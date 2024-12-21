Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера

Увидеть «драконьи яйца» и кладбище кораблей, полюбоваться водопадом и покататься на огромных качелях
За один день вы исследуете самые интересные локации Териберки и ощутите её самобытный дух. Оцените красоту тундры и побываете на берегу Баренцева моря. Посетите Батарейский водопад и погуляете по пляжу с валунами, которым миллионы лет. Увидите те самые скелеты кораблей, так полюбившиеся фотографам. А попутно узнаете о прошлом и современности колоритного посёлка.
5
3 отзыва
Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30

Описание экскурсии

  • Вы побываете в бухте с валунами, круглыми, как гигантские яйца
  • Полюбуетесь водопадом, срывающимся с сопки и впадающим в волны Баренцева моря
  • Посетите кладбище кораблей — зрелище, достойное кино
  • Покатаетесь на огромных качелях на арктическом берегу
  • Узнаете о флоре и фауне нашего северного края
  • Познакомитесь с историей региона и самой Териберки
  • Выясните, как и чем живут люди в этом посёлке
  • Мы расскажем, как снимался знаменитый фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева
  • А если вам посчастливится, то, прогуливаясь вдоль побережья, вы заприметите морских обитателей — китов, дельфинов, тюленей, нерп

Организационные детали

Трансфер

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex или легковом авто в зависимости от размера группы
  • Время выезда может незначительно корректироваться
  • Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать
  • Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум). В таком случае экскурсия проходит на микроавтобусе

Дополнительные расходы

  • Посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за человека
  • В зимнее время трансфер на снегоходе до водопада — 1000 ₽ за человека
  • Обед (в ресторане, где подают северные деликатесы — 2500–3000 ₽ за человека, в обычном кафе — до 1000 ₽). Во время обеденного перерыва каждый в группе сможете выбрать заведение по душе — всё находится рядом

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Вера
21 дек 2024
Лучший тур в жизни! хороший гид,замечательное впечатление! 10/10❤️❤️
Лучший тур в жизни! хороший гид,замечательное впечатление! 10/10❤️❤️Лучший тур в жизни! хороший гид,замечательное впечатление! 10/10❤️❤️Лучший тур в жизни! хороший гид,замечательное впечатление! 10/10❤️❤️Лучший тур в жизни! хороший гид,замечательное впечатление! 10/10❤️❤️Лучший тур в жизни! хороший гид,замечательное впечатление! 10/10❤️❤️Лучший тур в жизни! хороший гид,замечательное впечатление! 10/10❤️❤️Лучший тур в жизни! хороший гид,замечательное впечатление! 10/10❤️❤️
А
16 дек 2024
Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:

✅ Природный парк: локация из левиафана, пляж яйца дракона с разных сторон, водопад
✅ Так как мы были очень голодные, нас завезли
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перекусить пирожками с рыбой, за это отдельная благодарность. Пирожки вкусные и кофе тоже)
✅ Териберка: кладбище кораблей, пляж, оленья ферма, по самому поселку прокатились и послушали о его истории, о разных постройках, просто о жизни)
✅ Потом мы вкусно покушали в ресторане у пляжа

Понравилось, что поддерживался наш темп, всех ждали и мы уложились по времени при этом. Также было достаточно времени на самостоятельный осмотр и фотографии. Комфортная была и поездка. Экскурсовод очень приятный собеседник, спасибо! Компания тоже попалась интересная и веселая:)

Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:Очень понравилась экскурсия, кажется, успели посетить всё и даже больше:
А
16 дек 2024
Очень понравилось, все были в восторге, интересный рассказ, учитывали наши пожелания, всем готов рекомендовать

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