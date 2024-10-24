2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия: флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке
Прокатиться по Баренцеву морю, насладиться северными пейзажами и, если повезёт, увидеть китов
Начало: На одном из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45004 050₽ за человека
скидка
30%
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Захватывающее путешествие по Баренцеву морю в мини-группе. Откройте для себя Териберку с воды и полюбуйтесь китами и дельфинами. (130 symbols)
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60004 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 октября 2024Как только я определилась с поездкой в Териберку, начала искать на Трипстере, чем заполнить досуг. Сразу привлёк айс-флоатинг, не сомневалась ни
- ММария20 октября 2024Добрый вечер! Хотим поблагодарить организатора Артема Барсука, администратора Анну, особенно инструктора Антона за полученные эмоции от флоатинга. Спасибо большое за оперативность, отзывчивость, доброжелательность и профессионализм!!! Спасибо Всем большое!!! Желаем Вам всех благ!!!
- ИИя8 октября 2024Недавно посетили айсфлоатинг. Это был необычный и захватывающий опыт! Ощущение полной невесомости. Весело провели время. Инструктор был очень приветливым и заботился о комфорте и безопасности ☀️
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Романтические»
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