
Также в программе:
- Морские обитатели: если повезёт, встретимся с китами, дельфинами, тюленями и послушаем гомон птичьих базаров
- Красота побережья: скалистые берега обрамляют хмурое море. От этого вида захватывает дух!
- Рыбалка в штиль: у Баренцева моря богатая подводная жизнь! Если во время прогулки будет штиль, мы остановимся порыбачить. Вы научитесь забрасывать удочку и наверняка увезёте домой первый улов (его можно упаковать с собой). Рыбачить будем по очереди: во время лова рыбаки стоят по одному борту (не более 6 человек одновременно)
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Путешествуем на судне вместимостью 10-11 человек (можно погреться в кают-компании и посетить уборную)
- На прогулке вас сопровождает капитан судна, сопровождение гида не предполагается
- Во время лова рыбаки стоят по одному борту (не более 6 человек одновременно), удочки передаются по очереди, чтобы каждый попробовал свои силы в арктической рыбалке
Обратите внимание
- На борт не допускаются нетрезвые гости, проносить алкоголь с собой запрещается
- Мы никогда не рискуем безопасностью путешественников, выходим в море только при благоприятной погоде, приближенной к штилю. Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, будет сделан перерасчёт стоимости
- Для рыбалки можете взять свои снасти
- Дополнительно путешественники оплачивают заморозку и упаковку рыбы (по желанию, для этого необходимо написать менеджеру), а также возмещают стоимость удочки в случае её поломки или потери
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На одном из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 948 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Наша компания — это дружная, ответственная команда гидов, которая сделает ваше путешествие незабываемым и увлекательным — таким, чтобы оно осталось в вашей памяти навсегда. Мы позаботимся о вас и продумаем всё до мелочей. С нами вы погрузитесь в волшебную атмосферу Кольского края и почувствуете тепло крепких объятий Крайнего Севера!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Bian
24 янв 2025
服务很好，浮冰也很好玩，值得试试
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