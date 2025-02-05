1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
2700₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу старинного Тобольска: Кремль, улицы и скверы
Исследуйте уникальные памятники архитектуры XVII-XVIII веков, прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь красотой парков и скверов Тобольска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольскому кремлю: история и архитектура
Погрузитесь в богатое прошлое Тобольска, прогуливаясь по Красной площади и восхищаясь соборами Кремля. Узнайте о купеческой истории города и насладитесь видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 3500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 февраля 2025Нам понравилось! Хотелось узнать историю именно нижнего посада. Хорошая экскурсия, много информации, очень познавательно. Спасибо!
- ААлексей4 февраля 2025Все хорошо! Нам понравилось. Узнали много новых фактов, в том числе не самых расхожих и без придумываний. Было очень интересно!
- ЛЛюбовь4 февраля 2025Экскурсия велеколепная, чудесный город, с огромной историей. Большое спасибо Любовь Владимировне за интересные рассказы, за душевность и знания которые она
- ЕЕлена2 февраля 2025Очень понравилась экскурсия! Любовь Владимировна профессионал, которая любит свой замечательный город! Все было познавательно, всем рекомендую ‘
- ВВладимир22 января 2025Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, Ольга профессионал своего дела, рекомендуем.
- ЛЛюдмила20 января 2025Экскурсия понравилась, спасибо Ольге. Большой объем информации в сжатое время. Рекомендуем.
- ДДенис8 января 2025Прошли Кремль и его историю. Экскурсия именно такая, какая должна быть!
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Прямской взвоз»
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