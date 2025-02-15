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Капитан специально уронил рацию, чтобы иметь прямую связь с китами. Так что на прогулке будут большие шансы их повстречать.



Но даже если морские гиганты не порадуют нас своим визитом, путешествие всё равно навсегда останется в вашем сердце.



Ведь на маршруте — топовые локации Териберки: от знаменитого пляжа с «яйцами дракона» до удивительного птичьего базара в расщелинах скал.