Иммерсивные экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Тобольске, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
Сегодня в 15:00
28 авг в 19:00
1400 ₽ за человека
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Пешая
1 час
25 отзывов
Групповая
Тобольск - хранитель времени
Погрузитесь в прошлое Тобольска с помощью театрализованного аудиоспектакля. Узнайте тайны города, которые оживают на ваших глазах
Начало: Сквер Ершова, у памятника П.П. Ершову
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
28 авг в 19:00
1650 ₽ за человека
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
3.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
Горячий иммерсивный спектакль в музее-балагане
Начало: На улице Мира
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 авг в 10:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Экскурсия 🔥
  • М
    Мария
    31 июля 2025
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Потрясающая задумка экскурсии, ребята молодцы. Придумали и сделали всё с интересом и историческими фактами. Оценка 5.
    Будем в Тобольске, воспользуемся услугами экскурсовода вновь, очень понравилось.
  • Р
    Ромашова
    23 июля 2025
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Волшебная экскурсия для романтиков, семей с детьми! Прекрасное погружение в прошлое, замечательный маршрут, чудесный Петя Ершов! Благодарим за полученные эмоции!
  • А
    Анастасия
    21 июля 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Прекрасный формат, чудесная реализация. Очень увлекающая, атмосферная, душевная экскурсия! Позволяет погрузиться и влюбиться в город. Аудиоряд великолепный, просто наслаждение! Ребята
    читать дальше

    работают очень милые. Могу смело рекомендовать на любую аудиторию, особенно для туристов с подростками, которым ничего не нравится))) нашему эта прогулка очень зашла)))

  • И
    Ирина
    20 июля 2025
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Очень понравилась экскурсия!
    Необычно и все очень хорошо слышно, ничего не отвлекает от происходящего.
    Интересные факты о Тобольске, переплетались со "сказочными" историями от Ершова, а также лирическим и философским "зерном"
    Мы с мужем и дети(9 и 12 лет) в восторге!
    Спасибо
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%. Молодой Пётр 70 минут
    читать дальше

    нас водил по улочкам, угощал, чаем и пряниками. Все вместе мы беседовали с духом города, и с местными ангелами, слушали стены собора, танцевали старинные танцы. Со стороны мы немножко походили на сектантов, молча поднимали руки, всей компанией стояли в круге, перешагивали через невидимые преграды. Увлекательно! #Тобольск

    Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%
  • В
    Власова
    16 июня 2025
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Экскурсия интересная, прошла через все значимые места Тобольска! Приятный бонус чай и имбирный пряник от организаторов!
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Живенько! Интересно. Ребята молодцы!
  • А
    Анастасия
    3 мая 2025
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Великолепная экскурсия для детей и взрослых. Удобный формат, внимательный сопровождающий. Ведущий мальчик молодец, полностью вжился в роль. Увидели все значимые места, узнали много нового. Особенно взбодрил чай из ресторана и пряники😁Ооочень понравилось🤩
  • Ж
    Жанна
    16 февраля 2025
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Недавно мы с подругой посетили увлекательную театрализованную экскурсию по Тобольскому Кремлю, и не только. И это было незабываемо! Мы окунулись
    читать дальше

    в историю и культуру этого удивительного места.

    Экскурсия была организована в формате увлекательного спектакля, где мы стали активными участниками событий. Нам рассказали о богатой истории Тобольска и его кремля, показали интересные экспонаты и провели по красивым местам. Мы почувствовали атмосферу тех времён.
    И мы очень благодарны организаторам за такую замечательную экскурсию. Это было настоящее путешествие во времени. Мы узнали много нового и интересного, получили массу положительных эмоций и впечатлений.

    Если вы хотите узнать больше о Тобольске и его истории, то обязательно посетите эту экскурсию,не пожалеете. Ребята МОЛОДЦЫ!!!! Валечка,у тебя очень обоятельная улыбка!

  • О
    Ольга
    8 января 2025
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Экскурсия была чудесной, полное погружение в историю. Впечатления незабываемые. Всем рекомендую, особенно с детьми подростками. Не пропустите возможность получить массу
    читать дальше

    положительных эмоций от волшебной прогулки по городу. Даже, если вам кажется, вы знаете город очень хорошо или живете в нем. Поверьте, после этой прогулки вы по-другому посмотрите на город и его историю.

  • Н
    Нина
    15 октября 2024
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Были на экскурсии 12 октября 2024года. Интересный формат, особенно для детей. Обязательно привезу в Тобольск своих внуков и сразу на
    читать дальше

    историческую экскурсию" Тобольск-хранитель времен".
    Для взрослых это легкое, милое путешествие в прошлое с приятными сюрпризиками. Очень неожиданное заключение экскурсии, мы даже прослезились. Большое спасибо организаторам! Вы молодцы!

  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Необычная экскурсия, довольны даже дети, спящие на обычных экскурсиях! Познавательно и не скучно!
  • М
    Мария
    26 августа 2024
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Очень интересный вариант экскурсии. Увидели всё. Очень приятно было угощение чаем и пряниками.
    Можно вводить ещё персонажей и увеличить время экскурсии.
    70 минут пролетели как 10.
  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    11 августа мы побывали на экскурсии "голос внутри". Вспоминаем до сих пор с удовольствием как ненавязчиво рассказанна история Тобольска. Мы
    читать дальше

    были полностью погруженны в процесс, а с помощью наушников получилось лучше прочувствовать атмосферу исторических событий. Роль писателя Петра Ершова была сыграна чудесно молодым талантливым актёром! Чай и пряник в такую прохладную погоду пришлись очень кстати, и стали отличным бонусом к столь интересной экскурсии! Вообщем экскурсия ракета бомба петарда

  • Л
    Лилия
    18 июля 2024
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Добрый день! 14 июля посетила Иммерсивную прогулку "Тобольск-хранитель времени"! Впечатления прекрасные! Организация на высшем уровне. Всё отработано от и до.
    читать дальше

    Ребята очень приветливые и позитивные!!! экскурсию для нас проводил актёр в роли П. Ершова. За 70 мин экскурсии посетили много объектов, всё очень коротко, интересно и познавательно! Для меня, как для человека впервые побывавшего в Тобольске, эта экскурсия была отличная, на 5+ ещё удивили сюрпризы: ароматный чай и ресторана на Дворцовой площади и сувенирный тобольский пряник!!! Спасибо всем, кто был причастен к экскурсии! Рекомендую всем гостям города именно такую форму!!!

