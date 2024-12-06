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причал,там уже стояли ребята с которыми мы пошли в плавание. меня встретил матрос Сергей,и капитан Валерий. Когда мы отошли от причала Сергей провёл нам инструктаж,и в дальнейшем был очень внимателен ко всем пассажирам. рассказал интересную историю села Териберка,и про местные достопримечательности,а так же про многочисленных морских обитателей,которые тут встречаются. (но смогли увидеть только тюленей,хотя Сергей говорил,что недавно видели Кита,и показывал нам видео) Погода была приемлемая,благо что) ветра небыло. мы вышли в Море и проехали мимо пляжа Яица Драконов и водопада,впадающего в море!около пляжа мы увидели серых тюленей. Я впервые увидел тюленя! Было очень интересно за ними наблюдать)Я побывал в каюте у капитана и Валерий рассказал мне про батарею береговой артиллерии (линия обороны оберегавшая полуостров во времена ВОВ) Пушки стояли на сопках вдоль берега,выглядело эпично!.. а так же поведал мне историю от том как жили тут «поморы».. Могу сказать что это невероятное место с потрясающими пейзажами и множеством животных! Обязательно приеду сюда ещё раз!.. всё-таки хочется ещё и на Китов посмотреть)))… Рекомендую всем эту экскурсию! Валерий и Сергей веселые и гостеприимные люди,знающие своё дело! а корабль «Святая Екатерина» это отдельное произведение искусства!!!