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Мурманск и Териберка: путешествие на край земли

Северное сияние, ледяное море, киты и бескрайняя тундра
Мурманск и Териберка: путешествие на край землиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мурманск и Териберка: путешествие на край землиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мурманск и Териберка: путешествие на край землиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Северное сияние, ледяное море, киты и бескрайняя тундра. Три дня на краю земли: Мурманск, Териберка и саамская деревня — знакомство с суровым и прекрасным Заполярьем.

Русский Север из тех мест, которые меняют представление о красоте. Этот тур — про бескрайнюю тундру, ледяное море, оленей и то самое северное сияние, ради которого едут со всего мира.

За три дня вы увидите Мурманск с его арктической историей, доедете до Териберки — поселка на краю земли, где Баренцево море встречается с небом, — и познакомитесь с бытом саамов, коренных жителей Кольского полуострова. Программа насыщена, но оставляет место для главного: просто постоять и посмотреть на северное небо, где вот-вот зажгутся яркие ленты цветных огней.

  • Северное сияние. Охотимся за ним каждый вечер при благоприятной погоде: гиды знают лучшие точки и помогут настроить камеру для идеального кадра
  • Баренцево море. Морская прогулка с шансом увидеть китов, касаток и белух в их естественной среде
  • Дикая Териберка. Поселок на краю земли с пляжем «Яйца динозавров», китовым скелетом из «Левиафана» и ощущением настоящего края света
  • Северная кухня. Свежие морепродукты с игристым у Баренцева моря, арктический обед в саамской деревне и ужин в лучшем ресторане Мурманска
  • Саамская деревня. Живое знакомство с культурой и бытом коренных жителей Кольского полуострова у горящего очага.
  • Катание в оленьей упряжке. Как в сказке: сани, настоящие олени, тундра и катание с ветерком.

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - город за полярным кругом

Знакомство начинается у причала: здесь пришвартован атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. После обеда в ресторане северной кухни гид предложит на выбор (по желанию): погружение в историю Арктики в краеведческом музее или флоатинг — купание в Баренцевом море в утепленных гидрокостюмах, которые не тонут. Вечером — прогулка по главным точкам города: мемориал «Защитникам Советского Заполярья» и памятник «Алеша», скульптура «Ждущая», рубка АПЛ «Курск». При хорошей погоде — панорама с смотровой площадки «Абрам Мыс». Завершит день ужин в одном из лучших ресторанов города и охота за северным сиянием — при благоприятных погодных условиях гиды знают, где его поймать, и помогут настроить камеру для идеального кадра.

Локации и расписание:

  • Встреча в аэропорту или в центре города

  • Атомный ледокол «Ленин»

  • Обед в ресторане северной кухни

  • На выбор: краеведческий музей или флоатинг в Баренцевом море

  • Мемориалы и смотровые точки города

  • Ужин

  • Охота за северным сиянием

Мурманск - город за полярным кругомМурманск - город за полярным кругомМурманск - город за полярным кругом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Териберка: там, где кончается земля

Ранний выезд — и уже через несколько часов перед вами Баренцево море. По пути остановимся у Кольской ветряной электростанции, крупнейшей за полярным кругом. В Териберке нас ждет морская прогулка: киты, касатки, белухи — как повезет. После — дегустация свежих морепродуктов с игристым прямо у воды. Затем прогулка по берегу: пляж «Яйца динозавров», старая метеостанция, скелет кита из «Левиафана» и рыболовецкий траулер, выброшенный на берег. При хороших погодных условиях поднимемся к Батарейскому водопаду и озеру. На ферме покормим оленей и хаски, а при желании заедем на самую северную пивоварню — попробуем и возьмем с собой крафтовое пиво. Вечером — снова охота за сиянием при благоприятной погоде.

Локации и расписание:

  • Ранний завтрак, выезд

  • Кольская ветряная электростанция

  • Морская прогулка, дегустация морепродуктов

  • Прогулка по Териберке

  • Батарейский водопад и озеро

  • Ферма оленей и хаски

  • Самая северная пивоварня

  • Ужин

  • Охота за северным сиянием

Териберка: там, где кончается земляТериберка: там, где кончается земляТериберка: там, где кончается земля
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Саамская деревня и прощание с Севером

Последний день — самый камерный. Едем в саамскую деревню: у горящего очага слушаем истории и легенды коренных жителей Кольского полуострова, кормим оленей, яка и кроликов. В также заглянем в самый большой чум, который официально занесен в Книгу рекордов России. В зимний сезон при достаточном количестве снега — катание на оленьей упряжке и на «банане» по тундре. Обед — традиционный арктический, прямо в этно-деревне. После — время на сувениры и северные деликатесы, и трансфер в аэропорт.

Локации и расписание:

  • Ранний завтрак, выезд с чемоданами

  • Саамская деревня

  • Катание на оленьей упряжке (зимой, при наличии снега)

  • Обед в этно-деревне

  • Трансфер в аэропорт

Саамская деревня и прощание с СеверомСаамская деревня и прощание с СеверомСаамская деревня и прощание с Севером
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на протяжении всего маршрута путешествия
  • Проживание в комфортабельном мини-отеле со всеми удобствами в номере (2-местное размещение)
  • Завтраки в отеле
  • Сопровождение местного сервисного гида
  • Посещение старой и новой Териберки
  • Ферма оленей и хаски
  • Экскурсия в Саамскую деревню
  • Выезды на охоту за северным сиянием
  • Входные билеты на платные локации
  • Дегустация свежайших местных морепродуктов с игристым (в рамках акции!)
  • Прогулка по Баренцеву морю (в рамках акции!)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы и дополнительные активности: краеведческий музей, айс-флоатинг и др.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
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регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

Тур входит в следующие категории Териберки

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