Приключение в Баренцевом море

Путешествие по Баренцеву морю на подготовленном судне. Полюбуйтесь фьордами, ощутите бриз и насладитесь северной природой. Капитан и безопасность на борту
Скалистые фьорды и бескрайний Северный Ледовитый океан ждут гостей на водной прогулке в Териберке.

На борту судна можно полюбоваться суровыми северными пейзажами, ощутить свежий бриз и услышать крики чаек.

Путешествие проходит под руководством опытного капитана, который проведёт инструктаж по безопасности. Спасательные жилеты на борту обеспечат дополнительную защиту. Участники могут увидеть пляж, большие качели и трон из «Игры престолов»
5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные северные пейзажи
  • 🛥️ Безопасность и опытный капитан
  • 🌬️ Свежий морской бриз
  • 🦅 Возможность увидеть морских обитателей
  • 🏖️ Знаменитые места на маршруте
Приключение в Баренцевом море
Приключение в Баренцевом море
Приключение в Баренцевом море
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Пляж
  • Большие качели
  • Трон из «Игры престолов»

Описание водной прогулки

На подготовленном судне мы совершим небольшое путешествие к краю земли, где заканчивается Баренцево море и начинается бесконечный океан.

С воды вы увидите пляж, большие качели и трон из «Игры престолов». Послушаете крики парящих чаек, ощутите порывы морского бриза и почувствуете брызги солёной воды. И конечно, по-настоящему насладитесь суровой северной природой!

Организационные детали

  • С вами будет опытный капитан
  • Перед началом поездки мы проведём инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты

ежедневно в 12:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от пляжа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
6 дек 2024
Это было супер! Я осталась очень довольна! Все прошло просто замечательно! Удалось увидеть тюленей)) Катер уютный и комфортный. Капитан - профессионал своего дела, а его помощник в течение прогулки очень интересно рассказывал о достопримечательностях. Ребята, спасибо большое! Это яркие впечатления и прекрасные воспоминания. От души рекомендую!
Это было супер! Я осталась очень довольна! Все прошло просто замечательно! Удалось увидеть тюленей)) Катер уютный
С
16 окт 2024
Организаторы скинули мне геопозицию причала и памятку(инструкцию),и акцентировали внимание на том,чтобы я не забыл паспорт т. к. в море идёт пограничная зона и могут не допустить до прогулки
Вчера,я пришёл на
читать дальше

причал,там уже стояли ребята с которыми мы пошли в плавание. меня встретил матрос Сергей,и капитан Валерий. Когда мы отошли от причала Сергей провёл нам инструктаж,и в дальнейшем был очень внимателен ко всем пассажирам. рассказал интересную историю села Териберка,и про местные достопримечательности,а так же про многочисленных морских обитателей,которые тут встречаются. (но смогли увидеть только тюленей,хотя Сергей говорил,что недавно видели Кита,и показывал нам видео) Погода была приемлемая,благо что) ветра небыло. мы вышли в Море и проехали мимо пляжа Яица Драконов и водопада,впадающего в море!около пляжа мы увидели серых тюленей. Я впервые увидел тюленя! Было очень интересно за ними наблюдать)Я побывал в каюте у капитана и Валерий рассказал мне про батарею береговой артиллерии (линия обороны оберегавшая полуостров во времена ВОВ) Пушки стояли на сопках вдоль берега,выглядело эпично!.. а так же поведал мне историю от том как жили тут «поморы».. Могу сказать что это невероятное место с потрясающими пейзажами и множеством животных! Обязательно приеду сюда ещё раз!.. всё-таки хочется ещё и на Китов посмотреть)))… Рекомендую всем эту экскурсию! Валерий и Сергей веселые и гостеприимные люди,знающие своё дело! а корабль «Святая Екатерина» это отдельное произведение искусства!!!

Похожие экскурсии из Териберки

Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
На машине
6 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Искупаться в Баренцевом море
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
16 фев в 10:00
5000 за человека
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Откройте для себя Териберку с моря: уникальные виды, морские обитатели и незабываемые впечатления
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
16 фев в 10:00
6000 за человека
Морская прогулка в Териберке
скидка
15%
7 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Баренцеву морю и насладитесь живописными северными пейзажами. Возможно, увидите китов и тюленей
Начало: На одном из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
16 фев в 11:00
47003995 за человека