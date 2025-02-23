Сквер имени П. П. Ершова – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер имени П. П. Ершова» в Тобольске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Обзорная экскурсия по Тобольску
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу старинного Тобольска: Кремль, улицы и скверы
Исследуйте уникальные памятники архитектуры XVII-XVIII веков, прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь красотой парков и скверов Тобольска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 мар в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Прогулка по Скверу Ершова порадует вас оригинальной композицией с памятником Петру Ершову, Коньком-Горбунком и Рыбой-китом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 мар в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Прогуляйтесь по историческим местам Тобольска, узнайте о покорении Сибири и насладитесь видами города. Вся история за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: Экскурсия проводится в субботу и воскресенье
22 мар в 10:00
23 мар в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Что сказать об обзорной экскурсии по Тобольску с Любовью Владимировной??!! ОТЛИЧНО!! Интересно, информативно, легко и доступно, два часа на одном дыхании. Сожаление,
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    что прогулка закончилось, что пришло время расставаться!!! Хотелось идти, смотреть, слушать!! Но ничего надеемся вернуться, и продолжить!! Любовь Владимировна, СПАСИБО!! Процветания Вам и Вашему городу!!

  • Л
    Любовь
    4 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Экскурсия велеколепная, чудесный город, с огромной историей. Большое спасибо Любовь Владимировне за интересные рассказы, за душевность и знания которые она
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    передала мне. За такое небольшое время,я успела проникнуться атмосферой города. Очень хочется посетить ещё много исторических мест и музеев. Обязательно вернусь. Рекомендую обязательно брать экскурсии по Тобольску.

  • Е
    Елена
    2 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Очень понравилась экскурсия! Любовь Владимировна профессионал, которая любит свой замечательный город! Все было познавательно, всем рекомендую ‘
  • Е
    Евгений
    27 января 2025
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Отличная экскурсия, очень познавательно, доступно, с любовью к городу
  • М
    Мария
    3 ноября 2024
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Экскурсия очень понравилась! Очень много исторических фактов узнали о Тобольске. Любовь Владимировна рассказывала не только историю, но еще и свои воспоминания! Хоть была прохладная ветренная погода, нам это не помешало. Спасибо большое!
  • Н
    Нелли
    13 октября 2024
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Экскурсовод, Любовь Владимировна, накануне экскурсии связалась для уточнения организационных деталей и заранее ожидала в пункте начала экскурсии. Отмечу компетентность, информационную
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    насыщенность и, что самое ценное, включение в рассказ личных воспоминаний. Экскурсия выстроена таким образом, что несмотря на столь длительную прогулку, усталость не ощущалась. Любовь Владимировна терпеливо отвечала на все вопросы и гибко подстраивала пешую прогулку под желания, например, проложив маршрут, чтобы было можно выпить горячего чая в холодный октябрьский день. Рекомендую данную экскурсию тем, кто хотел бы получить представление о прошлом и настоящем Тобольска.

  • Е
    Евгений
    20 августа 2024
    Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
    Экскурсовод Ольга интересно и увлекательно провела экскурсию, все отлично. Вопрос остался у меня к работе сайта и площадки бронирования экскурсии
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    - обещали скидку 5% на первый заказ, но применили только к предоплате. Может так и предусмотрено, но это похоже на обман потребителя. Все остальное хорошо.

  • Н
    Наталия
    14 июля 2024
    Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
    Спасибо огромное за экскурсию. Интересно, увлекательно, познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Сквер имени П. П. Ершова»

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  7. Софийский собор
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Сколько стоит экскурсия по Тобольску в марте 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Сквер имени П. П. Ершова" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6400. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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