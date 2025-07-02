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для нас время. Компенсацией стала прогулка на час больше, за что огромное спасибо! Китов мы к сожалению не увидели, но посмотрели других обиталей моря. Спасибо нашему капитану за рассказы, за прекрасные виды, за одежду (я почти не промокла 🤣)