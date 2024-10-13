Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Знакомство с Нижним посадом начнется с прогулки по его улочкам.



Вы пройдетесь по Плацпарадной площади, улице Мира, Базарной площади, увидите храм Святых Захария и Елизаветы, купеческие особняки Куклина и Корнилова. Далее мы направимся к знаменитому Прямскому взвозу постройки XVIII столетия.



Он представляет собой старинную деревянную лестницу на 198 ступеней, которая позволяет попасть с улицы Ленина к Тобольскому Кремлю. 5 11 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Тобольске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 11 отзывов 3.5 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Знакомство с Тобольским Кремлем Белокаменный Тобольский Кремль появился в городе в XVII веке. Он является единственным каменным кремлем Сибири и включает в себя множество уникальных построек минувших столетий. Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша. Прогулка по Скверу Ершова и Аптекарский сад Сквер Ершова считается одним из самых живописных в Тобольске. Его главное украшение – памятник Петру Ершову, который представляет собой оригинальную композицию со статуей самого писателя, Коньком-Горбунком и Рыбой-кит. А вот Аптекарский сад является первой культурной лесопосадкой города, созданной в начале XIX столетия князем Мещерским. На его территории площадью 5,85 га можно найти оригинальные арт-объекты, детские площадки, велосипедные дорожки. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плацпарадная площадь

Улица Мира

Храм Святых Захария и Елизаветы

Купеческие особняки

Прямской взвоз

Тобольский Кремль

Скверу Ершова

Аптекарский сад Что включено Экскурсионное обслуживание Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.