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Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»

Индивидуальная экскурсия по Тобольску: увидеть город глазами местных жителей
Знакомство с Нижним посадом начнется с прогулки по его улочкам.

Вы пройдетесь по Плацпарадной площади, улице Мира, Базарной площади, увидите храм Святых Захария и Елизаветы, купеческие особняки Куклина и Корнилова. Далее мы направимся к знаменитому Прямскому взвозу постройки XVIII столетия.

Он представляет собой старинную деревянную лестницу на 198 ступеней, которая позволяет попасть с улицы Ленина к Тобольскому Кремлю.
5
11 отзывов
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»

Описание экскурсии

Знакомство с Тобольским Кремлем Белокаменный Тобольский Кремль появился в городе в XVII веке. Он является единственным каменным кремлем Сибири и включает в себя множество уникальных построек минувших столетий. Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша. Прогулка по Скверу Ершова и Аптекарский сад Сквер Ершова считается одним из самых живописных в Тобольске. Его главное украшение – памятник Петру Ершову, который представляет собой оригинальную композицию со статуей самого писателя, Коньком-Горбунком и Рыбой-кит. А вот Аптекарский сад является первой культурной лесопосадкой города, созданной в начале XIX столетия князем Мещерским. На его территории площадью 5,85 га можно найти оригинальные арт-объекты, детские площадки, велосипедные дорожки. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плацпарадная площадь
  • Улица Мира
  • Храм Святых Захария и Елизаветы
  • Купеческие особняки
  • Прямской взвоз
  • Тобольский Кремль
  • Скверу Ершова
  • Аптекарский сад
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Н
Экскурсовод, Любовь Владимировна, накануне экскурсии связалась для уточнения организационных деталей и заранее ожидала в пункте начала экскурсии. Отмечу компетентность, информационную насыщенность и, что самое ценное, включение в рассказ личных воспоминаний.
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Экскурсия выстроена таким образом, что несмотря на столь длительную прогулку, усталость не ощущалась. Любовь Владимировна терпеливо отвечала на все вопросы и гибко подстраивала пешую прогулку под желания, например, проложив маршрут, чтобы было можно выпить горячего чая в холодный октябрьский день. Рекомендую данную экскурсию тем, кто хотел бы получить представление о прошлом и настоящем Тобольска.

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J
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Любовь Владимировна является экспертом по истории города, и во время экскурсии мы прошли через все исторические периоды Тобольска и Сибири, в самых важных и красивых местах города. Кроме того, во время экскурсии, она указала мне все места, которые стоит посетить, и я смог составить свой собственный тур позже. Я очень рекомендую этот город и эту экскурсию!
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А
Отличная экскурсия. Привзошла все мои ожидания. Кто-то когда то мне сказал что в Тобольске нечего смотреть. Обсолютная не правда. Столько красивых мест. Экскурсовод специалист своего дела любивший свой край. Отдохнули и полностью перезагрузилились. Спасибо большое.
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М
Экскурсия очень понравилась! Очень много исторических фактов узнали о Тобольске.
Любовь Владимировна рассказывала не только историю, но еще и свои воспоминания! Хоть была прохладная ветренная погода, нам это не помешало.
Спасибо большое!
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П
Тобольск удивил, однозначно стоит вернуться еще раз. Гид Сергей был отличный, спасибо агентству все прошло замечательно.
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А
Спасибо!
Любовь Владимировна, Вам огромное спасибо! Экскурсовод с академическими знаниями! Время пролетело незаметно!
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