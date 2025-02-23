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насыщенность и, что самое ценное, включение в рассказ личных воспоминаний. Экскурсия выстроена таким образом, что несмотря на столь длительную прогулку, усталость не ощущалась. Любовь Владимировна терпеливо отвечала на все вопросы и гибко подстраивала пешую прогулку под желания, например, проложив маршрут, чтобы было можно выпить горячего чая в холодный октябрьский день. Рекомендую данную экскурсию тем, кто хотел бы получить представление о прошлом и настоящем Тобольска.