Описание тура
Северное сияние, ледяное море, киты и бескрайняя тундра. Три дня на краю земли: Мурманск, Териберка и саамская деревня — знакомство с суровым и прекрасным Заполярьем.
Русский Север из тех мест, которые меняют представление о красоте. Этот тур — про бескрайнюю тундру, ледяное море, оленей и то самое северное сияние, ради которого едут со всего мира.
За три дня вы увидите Мурманск с его арктической историей, доедете до Териберки — поселка на краю земли, где Баренцево море встречается с небом, — и познакомитесь с бытом саамов, коренных жителей Кольского полуострова. Программа насыщена, но оставляет место для главного: просто постоять и посмотреть на северное небо, где вот-вот зажгутся яркие ленты цветных огней.
- Северное сияние. Охотимся за ним каждый вечер при благоприятной погоде: гиды знают лучшие точки и помогут настроить камеру для идеального кадра
- Баренцево море. Морская прогулка с шансом увидеть китов, касаток и белух в их естественной среде
- Дикая Териберка. Поселок на краю земли с пляжем «Яйца динозавров», китовым скелетом из «Левиафана» и ощущением настоящего края света
- Северная кухня. Свежие морепродукты с игристым у Баренцева моря, арктический обед в саамской деревне и ужин в лучшем ресторане Мурманска
- Саамская деревня. Живое знакомство с культурой и бытом коренных жителей Кольского полуострова у горящего очага.
- Катание в оленьей упряжке. Как в сказке: сани, настоящие олени, тундра и катание с ветерком.
Программа тура по дням
Мурманск - город за полярным кругом
Знакомство начинается у причала: здесь пришвартован атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. После обеда в ресторане северной кухни гид предложит на выбор (по желанию): погружение в историю Арктики в краеведческом музее или флоатинг — купание в Баренцевом море в утепленных гидрокостюмах, которые не тонут. Вечером — прогулка по главным точкам города: мемориал «Защитникам Советского Заполярья» и памятник «Алеша», скульптура «Ждущая», рубка АПЛ «Курск». При хорошей погоде — панорама с смотровой площадки «Абрам Мыс». Завершит день ужин в одном из лучших ресторанов города и охота за северным сиянием — при благоприятных погодных условиях гиды знают, где его поймать, и помогут настроить камеру для идеального кадра.
Локации и расписание:
Встреча в аэропорту или в центре города
Атомный ледокол «Ленин»
Обед в ресторане северной кухни
На выбор: краеведческий музей или флоатинг в Баренцевом море
Мемориалы и смотровые точки города
Ужин
Охота за северным сиянием
Териберка: там, где кончается земля
Ранний выезд — и уже через несколько часов перед вами Баренцево море. По пути остановимся у Кольской ветряной электростанции, крупнейшей за полярным кругом. В Териберке нас ждет морская прогулка: киты, касатки, белухи — как повезет. После — дегустация свежих морепродуктов с игристым прямо у воды. Затем прогулка по берегу: пляж «Яйца динозавров», старая метеостанция, скелет кита из «Левиафана» и рыболовецкий траулер, выброшенный на берег. При хороших погодных условиях поднимемся к Батарейскому водопаду и озеру. На ферме покормим оленей и хаски, а при желании заедем на самую северную пивоварню — попробуем и возьмем с собой крафтовое пиво. Вечером — снова охота за сиянием при благоприятной погоде.
Локации и расписание:
Ранний завтрак, выезд
Кольская ветряная электростанция
Морская прогулка, дегустация морепродуктов
Прогулка по Териберке
Батарейский водопад и озеро
Ферма оленей и хаски
Самая северная пивоварня
Ужин
Охота за северным сиянием
Саамская деревня и прощание с Севером
Последний день — самый камерный. Едем в саамскую деревню: у горящего очага слушаем истории и легенды коренных жителей Кольского полуострова, кормим оленей, яка и кроликов. В также заглянем в самый большой чум, который официально занесен в Книгу рекордов России. В зимний сезон при достаточном количестве снега — катание на оленьей упряжке и на «банане» по тундре. Обед — традиционный арктический, прямо в этно-деревне. После — время на сувениры и северные деликатесы, и трансфер в аэропорт.
Локации и расписание:
Ранний завтрак, выезд с чемоданами
Саамская деревня
Катание на оленьей упряжке (зимой, при наличии снега)
Обед в этно-деревне
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего маршрута путешествия
- Проживание в комфортабельном мини-отеле со всеми удобствами в номере (2-местное размещение)
- Завтраки в отеле
- Сопровождение местного сервисного гида
- Посещение старой и новой Териберки
- Ферма оленей и хаски
- Экскурсия в Саамскую деревню
- Выезды на охоту за северным сиянием
- Входные билеты на платные локации
- Дегустация свежайших местных морепродуктов с игристым (в рамках акции!)
- Прогулка по Баренцеву морю (в рамках акции!)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Личные расходы и дополнительные активности: краеведческий музей, айс-флоатинг и др.