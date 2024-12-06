Скалистые фьорды и бескрайний Северный Ледовитый океан ждут гостей на водной прогулке в Териберке.
На борту судна можно полюбоваться суровыми северными пейзажами, ощутить свежий бриз и услышать крики чаек.
Путешествие проходит под руководством опытного капитана, который проведёт инструктаж по безопасности. Спасательные жилеты на борту обеспечат дополнительную защиту. Участники могут увидеть пляж, большие качели и трон из «Игры престолов»
На борту судна можно полюбоваться суровыми северными пейзажами, ощутить свежий бриз и услышать крики чаек.
Путешествие проходит под руководством опытного капитана, который проведёт инструктаж по безопасности. Спасательные жилеты на борту обеспечат дополнительную защиту. Участники могут увидеть пляж, большие качели и трон из «Игры престолов»
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные северные пейзажи
- 🛥️ Безопасность и опытный капитан
- 🌬️ Свежий морской бриз
- 🦅 Возможность увидеть морских обитателей
- 🏖️ Знаменитые места на маршруте
Что можно увидеть
- Пляж
- Большие качели
- Трон из «Игры престолов»
Описание водной прогулки
На подготовленном судне мы совершим небольшое путешествие к краю земли, где заканчивается Баренцево море и начинается бесконечный океан.
С воды вы увидите пляж, большие качели и трон из «Игры престолов». Послушаете крики парящих чаек, ощутите порывы морского бриза и почувствуете брызги солёной воды. И конечно, по-настоящему насладитесь суровой северной природой!
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан
- Перед началом поездки мы проведём инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты
ежедневно в 12:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от пляжа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Териберке
Провёл экскурсии для 650 туристов
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиск морскихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 дек 2024
Это было супер! Я осталась очень довольна! Все прошло просто замечательно! Удалось увидеть тюленей)) Катер уютный и комфортный. Капитан - профессионал своего дела, а его помощник в течение прогулки очень интересно рассказывал о достопримечательностях. Ребята, спасибо большое! Это яркие впечатления и прекрасные воспоминания. От души рекомендую!
С
Сергей
16 окт 2024
Организаторы скинули мне геопозицию причала и памятку(инструкцию),и акцентировали внимание на том,чтобы я не забыл паспорт т. к. в море идёт пограничная зона и могут не допустить до прогулки
Вчера,я пришёл на
Вчера,я пришёл на
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