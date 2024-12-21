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перекусить пирожками с рыбой, за это отдельная благодарность. Пирожки вкусные и кофе тоже)

✅ Териберка: кладбище кораблей, пляж, оленья ферма, по самому поселку прокатились и послушали о его истории, о разных постройках, просто о жизни)

✅ Потом мы вкусно покушали в ресторане у пляжа



Понравилось, что поддерживался наш темп, всех ждали и мы уложились по времени при этом. Также было достаточно времени на самостоятельный осмотр и фотографии. Комфортная была и поездка. Экскурсовод очень приятный собеседник, спасибо! Компания тоже попалась интересная и веселая:)