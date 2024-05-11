Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»

Вас ждет необычная иммерсивная экскурсия по Тобольску. Как только вы наденете наушники, начнет твориться волшебство. Вы окунетесь в события прошлого и раскроете тайны старинного города вместе с главным героем.

Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Тобольска — от Кремля до Тюремного замка.
4.5
4 отзыва
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 16:00, 19:00

Что вас ожидает:

  • Тобольский Кремль
  • Тюремный замок
  • Гостиный двор
  • Дворец Наместника
  • Базарная площадь
  • Улица Мира

Описание экскурсии

Что вас ждет«Тобольск — хранитель времени» — это портал в мир удивительных приключений. Это не просто экскурсия, а целый театрализованный аудиоспектакль, погружающий в историю Тобольска, которая оживает прямо перед вашими глазами! С первого звука в ваших наушниках начнётся волшебство. Вместе с главным героем вы окунетесь в события прошлого и раскроете тайны старинного города. Сам Тобольск заговорит с вами и расскажет о том, чего вы не прочтете в книгах по истории. Маршрут охватывает все основные достопримечательности города: Тобольский Кремль, Тюремный замок, Гостиный двор, Дворец Наместника, Базарная площадь, улица Мира. Встреча с Менделеевым, разговоры с ангелами, оживление предметов — все это станет реальностью! Важно знать• Сбор на экскурсию за 10-15 минут до начала, чтобы администратор выдал всем наушники и вы подготовились.
Одевайтесь по погоде для вашего комфорта — экскурсия пешеходная.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 450 ₽
Детский1 200 ₽
Льготный1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тобольский Кремль
  • Тюремный замок
  • Гостиный двор
  • Дворец Наместника
  • Базарная площадь
  • Улица Мира
Что включено
  • Иммерсивная экскурсия
  • Наушники
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Ершова, у памятника П.П. Ершову
Завершение: Музей семьи императора Николая II
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Сбор на экскурсию за 10-15 минут до начала, чтоб администратор выдал всем наушники и вы подготовились
  • Одевайтесь по погоде, для вашего комфорта, экскурсия пешеходная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
2
1
Е
11 мая 2024
Понравилось все!! Молодцы! Все интересно и оригинально!! Еще приедем в Тобольск!!
Н
29 апр 2024
С
22 апр 2024
Слишком много спецэффектов - маловато информации получаешь.
Т
21 апр 2024

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