Эта экскурсия предлагает путешествие по главным достопримечательностям Тобольска. Посетители узнают об истории Тобольского Кремля, его архитектуре и значении для Сибири. Также предусмотрена прогулка по Нижнему посаду, где каждый уголок дышит историей.
Участники смогут насладиться атмосферой города, узнать о выдающихся личностях и событиях, оставивших след в его развитии. Программа включает посещение базарной площади и купеческой улицы, что позволит ощутить дух прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественный Тобольский Кремль
- 📜 Истории и легенды Сибири
- 🚶 Прогулка по старинным улочкам
- 🛍️ Базарная площадь и торговля
- 🌳 Тишина Александровского сада
Что можно увидеть
- Тобольский Кремль
- Софийский двор
- Гостиный двор
- Воеводский двор
- Тюремный замок
- Базарная площадь
- Купеческая улица
- Александровский сад
Описание экскурсииДорогие гости и жители Тобольска! Приглашаю вас на захватывающую экскурсию, которая откроет перед вами богатую историю и уникальную атмосферу одного из старейших городов Сибири! За полтора часа мы познакомимся с главными достопримечательностями Тобольска, погрузимся в его прошлое и почувствуем дух этого удивительного места.
Тобольский Кремль — сердце города
Мы начнем наше путешествие с величественного Тобольского Кремля, единственного каменного кремля в Сибири. Я расскажу вам:
- Об истории его создания и развитии — от деревянной крепости до символа сибирской архитектуры.
- О выдающемся зодчем и картографе Семене Ремезове, чьи труды оставили неизгладимый след в истории города.
- О Софийском дворе, где вершилась духовная жизнь Тобольска.
- О Гостином дворе, центре торговли и культурного обмена.
- О Воеводском дворе, где принимались ключевые решения в управлении Сибирью.
- О мрачной, но интригующей истории Тюремного замка, окруженного легендами и тайнами.
- Прогулка по Нижнему посаду.
Далее мы спустимся пешком в живописный нижний посад, где каждый уголок дышит историей. Вы увидите:
- Базарную площадь, где когда-то кипела торговая жизнь города.
- Купеческую улицу, отражающую богатство и традиции сибирских купцов.
- Александровский сад, где можно насладиться тишиной и красотой природы в самом сердце города.
Экскурсия проходит каждый день в 14:30. Дети до 6 лет могут посетить экскурсию бесплатно. Когда вы вносите предоплату на сайте, вам нужно указать количество взрослых людей. Но! Если с вами будет еще маленькие дети, обязательно напишите мне об этом в личные сообщения, так как практически всегда для экскурсии используются наушники и аудио-гиды
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тобольский Кремль
- Софийский двор
- Гостиный двор
- Воеводский двор
- Тюремный замок
- Нижний посад
- Старое здание мужской гимназии
- Новое здание мужской гимназии
- Римско-Католический костел
- Базарная площадь
- Купеческая улица
- Александровский сад
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь 1
Завершение: Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждый день в 14:30. Дети до 6 лет могут посетить экскурсию бесплатно. Когда вы вносите предоплату на сайте, вам нужно указать количество взрослых людей. Но! Если с вами будет еще маленькие дети, обязательно напишите мне об этом в личные сообщения, так как практически всегда для экскурсии используются наушники и аудио-гиды
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
13 ноя 2025
Остались под большим впечатлением от Тобольского Кремля и нижнего посада! Спасибо большое экскурсоводу за подробную и качественную экскурсию!
Е
Екатерина
30 окт 2025
В
Вера
30 окт 2025
Экскурсия понравилась! Интересно, содержательно, много нового узнали. Спасибо Марине!
Н
Наталья
22 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Рекомендую всем!
О
Ольга
21 сен 2025
Марина, прекрасный гид! Все очень понравилось, спасибо за экскурсию. Много интересного узнала оТобольске, о Ермаке. Рекомендую брать экскурсии с милой девушкой Мариной!
Т
Татьяна
8 сен 2025
На экскурсии мы осмотрели кремль и нижний город. Узнали много интересного об истории замечательного города Тобольска. Нам очень понравилось, что жители очень бережно относятся к своему городу, берегут память о знаменитых людях, родившихся в Тобольске.
Спасибо нашему экскурсоводу Марине за очень интересный рассказ
Л
Лариса
8 сен 2025
М
Мария
30 авг 2025
Мы частые путешественники по городам России и везде пользуемся услугами экскурсоводов. Тобольск не исключение,решили выбрать экскурсию с Мариной и… очень пожалели!!! Всю. экскурсию было ощущение,что мы просто читаем энциклопедию,сухие факты
О
Оксана
28 авг 2025
Е
Елена
27 авг 2025
Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Гид рассказал очень много интересного и при этом живо не затянуто. Всем рекомендую. Полтора часа прошли незаметно. Даже не устали. Спасибо большое!
С
Светлана
26 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Было очень позновательно и интересно! Экскурсовод очень интересно рассказал о Кремле, много интересных и занимательных фактов. Большое спасибо за экскурсию!
Н
Надежда
24 авг 2025
Было очень интересно на экскурсии с Мариной! Рассказала неизвестные нам факты, показала красивые места города, дала подсказки, куда сходить самостоятельно. Очень впечатлил Тобольск, приедем ещё с удовольствием! Спасибо!
Е
Елена
22 авг 2025
Экскурсовод Марина провела обзорную экскурсию по Тобольскому кремлю и Нижнему посаду. Рассказала о целом комплексе старинных сооружений, некоторые из которых были построены еще в 17 веке: Софийско-Успенский и Покровский соборы,
Н
Надежда
16 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. С нами был ребенок,он в полном восторге,все доступно понятно и интересно. Марина ответила на все вопросы.
Еще раз большое спасибо!
А
Артем
15 авг 2025
Входит в следующие категории Тобольска
