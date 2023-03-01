Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов

Прогулка по Тобольску познакомит с главными достопримечательностями города.
Вы посмотрите на памятные места Верхнего и Нижнего посадов, познакомитесь с архитектурой Тобольского Кремля.
В завершение мы посетим Абалакский Знаменский монастырь, построенный в XVII веке на месте явления Абалакской иконы Божией Матери.
Вы посмотрите на памятные места Верхнего и Нижнего посадов, познакомитесь с архитектурой Тобольского Кремля.
В завершение мы посетим Абалакский Знаменский монастырь, построенный в XVII веке на месте явления Абалакской иконы Божией Матери.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плацпарадная площадь
- Дом губернатора
- Польский костел
- Сад Ермака
- Тобольский кремль
- Абалакский монастырь
- Иоанно-Введенский женский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по памятным местам
Наша экскурсия начнется с прогулки по городским улочкам Тобольска. Вы увидите краснокаменный Польский костел постройки 1907 года, посмотрите на губернскую гимназию и дом Губернатора, побываете на Плацпарадной площади. Мы заглянем в сад Ермака и осмотрим обелиск первопроходцу земли сибирской.
Экскурсия по Тобольскому Кремлю
В рамках экскурсии вас ожидает посещение старинного Тобольского Кремля, построенного в XVII–XVIII столетиях. Он является единственным каменным кремлем Сибири и представляет собой монументальный архитектурный ансамбль, который включает в себя Софийско-Успенский собор, Рентерею, хозяйственные и жилые постройки.
Посещение Иоанно-Введенского женского монастыря
Иоанно-Введенский женский монастырь был основан 1653 году. Считается, что место основания его указала сама Пресвятая Богородица. Обитель расположилась между двумя возвышенностями и получила название Иоанновская междугорская пустынь. Именно здесь был написан образ Абалакской Божией Матери «Знамение», который привлекает так много паломников в Абалак. В женской обители есть свой список этой иконы, особо почитаемой в Сибири.
Посещение Абалакского монастыря
После знакомства с городом мы совершим переезд в село Абалак и осмотрим старинный мужской монастырь, который некогда был местом паломничества к образу тобольской иконы Абалакской Божией матери. В советские годы икона была утрачена, но обитель представляет интерес своими многочисленными храмами и монастырскими сооружениями. Вы сможете полюбоваться Трапезной, Знаменским собором, храмом Всех Святых, церквями Марии Египетской и Николая Чудотворца.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
- Легковая машина - 5500 руб
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нэлля
1 мар 2023
Спасибо за экскурсию,нам понравилось. Экскурсовод Любовь👍👍👍👍
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Дата и количество участников выбирается при бронировании