Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Следы древнего ледника, застывшие в камне северные шаманы — есть разные версии о происхождении сейдов, и вы сами выберете наиболее подходящую для вас. Огромные камни, установленные «на подставках», разбросаны по всему северу Кольского полуострова и считаются одной из главных святынь коренного народа саами. Мы побываем в нескольких подобных местах силы, где шаманы-нойды свершали ритуалы и приносили жертвы. У аутентичных сейдов вы погрузитесь в атмосферу Севера, сможете с нашей помощью провести небольшой ритуал и попросить у богов исполнения желаний.
Териберка и ее сказочные окрестности
Разумеется, мы не обойдем вниманием туристическую мекку Кольского полуострова — рыбацкий поселок Териберка. Вы побываете на краю земли, пройдете по берегу Баренцева моря, отыщете кладбище кораблей и узнаете об истории северного поселения. Исследуете близлежащие природные локации: места съемок фильма «Левиафан», пляж с галькой в форме драконьих яиц, древний Рогозерский лабиринт с причудливыми каменными спиралями и красивейший водопад, несущий ледяные потоки в море. Кроме того, в Териберке мы сможем заглянуть в один из ресторанов с блюдами местной кухни.
А если удача будет на нашей стороне, то на обратном пути мы увидим северное сияние!
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включены трансфер, чай и пирожки
У вас будет возможность пообедать блюдами северной кухни в одном из ресторанов Териберки (обед оплачивается дополнительно)
В случае, если мы на обратном пути поймаем Северное сияние, гид может сфотографировать вас: фотографии оплачиваются отдельно из расчета 200 рублей за готовую фотографию
Экипировка
Север всегда неожиданно меняет погоду, необходимо быть к этому готовыми. На вас должна быть удобная и непромокаемая обувь (если такой нет, сообщите нам заранее, чтобы гид подобрал вам обувь). Одежда должна защищать вас от ветра и дождя — большая часть пешеходной части экскурсии пройдет по тундре.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
8500 ₽
Дети до 16 лет
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель Азимут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 1001 туриста
Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Работаю совместно читать дальшеуменьшить
с командой таких же детей Севера, влюбленных в родину. Каждый из нас выбрал конкретное направление: я провожу экскурсии по центру Кольского полуострова, Ловозеру, Хибинам и озеру Сейд. А мои помощники покажут вам Териберку, Рыбачий, Средний. Наша команда профессионально занимается поиском китов и участвует в проекте гражданской науки «Киты Териберки», мы проводим фотофиксацию китообразных. Также наша команда принимала участие в спасении кита Станислава.
Присоединяйтесь к нашим экскурсиям, это будет нестандартное и интересное знакомство с Севером!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Чувствуется, что Татьяна бывалый ответственный гид. Опыт помноженный на любовь к родным местам дал нам пищу для размышлений. Тундра прекрасна! Вся группа в нее влюбилась. Мы были в восторге и читать дальшеуменьшить
от милых нахальных оленей, и от прекрасных видов, и побродили босиком по пляжу, и послушали выдох кита прямо на берегу, и даже покидали рыбку-песчанку в море после отлива. И погода, конечно, непредсказуема. Но опытный гид и в непогоду найдет чем удивить жаждущих туристов!
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А
Анастасия
Очень интересная, увлекательная и захватывающая дух экскурсия. Ранее, я никогда не поднималась так высоко в горы — боялась спуска. Но под чутким и умелым «руководством» Татьяны получила незабываемые эмоции и преодолела свой главный страх:)
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