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секунды, что хочу попробовать. На всем протяжении - от начала бронирования и до самого плавания, организаторы были на связи, уточняли непонятные моменты и отвечали на все вопросы. Интересно было надевание костюма, инструктор умело помог быстро его натянуть, объяснил, как мы должны себя чувствовать в нем и что не надо бояться, если затекла немного вода. Поездка в этих костюмах до места плавания - ещё один весёлый опыт. Ну а само плавание - это что-то неземное, такой восторг. Инструктор был рядом, следил, чтобы далеко не уплывали, помогал построить "фигуры" на воде и постоянно снимал на GoPRO видео и фото. Время на воде летит незаметно, замёрзнуть не успеваешь, если только не стоишь-лежишь без движения. Когда я буду снова в Териберке, обязательно поплаваю ещё) и всем рекомендую Спасибо за такое незабываемое приключение 😊