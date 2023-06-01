Посещение Тобольского Кремля

Тобольский Кремль располагается на Троицком мысе и представляет собой монументальный оборонительный комплекс постройки XVII–XVIII столетий. На его территории можно увидеть 7 сохранившихся башен высотой свыше 11 метров, старинный Гостиный двор, Архиерейский дом и конюшни.

Одно из главных достояний Кремля – величественный Софийско-Успенский собор, построенный еще до появления кремлевских стен в 1686 году.

Прогулка по Саду Ермака

Сад Ермака простирается на мысе Чукман недалеко от Тобольского Кремля. Своим появлением он обязан памятнику-обелиску «Покорителю Сибири Ермаку», который был открыт в 1839 году по распоряжению царя Николая I. Вы сможете прогуляться по дорожкам живописного сада, полюбоваться лиственными и хвойными деревьями, которые произрастают в Тюменской области.