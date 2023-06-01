Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»

Знакомство с Тобольским Кремлем

Белокаменный Тобольский Кремль появился в городе в XVII веке. Он является единственным каменным кремлем Сибири и включает в себя множество уникальных построек минувших столетий. Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша.

Прогулка по Скверу Ершова и Аптекарский сад

Сквер Ершова считается одним из самых живописных в Тобольске. Его главное украшение – памятник Петру Ершову, который представляет собой оригинальную композицию со статуей самого писателя, Коньком-Горбунком и Рыбой-кит.

А вот Аптекарский сад является первой культурной лесопосадкой города, созданной в начале XIX столетия князем Мещерским. На его территории площадью 5,85 га можно найти оригинальные арт-объекты, детские площадки, велосипедные дорожки.