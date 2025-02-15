Капитан специально уронил рацию, чтобы иметь прямую связь с китами. Так что на прогулке будут большие шансы их повстречать.
Но даже если морские гиганты не порадуют нас своим визитом, путешествие всё равно навсегда останется в вашем сердце.
Ведь на маршруте — топовые локации Териберки: от знаменитого пляжа с «яйцами дракона» до удивительного птичьего базара в расщелинах скал.
Но даже если морские гиганты не порадуют нас своим визитом, путешествие всё равно навсегда останется в вашем сердце.
Ведь на маршруте — топовые локации Териберки: от знаменитого пляжа с «яйцами дракона» до удивительного птичьего базара в расщелинах скал.
Описание водной прогулки
- Маяк. С севера и запада мыс с маяком омывается Баренцевым морем, с юга — Териберкским заливом, а с востока — водами губы Опасова. Маячный огонь расположен на высоте 47 метров над уровнем моря
- Пляж «Яйца дракона». Баренцево море обтесало камни до гладкого состояния. И теперь они действительно напоминают огромные яйца (но увозить их с собой нельзя, даже если очень захочется)
- Батарейский водопад. Из одноимённого озера он впадает в Баренцево море. Струи воды с двух сторон окружены живописными красными скалами
- Береговая батарея № 199. Построена в 30-х годах прошлого века. Принимала участие в боевых действиях с самого начала войны
- Птичий базар. В расщелинах среди скал можно увидеть массовое скопление морских птиц, преимущественно чаек. Здесь они гнездятся и выращивают потомство
Наш капитан, заядлый морской волк, сам некогда проводил экскурсии по Кольскому краю. Он покажет северные красоты, обратит внимание на достопримечательности и расскажет, куда смотреть, чтобы не пропустить заветный хвост горбача или любопытную голову тюленя.
Организационные детали
- Обязательно возьмите паспорта и свидетельства о рождении. Мы находимся в приграничной зоне
- Мы никогда не рискуем безопасностью путешественников, выходим в море только при благоприятной погоде. Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, будет сделан перерасчёт стоимости экскурсии
- У нас есть лицензия на перевозку пассажиров и спасательные жилеты. На борту есть гальюн, пледы, дождевики и горячий чай
- С вами поедет капитан из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 12:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале у гостиницы «Финвал»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Териберке
Всем добрый день! Меня зовут Елизавета. Первые 18 лет прожила в Мурманске, потом возвращалась и водила экскурсии по нашему северному краю. Сейчас координирую выходы в море нашего чудесного катера.Задать вопрос
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