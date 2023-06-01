Город Тобольск обладает многовековой историей, насчитывающей более четырех столетий.
В ходе экскурсии мы посетим Тобольский Кремль, осмотрим его храмы и крепостные стены, а в завершение прогулки пройдемся по Саду Ермака, названному в честь знаменитого покорителя Сибири.
В ходе экскурсии мы посетим Тобольский Кремль, осмотрим его храмы и крепостные стены, а в завершение прогулки пройдемся по Саду Ермака, названному в честь знаменитого покорителя Сибири.
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Что вас ожидает:
- Тобольский Кремль
- Сад Ермака
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Посещение Тобольского Кремля
Тобольский Кремль располагается на Троицком мысе и представляет собой монументальный оборонительный комплекс постройки XVII–XVIII столетий. На его территории можно увидеть 7 сохранившихся башен высотой свыше 11 метров, старинный Гостиный двор, Архиерейский дом и конюшни.
Одно из главных достояний Кремля – величественный Софийско-Успенский собор, построенный еще до появления кремлевских стен в 1686 году.
Прогулка по Саду Ермака
Сад Ермака простирается на мысе Чукман недалеко от Тобольского Кремля. Своим появлением он обязан памятнику-обелиску «Покорителю Сибири Ермаку», который был открыт в 1839 году по распоряжению царя Николая I. Вы сможете прогуляться по дорожкам живописного сада, полюбоваться лиственными и хвойными деревьями, которые произрастают в Тюменской области.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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