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Описание тура

Северное сияние, ледяное море, киты и бескрайняя тундра. Три дня на краю земли: Мурманск, Териберка и саамская деревня — знакомство с суровым и прекрасным Заполярьем.

Русский Север из тех мест, которые меняют представление о красоте. Этот тур — про бескрайнюю тундру, ледяное море, оленей и то самое северное сияние, ради которого едут со всего мира.

За три дня вы увидите Мурманск с его арктической историей, доедете до Териберки — поселка на краю земли, где Баренцево море встречается с небом, — и познакомитесь с бытом саамов, коренных жителей Кольского полуострова. Программа насыщена, но оставляет место для главного: просто постоять и посмотреть на северное небо, где вот-вот зажгутся яркие ленты цветных огней.