Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов

Прогулка по памятным местам

Наша экскурсия начнется с прогулки по городским улочкам Тобольска. Вы увидите краснокаменный Польский костел постройки 1907 года, посмотрите на губернскую гимназию и дом Губернатора, побываете на Плацпарадной площади. Мы заглянем в сад Ермака и осмотрим обелиск первопроходцу земли сибирской.

Экскурсия по Тобольскому Кремлю

В рамках экскурсии вас ожидает посещение старинного Тобольского Кремля, построенного в XVII–XVIII столетиях. Он является единственным каменным кремлем Сибири и представляет собой монументальный архитектурный ансамбль, который включает в себя Софийско-Успенский собор, Рентерею, хозяйственные и жилые постройки.

Посещение Иоанно-Введенского женского монастыря

Иоанно-Введенский женский монастырь был основан 1653 году. Считается, что место основания его указала сама Пресвятая Богородица. Обитель расположилась между двумя возвышенностями и получила название Иоанновская междугорская пустынь. Именно здесь был написан образ Абалакской Божией Матери «Знамение», который привлекает так много паломников в Абалак. В женской обители есть свой список этой иконы, особо почитаемой в Сибири.

Посещение Абалакского монастыря

После знакомства с городом мы совершим переезд в село Абалак и осмотрим старинный мужской монастырь, который некогда был местом паломничества к образу тобольской иконы Абалакской Божией матери. В советские годы икона была утрачена, но обитель представляет интерес своими многочисленными храмами и монастырскими сооружениями. Вы сможете полюбоваться Трапезной, Знаменским собором, храмом Всех Святых, церквями Марии Египетской и Николая Чудотворца.