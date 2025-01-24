Прогулка по Баренцеву морю

Почувствуйте солёные брызги Баренцева моря на прогулке в Териберке. Вас ждут водопады, маяки и морская рыбалка с возможностью увезти улов домой
Мечтаете сбежать из города и насладиться природой? Приезжайте в Териберку! Здесь вы увидите Батарейский водопад, заброшенные пушки и Териберский маяк. Если повезёт, встретите китов и дельфинов. Рыбалка на Баренцевом море
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подарит вам незабываемые впечатления и, возможно, первый улов. Судно вместимостью до 11 человек обеспечит комфорт и безопасность. На борту есть всё необходимое для рыбалки, а улов можно упаковать с собой. Незабываемые приключения ждут вас

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальная морская прогулка
  • 🎣 Возможность поймать первый улов
  • 🏞 Захватывающие виды природы
  • 🐋 Шанс увидеть морских обитателей
  • 🛥 Комфортное судно для путешествия
Прогулка по Баренцеву морю
Прогулка по Баренцеву морю
Прогулка по Баренцеву морю
Ближайшие даты:
18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев25
фев
Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Батарейский водопад
  • Териберский маяк
  • Птичий базар

Описание водной прогулки

Во время путешествия вы увидите Батарейский водопад, заброшенные пушки береговой обороны, Териберский маяк, птичий базар (зависит от времени года) и саму Териберку.

Также в программе:

  • Морские обитатели: если повезёт, встретимся с китами, дельфинами, тюленями и послушаем гомон птичьих базаров
  • Красота побережья: скалистые берега обрамляют хмурое море. От этого вида захватывает дух!
  • Рыбалка в штиль: у Баренцева моря богатая подводная жизнь! Если во время прогулки будет штиль, мы остановимся порыбачить. Вы научитесь забрасывать удочку и наверняка увезёте домой первый улов (его можно упаковать с собой). Рыбачить будем по очереди: во время лова рыбаки стоят по одному борту (не более 6 человек одновременно)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествуем на судне вместимостью 10-11 человек (можно погреться в кают-компании и посетить уборную)
  • На прогулке вас сопровождает капитан судна, сопровождение гида не предполагается
  • Во время лова рыбаки стоят по одному борту (не более 6 человек одновременно), удочки передаются по очереди, чтобы каждый попробовал свои силы в арктической рыбалке

Обратите внимание

  • На борт не допускаются нетрезвые гости, проносить алкоголь с собой запрещается
  • Мы никогда не рискуем безопасностью путешественников, выходим в море только при благоприятной погоде, приближенной к штилю. Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, будет сделан перерасчёт стоимости
  • Для рыбалки можете взять свои снасти
  • Дополнительно путешественники оплачивают заморозку и упаковку рыбы (по желанию, для этого необходимо написать менеджеру), а также возмещают стоимость удочки в случае её поломки или потери

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На одном из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
B
24 янв 2025
服务很好，浮冰也很好玩，值得试试
服务很好，浮冰也很好玩，值得试试

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