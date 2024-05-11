Что вас ждет«Тобольск — хранитель времени» — это портал в мир удивительных приключений. Это не просто экскурсия, а целый театрализованный аудиоспектакль, погружающий в историю Тобольска, которая оживает прямо перед вашими глазами! С первого звука в ваших наушниках начнётся волшебство. Вместе с главным героем вы окунетесь в события прошлого и раскроете тайны старинного города. Сам Тобольск заговорит с вами и расскажет о том, чего вы не прочтете в книгах по истории. Маршрут охватывает все основные достопримечательности города: Тобольский Кремль, Тюремный замок, Гостиный двор, Дворец Наместника, Базарная площадь, улица Мира. Встреча с Менделеевым, разговоры с ангелами, оживление предметов — все это станет реальностью! Важно знать• Сбор на экскурсию за 10-15 минут до начала, чтобы администратор выдал всем наушники и вы подготовились.

Одевайтесь по погоде для вашего комфорта — экскурсия пешеходная.