Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»

Знакомство с Нижним посадом начнется с прогулки по его улочкам.
Вы пройдетесь по Плацпарадной площади, улице Мира, Базарной площади, увидите храм Святых Захария и Елизаветы, купеческие особняки Куклина и Корнилова. Далее мы направимся к знаменитому Прямскому взвозу постройки XVIII столетия.
Он представляет собой старинную деревянную лестницу на 198 ступеней, которая позволяет попасть с улицы Ленина к Тобольскому Кремлю.
Вы пройдетесь по Плацпарадной площади, улице Мира, Базарной площади, увидите храм Святых Захария и Елизаветы, купеческие особняки Куклина и Корнилова. Далее мы направимся к знаменитому Прямскому взвозу постройки XVIII столетия.
Он представляет собой старинную деревянную лестницу на 198 ступеней, которая позволяет попасть с улицы Ленина к Тобольскому Кремлю.
Описание экскурсииЗнакомство с Тобольским Кремлем Белокаменный Тобольский Кремль появился в городе в XVII веке. Он является единственным каменным кремлем Сибири и включает в себя множество уникальных построек минувших столетий. Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша. Прогулка по Скверу Ершова и Аптекарский сад Сквер Ершова считается одним из самых живописных в Тобольске. Его главное украшение – памятник Петру Ершову, который представляет собой оригинальную композицию со статуей самого писателя, Коньком-Горбунком и Рыбой-кит. А вот Аптекарский сад является первой культурной лесопосадкой города, созданной в начале XIX столетия князем Мещерским. На его территории площадью 5,85 га можно найти оригинальные арт-объекты, детские площадки, велосипедные дорожки. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плацпарадная площадь
- Улица Мира
- Храм Святых Захария и Елизаветы
- Купеческие особняки
- Прямской взвоз
- Тобольский Кремль
- Скверу Ершова
- Аптекарский сад
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсовод, Любовь Владимировна, накануне экскурсии связалась для уточнения организационных деталей и заранее ожидала в пункте начала экскурсии. Отмечу компетентность, информационную насыщенность и, что самое ценное, включение в рассказ личных воспоминаний.
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J
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Любовь Владимировна является экспертом по истории города, и во время экскурсии мы прошли через все исторические периоды Тобольска и Сибири, в самых важных и красивых местах города. Кроме того, во время экскурсии, она указала мне все места, которые стоит посетить, и я смог составить свой собственный тур позже. Я очень рекомендую этот город и эту экскурсию!
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А
Отличная экскурсия. Привзошла все мои ожидания. Кто-то когда то мне сказал что в Тобольске нечего смотреть. Обсолютная не правда. Столько красивых мест. Экскурсовод специалист своего дела любивший свой край. Отдохнули и полностью перезагрузилились. Спасибо большое.
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М
Экскурсия очень понравилась! Очень много исторических фактов узнали о Тобольске.
Любовь Владимировна рассказывала не только историю, но еще и свои воспоминания! Хоть была прохладная ветренная погода, нам это не помешало.
Спасибо большое!
Любовь Владимировна рассказывала не только историю, но еще и свои воспоминания! Хоть была прохладная ветренная погода, нам это не помешало.
Спасибо большое!
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П
Тобольск удивил, однозначно стоит вернуться еще раз. Гид Сергей был отличный, спасибо агентству все прошло замечательно.
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А
Спасибо!
Любовь Владимировна, Вам огромное спасибо! Экскурсовод с академическими знаниями! Время пролетело незаметно!
Любовь Владимировна, Вам огромное спасибо! Экскурсовод с академическими знаниями! Время пролетело незаметно!
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