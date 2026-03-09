Туры по заброшкам Териберки с гидом

Найдено 3 тура в категории «Заброшенные места» в Териберке, цены от 42 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка
SUP-прогулки
3 дня
-
5%
Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка
Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
от 44 650 ₽47 000 ₽ за человека
Териберка: киты на Баренцевом море
На вертолёте
На катере
На квадроциклах
SUP-прогулки
Туры на квадроциклах
3 дня
Териберка: киты на Баренцевом море
Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке
Завтра в 10:00
31 окт в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Териберка: киты, крабы, баня
На автобусе
На катере
SUP-прогулки
3 дня
Териберка: киты, крабы, баня
Нас ждёт невероятное путешествие в русское Заполярье
28 авг в 10:00
Завтра в 10:00
от 49 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Заброшенные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Териберке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка;
  2. Териберка: киты на Баренцевом море;
  3. Териберка: киты, крабы, баня.
Какие места ещё посмотреть в Териберке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. На море;
  2. Набережная;
  3. Ледокол Ленин.
Сколько стоит тур в Териберке в августе 2026
Сейчас в Териберке в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 тура от 42 000 до 49 000 со скидкой до 5%.
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