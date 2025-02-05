Прямской взвоз – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Прямской взвоз» в Тобольске, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тобольск: тайны Нижнего посада
Пешая
94 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
2700 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску
Пешая
63 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу старинного Тобольска: Кремль, улицы и скверы
Исследуйте уникальные памятники архитектуры XVII-XVIII веков, прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь красотой парков и скверов Тобольска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 4500 за всё до 5 чел.
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Пешая
15 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольскому кремлю: история и архитектура
Погрузитесь в богатое прошлое Тобольска, прогуливаясь по Красной площади и восхищаясь соборами Кремля. Узнайте о купеческой истории города и насладитесь видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 3500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 февраля 2025
    Тобольск: тайны Нижнего посада
    Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!
    Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!
  • А
    Алексей
    4 февраля 2025
    Тобольск: тайны Нижнего посада
    Все хорошо! Нам понравилось. Узнали много новых фактов, в том числе не самых расхожих и без придумываний. Было очень интересно!
  • Л
    Любовь
    4 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Экскурсия велеколепная, чудесный город, с огромной историей. Большое спасибо Любовь Владимировне за интересные рассказы, за душевность и знания которые она
    читать дальше

    передала мне. За такое небольшое время,я успела проникнуться атмосферой города. Очень хочется посетить ещё много исторических мест и музеев. Обязательно вернусь. Рекомендую обязательно брать экскурсии по Тобольску.

  • Е
    Елена
    2 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Очень понравилась экскурсия! Любовь Владимировна профессионал, которая любит свой замечательный город! Все было познавательно, всем рекомендую ‘
  • В
    Владимир
    22 января 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, Ольга профессионал своего дела, рекомендуем.
  • Л
    Людмила
    20 января 2025
    Тобольск: тайны Нижнего посада
    Экскурсия понравилась, спасибо Ольге. Большой объем информации в сжатое время. Рекомендуем.
  • Д
    Денис
    8 января 2025
    Тобольский кремль: обзорная экскурсия
    Прошли Кремль и его историю. Экскурсия именно такая, какая должна быть!

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Прямской взвоз»

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  2. Самое главное
  3. Сад Ермака
  4. Базарная площадь
  5. Дворец наместника
  6. Сквер Ершова
  7. Софийский собор
  8. Кремль
  9. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в феврале 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Прямской взвоз" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 4500. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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