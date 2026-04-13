Описание тура
Такие места будоражат воображение, а сама поездка захватывает целиком! Экспедиция, поездка морем на остров Кильдин это не просто поездка. Нас ждут отдаленные места, практически не обитаемые. В такие места отправляются только романтики, жаждущие приключений. В 7 утра мы встречаемся в Мурманске и отправляемся на быстроходном судне на остров Кильдин, за два дня мы успеем посмотреть практически весь остров.
По пути на остров у нас есть шансы встретить китов, дельфинов или тюленей в их среде обитания!!
Участие могут принять только граждане рф!
- Остров в Северном Ледовитом океане, на который мы плывем на быстроходном судне! Будут соленые брызги воды, тундра и мхи куда не бросим взгляд, камни выше нашего роста. В такую поездку ездят настоящие романтики! Пешие прогулки, посиделки у костра, Северный Ледовитый океан и один остров мечты!
Программа тура по дням
Кольский залив, огромные корабли. Западная часть о
Посещение острова возможно только гражданами рф, пропуск оформляется 30 календарных дней.
Старт из Мурманска в 7 утра от общего место сбора.
Мы загружаемся в быстроходные судна и отправляемся на остров, через весь Кольский залив. Благодаря нашим быстроходным судам в пути до острова мы будем всего 2 часа. Не стоит опасаться морской болезни, так как на наших судах обычно не укачивает.
По пути мы окунемся в морскую жизнь Кольского залива, увидим большие и маленькие суда находящиеся в акватории залива, а также сможем рассмотреть корабли и подлодки Северного флота, стоящие на рейде г. Североморска. Также посмотрим острова и маяки Кольского залива.
В пути у нас есть шанс встретить китов, тюленей и дельфинов! Наши группы 2021-2025 года видели морских обитателей прямо с берега. В 2025 году было много встреч с китами и дельфинами по пути на остров, ведь плывем мы в открытых водах Северного Ледовитого океана. Если нам улыбнется удача, то мы обязательно остановимся и понаблюдаем за жизнью этих замечательных морских жителей.
На острове нас будет ждать единственная там машина, зил с открытым кузовом.
Высаживаемся на острове, ставим лагерь и отправляемся в путешествие по бездорожью на острове на армейском ЗИЛЕ. С собой мы берем только личные вещи и обед. Все прекрасные локации мы смотрим подъезжая к ним насколько возможно близко.
Мы увидим в первый день:
уникальные скалы сундуки, которые раньше моряки небезосновательно называли чертовыми камнями, ведь рядом с этим местом очень часто гибли корабли. Бурные воды океана бьющие о прибрежные скалы не оставят сомнения в правильности этого неофициального названия. Здесь наши туристы чаще всего с берега видят дельфинов и тюленей. Еще это место уникально огромным птичьим базаром, который раскинулся на близлежащих скалах.
Единственный каньон на территории Мурманской области, расположен именно на острове Кильдин. Каньон рассекает остров на две части, а на его дне под обрывистыми скалами протекает бурный ручей, который завершает свой бег красивым скальным водопадом. Окрестности каньона населены хищными птицами и леммингами, а в близлежащей тундре в период гнездования можно увидеть маленьких и смешных птенцов чаек.
С вершины каньона открывается зловещий вид на обломки затонувших и разбившихся о скалы кораблей, что еще раз напоминает о суровом характере северного моря.
Кильдинский северный маяк место притяжения всех романтиков и мореманов. Этот труднодоступный маяк, расположенный на краю острова является настоящим местом силы, окруженным морем и невероятной природой. Не даром Северный маяк является мечтой многих путешественников. Это уникальное сооружение работает в автономном режиме работает до сих пор.
Корабль выброшенный на берег, белый маяки и восточ
посещение реликтового, трехслойного озера Могильное.
В этом уникальном озере слои морской пресной и пресной воды наложены друг на друга, а в каждом из слоев своя флора и фауна характерная для конкретного типа вода. При этом слои не смешиваются, а обитатели не выходят из границ своего слоя.
поднимемся на второй маяк острова, вид с которого впечатляет даже бывалых путешественников. увидим поморский крест;
мыс Доброй надежды и заброшенный корабль на побережье;
Наш путь будет пролегать по берегу Баренцева моря, а в отдалении мы сможем наблюдать скальные своды острова.
После обеда посадка на лодки плывем на Западный Кильдин:
посещение заброшенного поселка; слоистые камни, как книги;
мыс Бык;
водопад в скальной чаше (в июне, июле и после дождей);
птичье базары.
Возвращение в Мурманск ориентировочно в 20 часов
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Заброска морским судном, транспорт
- Машина на острове Кильдин зил (не будет переходов с рюкзаком)
- Автобус с общего места сбора в Мурманске до посадок на корабли
- Питание
- Общественное снаряжение
- Проживание (обеспечим, при необходимости место в 2-3 местной палатке)
- Групповая аптечка
- За вас мы оформим пропуска в приграничную территорию оформление пропусков занимаем 30 календарных дней, набор в поездку позднее чем за это время не производится
Что не входит в цену
- Спальник и туристический коврик (можно взять в аренду 1000 с человека)
О чём нужно знать до поездки
Информация для удобства сбора в поездку направляется участникам за 14 дней до поездки, создается общий чат с участниками.
Пожелания к путешественнику
Если вы еще не романтик и не заразились вирусом приключений, то вы им станете!
Особенных физических требований нет, но вы должны осилить прогулку в течении 3 часов
Визы
Для посещения острова необходимо наличие пропуска в приграничную зону, данный пропуск оформляется нами за 18 рабочих дней (примерно 30 календарных).
Участие могут принять только граждане рф