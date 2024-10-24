Романтические экскурсии по Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Териберке, цены от 4 050 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия: флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 000 за всё до 2 чел.
Морская прогулка в Териберке
скидка
10%
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке
Прокатиться по Баренцеву морю, насладиться северными пейзажами и, если повезёт, увидеть китов
Начало: На одном из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45004 050 за человека
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
скидка
30%
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Захватывающее путешествие по Баренцеву морю в мини-группе. Откройте для себя Териберку с воды и полюбуйтесь китами и дельфинами. (130 symbols)
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60004 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 октября 2024
    Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
    Как только я определилась с поездкой в Териберку, начала искать на Трипстере, чем заполнить досуг. Сразу привлёк айс-флоатинг, не сомневалась ни
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    секунды, что хочу попробовать. На всем протяжении - от начала бронирования и до самого плавания, организаторы были на связи, уточняли непонятные моменты и отвечали на все вопросы. Интересно было надевание костюма, инструктор умело помог быстро его натянуть, объяснил, как мы должны себя чувствовать в нем и что не надо бояться, если затекла немного вода. Поездка в этих костюмах до места плавания - ещё один весёлый опыт. Ну а само плавание - это что-то неземное, такой восторг. Инструктор был рядом, следил, чтобы далеко не уплывали, помогал построить "фигуры" на воде и постоянно снимал на GoPRO видео и фото. Время на воде летит незаметно, замёрзнуть не успеваешь, если только не стоишь-лежишь без движения. Когда я буду снова в Териберке, обязательно поплаваю ещё) и всем рекомендую Спасибо за такое незабываемое приключение 😊

    Как только я определилась с поездкой в Териберку, начала искать на Трипстере, чем заполнить досугКак только я определилась с поездкой в Териберку, начала искать на Трипстере, чем заполнить досуг
  • М
    Мария
    20 октября 2024
    Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
    Добрый вечер! Хотим поблагодарить организатора Артема Барсука, администратора Анну, особенно инструктора Антона за полученные эмоции от флоатинга. Спасибо большое за оперативность, отзывчивость, доброжелательность и профессионализм!!! Спасибо Всем большое!!! Желаем Вам всех благ!!!
    Добрый вечер! Хотим поблагодарить организатора Артема Барсука, администратора Анну, особенно инструктора Антона за полученные эмоции отДобрый вечер! Хотим поблагодарить организатора Артема Барсука, администратора Анну, особенно инструктора Антона за полученные эмоции от
  • И
    Ия
    8 октября 2024
    Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
    Недавно посетили айсфлоатинг. Это был необычный и захватывающий опыт! Ощущение полной невесомости. Весело провели время. Инструктор был очень приветливым и заботился о комфорте и безопасности ☀️
    Недавно посетили айсфлоатинг. Это был необычный и захватывающий опыт! Ощущение полной невесомости. Весело провели время. Инструктор

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Самое главное
  5. Териберский маяк
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в ноябре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 4 050 до 10 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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