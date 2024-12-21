За один день вы исследуете самые интересные локации Териберки и ощутите её самобытный дух. Оцените красоту тундры и побываете на берегу Баренцева моря. Посетите Батарейский водопад и погуляете по пляжу с валунами, которым миллионы лет. Увидите те самые скелеты кораблей, так полюбившиеся фотографам. А попутно узнаете о прошлом и современности колоритного посёлка.
Описание экскурсии
- Вы побываете в бухте с валунами, круглыми, как гигантские яйца
- Полюбуетесь водопадом, срывающимся с сопки и впадающим в волны Баренцева моря
- Посетите кладбище кораблей — зрелище, достойное кино
- Покатаетесь на огромных качелях на арктическом берегу
- Узнаете о флоре и фауне нашего северного края
- Познакомитесь с историей региона и самой Териберки
- Выясните, как и чем живут люди в этом посёлке
- Мы расскажем, как снимался знаменитый фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева
- А если вам посчастливится, то, прогуливаясь вдоль побережья, вы заприметите морских обитателей — китов, дельфинов, тюленей, нерп
Организационные детали
Трансфер
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex или легковом авто в зависимости от размера группы
- Время выезда может незначительно корректироваться
- Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать
- Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум). В таком случае экскурсия проходит на микроавтобусе
Дополнительные расходы
- Посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за человека
- В зимнее время трансфер на снегоходе до водопада — 1000 ₽ за человека
- Обед (в ресторане, где подают северные деликатесы — 2500–3000 ₽ за человека, в обычном кафе — до 1000 ₽). Во время обеденного перерыва каждый в группе сможете выбрать заведение по душе — всё находится рядом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы команда увлечённых гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей. Познакомим с историей северного края и его необыкновенной природой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера
21 дек 2024
Лучший тур в жизни! хороший гид,замечательное впечатление! 10/10❤️❤️
А
Арина
16 дек 2024
Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:
✅ Природный парк: локация из левиафана, пляж яйца дракона с разных сторон, водопад
✅ Так как мы были очень голодные, нас завезли
✅ Природный парк: локация из левиафана, пляж яйца дракона с разных сторон, водопад
✅ Так как мы были очень голодные, нас завезли
А
Артем
16 дек 2024
Очень понравилось, все были в восторге, интересный рассказ, учитывали наши пожелания, всем готов рекомендовать
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