Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов

Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туриста

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Прогулка по Тобольску познакомит с главными достопримечательностями города.

Вы посмотрите на памятные места Верхнего и Нижнего посадов, познакомитесь с архитектурой Тобольского Кремля.

В завершение мы посетим Абалакский Знаменский монастырь, построенный в XVII веке на месте явления Абалакской иконы Божией Матери.
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туриста
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туриста
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туриста
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туриста
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туриста
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туриста
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Плацпарадная площадь
  • Дом губернатора
  • Польский костел
  • Сад Ермака
  • Тобольский кремль
  • Абалакский монастырь
  • Иоанно-Введенский женский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по памятным местам

Наша экскурсия начнется с прогулки по городским улочкам Тобольска. Вы увидите краснокаменный Польский костел постройки 1907 года, посмотрите на губернскую гимназию и дом Губернатора, побываете на Плацпарадной площади. Мы заглянем в сад Ермака и осмотрим обелиск первопроходцу земли сибирской.

Экскурсия по Тобольскому Кремлю

В рамках экскурсии вас ожидает посещение старинного Тобольского Кремля, построенного в XVII–XVIII столетиях. Он является единственным каменным кремлем Сибири и представляет собой монументальный архитектурный ансамбль, который включает в себя Софийско-Успенский собор, Рентерею, хозяйственные и жилые постройки.

Посещение Иоанно-Введенского женского монастыря

Иоанно-Введенский женский монастырь был основан 1653 году. Считается, что место основания его указала сама Пресвятая Богородица. Обитель расположилась между двумя возвышенностями и получила название Иоанновская междугорская пустынь. Именно здесь был написан образ Абалакской Божией Матери «Знамение», который привлекает так много паломников в Абалак. В женской обители есть свой список этой иконы, особо почитаемой в Сибири.

Посещение Абалакского монастыря

После знакомства с городом мы совершим переезд в село Абалак и осмотрим старинный мужской монастырь, который некогда был местом паломничества к образу тобольской иконы Абалакской Божией матери. В советские годы икона была утрачена, но обитель представляет интерес своими многочисленными храмами и монастырскими сооружениями. Вы сможете полюбоваться Трапезной, Знаменским собором, храмом Всех Святых, церквями Марии Египетской и Николая Чудотворца.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
  • Легковая машина - 5500 руб
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
1 мар 2023
Спасибо за экскурсию,нам понравилось. Экскурсовод Любовь👍👍👍👍

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Монастыри, церкви, храмы

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