Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
Сегодня в 15:00
28 авг в 19:00
1400 ₽ за человека
Тобольск - хранитель времени
Погрузитесь в прошлое Тобольска с помощью театрализованного аудиоспектакля. Узнайте тайны города, которые оживают на ваших глазах
Начало: Сквер Ершова, у памятника П.П. Ершову
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
28 авг в 19:00
1650 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
Горячий иммерсивный спектакль в музее-балагане
Начало: На улице Мира
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 авг в 10:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 августа 2025Экскурсия 🔥
- ММария31 июля 2025Потрясающая задумка экскурсии, ребята молодцы. Придумали и сделали всё с интересом и историческими фактами. Оценка 5.
Будем в Тобольске, воспользуемся услугами экскурсовода вновь, очень понравилось.
- РРомашова23 июля 2025Волшебная экскурсия для романтиков, семей с детьми! Прекрасное погружение в прошлое, замечательный маршрут, чудесный Петя Ершов! Благодарим за полученные эмоции!
- ААнастасия21 июля 2025Прекрасный формат, чудесная реализация. Очень увлекающая, атмосферная, душевная экскурсия! Позволяет погрузиться и влюбиться в город. Аудиоряд великолепный, просто наслаждение! Ребята
- ИИрина20 июля 2025Очень понравилась экскурсия!
Необычно и все очень хорошо слышно, ничего не отвлекает от происходящего.
Интересные факты о Тобольске, переплетались со "сказочными" историями от Ершова, а также лирическим и философским "зерном"
Мы с мужем и дети(9 и 12 лет) в восторге!
Спасибо
- ЕЕлена17 июня 2025Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%. Молодой Пётр 70 минут
- ВВласова16 июня 2025Экскурсия интересная, прошла через все значимые места Тобольска! Приятный бонус чай и имбирный пряник от организаторов!
- ЕЕкатерина4 мая 2025Живенько! Интересно. Ребята молодцы!
- ААнастасия3 мая 2025Великолепная экскурсия для детей и взрослых. Удобный формат, внимательный сопровождающий. Ведущий мальчик молодец, полностью вжился в роль. Увидели все значимые места, узнали много нового. Особенно взбодрил чай из ресторана и пряники😁Ооочень понравилось🤩
- ЖЖанна16 февраля 2025Недавно мы с подругой посетили увлекательную театрализованную экскурсию по Тобольскому Кремлю, и не только. И это было незабываемо! Мы окунулись
- ООльга8 января 2025Экскурсия была чудесной, полное погружение в историю. Впечатления незабываемые. Всем рекомендую, особенно с детьми подростками. Не пропустите возможность получить массу
- ННина15 октября 2024Были на экскурсии 12 октября 2024года. Интересный формат, особенно для детей. Обязательно привезу в Тобольск своих внуков и сразу на
- ООльга27 августа 2024Необычная экскурсия, довольны даже дети, спящие на обычных экскурсиях! Познавательно и не скучно!
- ММария26 августа 2024Очень интересный вариант экскурсии. Увидели всё. Очень приятно было угощение чаем и пряниками.
Можно вводить ещё персонажей и увеличить время экскурсии.
70 минут пролетели как 10.
- ООльга16 августа 202411 августа мы побывали на экскурсии "голос внутри". Вспоминаем до сих пор с удовольствием как ненавязчиво рассказанна история Тобольска. Мы
- ЛЛилия18 июля 2024Добрый день! 14 июля посетила Иммерсивную прогулку "Тобольск-хранитель времени"! Впечатления прекрасные! Организация на высшем уровне. Всё отработано от и до.
