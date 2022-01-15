Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю

Тобольский кремль, построенный по проекту зодчего Семена Ремезова - единственное строение подобного масштаба

5
4 отзыва
Индивидуально
для 15 чел.
Тобольский кремль, построенный по проекту зодчего Семена Ремезова — единственное строение подобного масштаба в Сибири, сохранившееся с XVII века, что примечательно — это единственный кремль, выстроенный из камня в сибирских краях, богатых древесиной.

Кремль стоит на высоком холме и отсюда открывается потрясающий вид на Иртыш.
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю

Что вы можете увидеть 🤩

  • Тобольский кремль
  • Смотровая площадка
  • Софийский собор
  • Софийский двор
  • Гостиный двор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Знакомство с сердцем города Тобольска мы начнём со смотровой площадки откуда открывается прекрасный вид на нижний город Тобольск. Посетим Софийский собор, поговорим о тайнах Рентереи, прогуляемся по Софийскому двору и кремлевской стене, познакомимся с торговым делом Сибири в Гостином дворе и обозначим статус Тобольска как административного центра на воеводском дворе.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
Завершение: ул. Мира, 10, Тобольск
Когда и сколько длится
Когда: По выходным и праздничным дням, в любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По выходным и праздничным дням, в любое время

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тобольска

🎩Индивидуальные🔭ОбзорныеКремль🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Тобольске

Тобольск — отец городов сибирских
Индивидуально
для 10 чел.
4.8
49
4 000
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Тобольск — отец городов сибирских
👣 Пешеходные
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
15 янв
16 янв
17 янв
ещё...
Тобольский кремль: история и легенды
Индивидуально
для 10 чел.
4.8
23
1 300
за 1-10 чел.
Тобольский кремль: история и легенды
👣 Пешеходные
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть его знаковые места с профессиональным гидом
14 янв
15 янв
16 янв
ещё...
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Индивидуально
14ч
8 500
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Приглашаем провести выходной день в славном граде юга Тюменской области
Ежедневно в 09:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тобольске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тобольске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ