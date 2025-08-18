читать дальше

в историю и культуру этого удивительного места.



Экскурсия была организована в формате увлекательного спектакля, где мы стали активными участниками событий. Нам рассказали о богатой истории Тобольска и его кремля, показали интересные экспонаты и провели по красивым местам. Мы почувствовали атмосферу тех времён.

И мы очень благодарны организаторам за такую замечательную экскурсию. Это было настоящее путешествие во времени. Мы узнали много нового и интересного, получили массу положительных эмоций и впечатлений.



Если вы хотите узнать больше о Тобольске и его истории, то обязательно посетите эту экскурсию,не пожалеете. Ребята МОЛОДЦЫ!!!! Валечка,у тебя очень обоятельная улыбка!