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Прогулки на катере в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Териберке, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Море впечатлений в Баренцевом море
На катере
2 часа
43 отзыва
Водная прогулка
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
21 июл в 10:00
4500 ₽ за человека
Зима в Териберке - время горбатых китов
На катере
2 часа
41 отзыв
Водная прогулка
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Чтобы понаблюдать за морскими млекопитающими, мы выйдем в воды Териберской губы на катере в группе до 10 человек»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
21 июл в 10:30
4500 ₽ за человека
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
На катере
2 часа
Водная прогулка
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
Выйти в Северный Ледовитый океан, увидеть «яйца дракона», лежбище тюленей и фьорды с воды
Начало: На причале «Сияние Севера» (в старой Териберке)
«Выход в Северный Ледовитый океан на скоростном катере»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
21 июл в 11:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 июля 2025
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Увидела китов 💙
    Увидела китов 💙
  • О
    Ольга
    24 июня 2025
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Морская прогулка оставила море эмоций. Волны Баренцева моря сделали её завораживающей. А горбатые киты украсили её своей красотой, мощью. Я хочу
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    сказать, что нам очень повезло - мы видели китов!!! От этого море эмоций и впечатлений!!! Спасибо огромное капитану и его помощнику за слаженную работу!!!

  • А
    Анастасия
    22 июня 2025
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Все прошло прекрасно!! Китов видели, все супер!!!спасибо большое
  • Е
    Елена
    25 апреля 2025
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Время экскурсии перенесли, когда мы уже были на месте (приехали заранее). Но организатор смогла найти нам другой катер в удобное
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    для нас время. Компенсацией стала прогулка на час больше, за что огромное спасибо! Китов мы к сожалению не увидели, но посмотрели других обиталей моря. Спасибо нашему капитану за рассказы, за прекрасные виды, за одежду (я почти не промокла 🤣)

  • И
    Ирина
    29 августа 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Постараться не менять время начала поездки.
    Постараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездки
  • Д
    Дарья
    25 августа 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Были на экскурсии в поисках китов - к сожалению, никого не встретили 😭 Касательно самой экскурсии все прошло супер - из-за
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    погоды перенесли по времени начало, но позвонили, всё согласовали и организаторы всегда были на связи. Началось всё вовремя, встретили и быстро всех загрузили на кораблик 🙂 Виды потрясающие и без китов есть на что посмотреть!

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «На катере»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Море впечатлений в Баренцевом море
  2. Зима в Териберке - время горбатых китов
  3. Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Териберский маяк
  5. Самое главное
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2025
Сейчас в Териберке в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Териберке на 2025 год на катере, 84 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь