Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»

Описание
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Город Тобольск обладает многовековой историей, насчитывающей более четырех столетий.

В ходе экскурсии мы посетим Тобольский Кремль, осмотрим его храмы и крепостные стены, а в завершение прогулки пройдемся по Саду Ермака, названному в честь знаменитого покорителя Сибири.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Ближайшие даты:
1
июн
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3
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Тобольский Кремль
  • Сад Ермака
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Посещение Тобольского Кремля

Тобольский Кремль располагается на Троицком мысе и представляет собой монументальный оборонительный комплекс постройки XVII–XVIII столетий. На его территории можно увидеть 7 сохранившихся башен высотой свыше 11 метров, старинный Гостиный двор, Архиерейский дом и конюшни.
Одно из главных достояний Кремля – величественный Софийско-Успенский собор, построенный еще до появления кремлевских стен в 1686 году.

Прогулка по Саду Ермака

Сад Ермака простирается на мысе Чукман недалеко от Тобольского Кремля. Своим появлением он обязан памятнику-обелиску «Покорителю Сибири Ермаку», который был открыт в 1839 году по распоряжению царя Николая I. Вы сможете прогуляться по дорожкам живописного сада, полюбоваться лиственными и хвойными деревьями, которые произрастают в Тюменской области.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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