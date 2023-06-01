Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»

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Знакомство с Нижним посадом начнется с прогулки по его улочкам.

Вы пройдетесь по Плацпарадной площади, улице Мира, Базарной площади, увидите храм Святых Захария и Елизаветы, купеческие особняки Куклина и Корнилова. Далее мы направимся к знаменитому Прямскому взвозу постройки XVIII столетия.

Он представляет собой старинную деревянную лестницу на 198 ступеней, которая позволяет попасть с улицы Ленина к Тобольскому Кремлю.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
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Что вас ожидает:

  • Плацпарадная площадь
  • Улица Мира
  • Храм Святых Захария и Елизаветы
  • Купеческие особняки
  • Прямской взвоз
  • Тобольский Кремль
  • Скверу Ершова
  • Аптекарский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с Тобольским Кремлем

Белокаменный Тобольский Кремль появился в городе в XVII веке. Он является единственным каменным кремлем Сибири и включает в себя множество уникальных построек минувших столетий. Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша.

Прогулка по Скверу Ершова и Аптекарский сад

Сквер Ершова считается одним из самых живописных в Тобольске. Его главное украшение – памятник Петру Ершову, который представляет собой оригинальную композицию со статуей самого писателя, Коньком-Горбунком и Рыбой-кит.
А вот Аптекарский сад является первой культурной лесопосадкой города, созданной в начале XIX столетия князем Мещерским. На его территории площадью 5,85 га можно найти оригинальные арт-объекты, детские площадки, велосипедные дорожки.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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