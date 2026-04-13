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Остров Кильдин, маяки и киты - 2026

Старинные маяки и бескрайнее побережье острова. По пути на остров мы встречаем китов и тюленей
Остров Кильдин, маяки и киты - 2026Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Остров Кильдин, маяки и киты - 2026Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Остров Кильдин, маяки и киты - 2026Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Такие места будоражат воображение, а сама поездка захватывает целиком! Экспедиция, поездка морем на остров Кильдин это не просто поездка. Нас ждут отдаленные места, практически не обитаемые. В такие места отправляются только романтики, жаждущие приключений. В 7 утра мы встречаемся в Мурманске и отправляемся на быстроходном судне на остров Кильдин, за два дня мы успеем посмотреть практически весь остров.

По пути на остров у нас есть шансы встретить китов, дельфинов или тюленей в их среде обитания!!

Участие могут принять только граждане рф!

  • Остров в Северном Ледовитом океане, на который мы плывем на быстроходном судне! Будут соленые брызги воды, тундра и мхи куда не бросим взгляд, камни выше нашего роста. В такую поездку ездят настоящие романтики! Пешие прогулки, посиделки у костра, Северный Ледовитый океан и один остров мечты!

Программа тура по дням

1 день

Кольский залив, огромные корабли. Западная часть о

Посещение острова возможно только гражданами рф, пропуск оформляется 30 календарных дней.

Старт из Мурманска в 7 утра от общего место сбора.

Мы загружаемся в быстроходные судна и отправляемся на остров, через весь Кольский залив. Благодаря нашим быстроходным судам в пути до острова мы будем всего 2 часа. Не стоит опасаться морской болезни, так как на наших судах обычно не укачивает.

По пути мы окунемся в морскую жизнь Кольского залива, увидим большие и маленькие суда находящиеся в акватории залива, а также сможем рассмотреть корабли и подлодки Северного флота, стоящие на рейде г. Североморска. Также посмотрим острова и маяки Кольского залива.

В пути у нас есть шанс встретить китов, тюленей и дельфинов! Наши группы 2021-2025 года видели морских обитателей прямо с берега. В 2025 году было много встреч с китами и дельфинами по пути на остров, ведь плывем мы в открытых водах Северного Ледовитого океана. Если нам улыбнется удача, то мы обязательно остановимся и понаблюдаем за жизнью этих замечательных морских жителей.

На острове нас будет ждать единственная там машина, зил с открытым кузовом.

Высаживаемся на острове, ставим лагерь и отправляемся в путешествие по бездорожью на острове на армейском ЗИЛЕ. С собой мы берем только личные вещи и обед. Все прекрасные локации мы смотрим подъезжая к ним насколько возможно близко.

Мы увидим в первый день:

уникальные скалы сундуки, которые раньше моряки небезосновательно называли чертовыми камнями, ведь рядом с этим местом очень часто гибли корабли. Бурные воды океана бьющие о прибрежные скалы не оставят сомнения в правильности этого неофициального названия. Здесь наши туристы чаще всего с берега видят дельфинов и тюленей. Еще это место уникально огромным птичьим базаром, который раскинулся на близлежащих скалах.

Единственный каньон на территории Мурманской области, расположен именно на острове Кильдин. Каньон рассекает остров на две части, а на его дне под обрывистыми скалами протекает бурный ручей, который завершает свой бег красивым скальным водопадом. Окрестности каньона населены хищными птицами и леммингами, а в близлежащей тундре в период гнездования можно увидеть маленьких и смешных птенцов чаек.

С вершины каньона открывается зловещий вид на обломки затонувших и разбившихся о скалы кораблей, что еще раз напоминает о суровом характере северного моря.

Кильдинский северный маяк место притяжения всех романтиков и мореманов. Этот труднодоступный маяк, расположенный на краю острова является настоящим местом силы, окруженным морем и невероятной природой. Не даром Северный маяк является мечтой многих путешественников. Это уникальное сооружение работает в автономном режиме работает до сих пор.

Кольский залив, огромные корабли. Западная часть оКольский залив, огромные корабли. Западная часть оКольский залив, огромные корабли. Западная часть о
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Корабль выброшенный на берег, белый маяки и восточ

посещение реликтового, трехслойного озера Могильное.

В этом уникальном озере слои морской пресной и пресной воды наложены друг на друга, а в каждом из слоев своя флора и фауна характерная для конкретного типа вода. При этом слои не смешиваются, а обитатели не выходят из границ своего слоя.

поднимемся на второй маяк острова, вид с которого впечатляет даже бывалых путешественников. увидим поморский крест;

мыс Доброй надежды и заброшенный корабль на побережье;

Наш путь будет пролегать по берегу Баренцева моря, а в отдалении мы сможем наблюдать скальные своды острова.

После обеда посадка на лодки плывем на Западный Кильдин:

посещение заброшенного поселка; слоистые камни, как книги;

мыс Бык;

водопад в скальной чаше (в июне, июле и после дождей);

птичье базары.

Возвращение в Мурманск ориентировочно в 20 часов

Корабль выброшенный на берег, белый маяки и восточКорабль выброшенный на берег, белый маяки и восточКорабль выброшенный на берег, белый маяки и восточ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Заброска морским судном, транспорт
  • Машина на острове Кильдин зил (не будет переходов с рюкзаком)
  • Автобус с общего места сбора в Мурманске до посадок на корабли
  • Питание
  • Общественное снаряжение
  • Проживание (обеспечим, при необходимости место в 2-3 местной палатке)
  • Групповая аптечка
  • За вас мы оформим пропуска в приграничную территорию оформление пропусков занимаем 30 календарных дней, набор в поездку позднее чем за это время не производится
Что не входит в цену
  • Спальник и туристический коврик (можно взять в аренду 1000 с человека)
О чём нужно знать до поездки

Информация для удобства сбора в поездку направляется участникам за 14 дней до поездки, создается общий чат с участниками.

Пожелания к путешественнику

Если вы еще не романтик и не заразились вирусом приключений, то вы им станете!
Особенных физических требований нет, но вы должны осилить прогулку в течении 3 часов

Визы

Для посещения острова необходимо наличие пропуска в приграничную зону, данный пропуск оформляется нами за 18 рабочих дней (примерно 30 календарных).

Участие могут принять только граждане рф

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я и моя команда мы не просто местные мурманчане, которые знают все дорожные и погодные нюансы. А опытные люди по настоящему заряженные на результат. Я много лет молчала, но подумала кто
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расскажет о нас как не я? - мы любим путешествовать сами и постоянно изучаем новые места региона. Авторы многих новых маршрутов - составители и издатели путеводителя по Хибинам, который продается в Санкт-Петербурге и в Москве - первая помощь. Знаем умеем практикуем в любых условиях. - спали человеку жизнь под лавиной в стадии клинический смерти - постоянно обучаемся (экскурсовод, гид-проводник, курсы первой помощи, лавинная безопасность) - имеем свой автопарк полноприводной техники - были более 30 раз выше 5000 метров по технически сложным маршрутам и руководили ими. Многие приезжают к нам два и более раза, для новых маршрутов и впечатлений.

Тур входит в следующие категории Териберки

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