Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу старинного Тобольска: Кремль, улицы и скверы
Исследуйте уникальные памятники архитектуры XVII-XVIII веков, прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь красотой парков и скверов Тобольска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 мар в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Прогулка по Скверу Ершова порадует вас оригинальной композицией с памятником Петру Ершову, Коньком-Горбунком и Рыбой-китом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 мар в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Прогуляйтесь по историческим местам Тобольска, узнайте о покорении Сибири и насладитесь видами города. Вся история за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: Экскурсия проводится в субботу и воскресенье
22 мар в 10:00
23 мар в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 февраля 2025Что сказать об обзорной экскурсии по Тобольску с Любовью Владимировной??!! ОТЛИЧНО!! Интересно, информативно, легко и доступно, два часа на одном дыхании. Сожаление,
- ЛЛюбовь4 февраля 2025Экскурсия велеколепная, чудесный город, с огромной историей. Большое спасибо Любовь Владимировне за интересные рассказы, за душевность и знания которые она
- ЕЕлена2 февраля 2025Очень понравилась экскурсия! Любовь Владимировна профессионал, которая любит свой замечательный город! Все было познавательно, всем рекомендую ‘
- ЕЕвгений27 января 2025Отличная экскурсия, очень познавательно, доступно, с любовью к городу
- ММария3 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Очень много исторических фактов узнали о Тобольске. Любовь Владимировна рассказывала не только историю, но еще и свои воспоминания! Хоть была прохладная ветренная погода, нам это не помешало. Спасибо большое!
- ННелли13 октября 2024Экскурсовод, Любовь Владимировна, накануне экскурсии связалась для уточнения организационных деталей и заранее ожидала в пункте начала экскурсии. Отмечу компетентность, информационную
- ЕЕвгений20 августа 2024Экскурсовод Ольга интересно и увлекательно провела экскурсию, все отлично. Вопрос остался у меня к работе сайта и площадки бронирования экскурсии
- ННаталия14 июля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Интересно, увлекательно, познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Сквер имени П. П. Ершова»
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