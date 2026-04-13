1 день

Кольский залив, огромные корабли. Западная часть о

Посещение острова возможно только гражданами рф, пропуск оформляется 30 календарных дней.

Старт из Мурманска в 7 утра от общего место сбора.

Мы загружаемся в быстроходные судна и отправляемся на остров, через весь Кольский залив. Благодаря нашим быстроходным судам в пути до острова мы будем всего 2 часа. Не стоит опасаться морской болезни, так как на наших судах обычно не укачивает.

По пути мы окунемся в морскую жизнь Кольского залива, увидим большие и маленькие суда находящиеся в акватории залива, а также сможем рассмотреть корабли и подлодки Северного флота, стоящие на рейде г. Североморска. Также посмотрим острова и маяки Кольского залива.

В пути у нас есть шанс встретить китов, тюленей и дельфинов! Наши группы 2021-2025 года видели морских обитателей прямо с берега. В 2025 году было много встреч с китами и дельфинами по пути на остров, ведь плывем мы в открытых водах Северного Ледовитого океана. Если нам улыбнется удача, то мы обязательно остановимся и понаблюдаем за жизнью этих замечательных морских жителей.

На острове нас будет ждать единственная там машина, зил с открытым кузовом.

Высаживаемся на острове, ставим лагерь и отправляемся в путешествие по бездорожью на острове на армейском ЗИЛЕ. С собой мы берем только личные вещи и обед. Все прекрасные локации мы смотрим подъезжая к ним насколько возможно близко.

Мы увидим в первый день:

уникальные скалы сундуки, которые раньше моряки небезосновательно называли чертовыми камнями, ведь рядом с этим местом очень часто гибли корабли. Бурные воды океана бьющие о прибрежные скалы не оставят сомнения в правильности этого неофициального названия. Здесь наши туристы чаще всего с берега видят дельфинов и тюленей. Еще это место уникально огромным птичьим базаром, который раскинулся на близлежащих скалах.

Единственный каньон на территории Мурманской области, расположен именно на острове Кильдин. Каньон рассекает остров на две части, а на его дне под обрывистыми скалами протекает бурный ручей, который завершает свой бег красивым скальным водопадом. Окрестности каньона населены хищными птицами и леммингами, а в близлежащей тундре в период гнездования можно увидеть маленьких и смешных птенцов чаек.

С вершины каньона открывается зловещий вид на обломки затонувших и разбившихся о скалы кораблей, что еще раз напоминает о суровом характере северного моря.

Кильдинский северный маяк место притяжения всех романтиков и мореманов. Этот труднодоступный маяк, расположенный на краю острова является настоящим местом силы, окруженным морем и невероятной природой. Не даром Северный маяк является мечтой многих путешественников. Это уникальное сооружение работает в автономном режиме работает до сих пор.

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