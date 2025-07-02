Водная прогулка
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
21 июл в 10:00
4500 ₽ за человека
Водная прогулка
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Чтобы понаблюдать за морскими млекопитающими, мы выйдем в воды Териберской губы на катере в группе до 10 человек»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
21 июл в 10:30
4500 ₽ за человека
Водная прогулка
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
Выйти в Северный Ледовитый океан, увидеть «яйца дракона», лежбище тюленей и фьорды с воды
Начало: На причале «Сияние Севера» (в старой Териберке)
«Выход в Северный Ледовитый океан на скоростном катере»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
21 июл в 11:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 июля 2025Увидела китов 💙
- ООльга24 июня 2025Морская прогулка оставила море эмоций. Волны Баренцева моря сделали её завораживающей. А горбатые киты украсили её своей красотой, мощью. Я хочу
- ААнастасия22 июня 2025Все прошло прекрасно!! Китов видели, все супер!!!спасибо большое
- ЕЕлена25 апреля 2025Время экскурсии перенесли, когда мы уже были на месте (приехали заранее). Но организатор смогла найти нам другой катер в удобное
- ИИрина29 августа 2024Постараться не менять время начала поездки.
- ДДарья25 августа 2024Были на экскурсии в поисках китов - к сожалению, никого не встретили 😭 Касательно самой экскурсии все прошло супер - из-за
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2025
Сейчас в Териберке в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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