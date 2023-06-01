Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»

Знакомство с Нижним посадом начнется с прогулки по его улочкам.
Вы пройдетесь по Плацпарадной площади, улице Мира, Базарной площади, увидите храм Святых Захария и Елизаветы, купеческие особняки Куклина и Корнилова. Далее мы направимся к знаменитому Прямскому взвозу постройки XVIII столетия.
Он представляет собой старинную деревянную лестницу на 198 ступеней, которая позволяет попасть с улицы Ленина к Тобольскому Кремлю.
Вы пройдетесь по Плацпарадной площади, улице Мира, Базарной площади, увидите храм Святых Захария и Елизаветы, купеческие особняки Куклина и Корнилова. Далее мы направимся к знаменитому Прямскому взвозу постройки XVIII столетия.
Он представляет собой старинную деревянную лестницу на 198 ступеней, которая позволяет попасть с улицы Ленина к Тобольскому Кремлю.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плацпарадная площадь
- Улица Мира
- Храм Святых Захария и Елизаветы
- Купеческие особняки
- Прямской взвоз
- Тобольский Кремль
- Скверу Ершова
- Аптекарский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с Тобольским Кремлем
Белокаменный Тобольский Кремль появился в городе в XVII веке. Он является единственным каменным кремлем Сибири и включает в себя множество уникальных построек минувших столетий. Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша.
Прогулка по Скверу Ершова и Аптекарский сад
Сквер Ершова считается одним из самых живописных в Тобольске. Его главное украшение – памятник Петру Ершову, который представляет собой оригинальную композицию со статуей самого писателя, Коньком-Горбунком и Рыбой-кит.
А вот Аптекарский сад является первой культурной лесопосадкой города, созданной в начале XIX столетия князем Мещерским. На его территории площадью 5,85 га можно найти оригинальные арт-объекты, детские площадки, велосипедные дорожки.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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