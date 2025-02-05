М Марина Тобольск: тайны Нижнего посада Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!

А Алексей Тобольск: тайны Нижнего посада Все хорошо! Нам понравилось. Узнали много новых фактов, в том числе не самых расхожих и без придумываний. Было очень интересно!

Л Любовь Обзорная экскурсия по Тобольску читать дальше передала мне. За такое небольшое время,я успела проникнуться атмосферой города. Очень хочется посетить ещё много исторических мест и музеев. Обязательно вернусь. Рекомендую обязательно брать экскурсии по Тобольску. Экскурсия велеколепная, чудесный город, с огромной историей. Большое спасибо Любовь Владимировне за интересные рассказы, за душевность и знания которые она

Е Елена Обзорная экскурсия по Тобольску Очень понравилась экскурсия! Любовь Владимировна профессионал, которая любит свой замечательный город! Все было познавательно, всем рекомендую ‘

В Владимир Обзорная экскурсия по Тобольску Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, Ольга профессионал своего дела, рекомендуем.

Л Людмила Тобольск: тайны Нижнего посада Экскурсия понравилась, спасибо Ольге. Большой объем информации в сжатое время. Рекомендуем.