Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов

Прогулка по Тобольску познакомит с главными достопримечательностями города.
Вы посмотрите на памятные места Верхнего и Нижнего посадов, познакомитесь с архитектурой Тобольского Кремля.
В завершение мы посетим Абалакский Знаменский монастырь, построенный в XVII веке на месте явления Абалакской иконы Божией Матери.
Вы посмотрите на памятные места Верхнего и Нижнего посадов, познакомитесь с архитектурой Тобольского Кремля.
В завершение мы посетим Абалакский Знаменский монастырь, построенный в XVII веке на месте явления Абалакской иконы Божией Матери.
Описание экскурсииПрогулка по памятным местам Наша экскурсия начнется с прогулки по городским улочкам Тобольска. Вы увидите краснокаменный Польский костел постройки 1907 года, посмотрите на губернскую гимназию и дом Губернатора, побываете на Плацпарадной площади. Мы заглянем в сад Ермака и осмотрим обелиск первопроходцу земли сибирской. Экскурсия по Тобольскому Кремлю В рамках экскурсии вас ожидает посещение старинного Тобольского Кремля, построенного в XVII–XVIII столетиях. Он является единственным каменным кремлем Сибири и представляет собой монументальный архитектурный ансамбль, который включает в себя Софийско-Успенский собор, Рентерею, хозяйственные и жилые постройки. Посещение Иоанно-Введенского женского монастыря Иоанно-Введенский женский монастырь был основан в 1653 году. Считается, что место основания его указала сама Пресвятая Богородица. Обитель расположилась между двумя возвышенностями и получила название Иоанновская Междугорская пустынь. Именно здесь был написан образ Абалакской Божией Матери «Знамение», который привлекает так много паломников в Абалак. В женской обители есть свой список этой иконы, особо почитаемой в Сибири. Посещение Абалакского монастыря После знакомства с городом мы совершим переезд в село Абалак и осмотрим старинный мужской монастырь, который некогда был местом паломничества к образу тобольской иконы Абалакской Божией Матери. В советские годы икона была утрачена, но обитель представляет интерес своими многочисленными храмами и монастырскими сооружениями. Вы сможете полюбоваться Трапезной, Знаменским собором, храмом Всех Святых, церквями Марии Египетской и Николая Чудотворца. Важная информация: Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плацпарадная площадь
- Дом губернатора
- Польский костел
- Сад Ермака
- Тобольский кремль
- Абалакский монастырь
- Иоанно-Введенский женский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на транспорте туристов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо за прекрасную экскурсию, которую провела нам Ирина Владимировна.
Содержательный рассказ экскурсовода раскрыл всю полноту тех мест в которых мы побывали. Еще раз хотим выразить благодарность за И. В., за профессионализм.
Содержательный рассказ экскурсовода раскрыл всю полноту тех мест в которых мы побывали. Еще раз хотим выразить благодарность за И. В., за профессионализм.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Посетили экскурсию, Кремль, Абалакский монастырь, с гидом Любовью Владимировной. Очень интересно, насыщенно, узнали много нового. Спасибо! Все понравилось! 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Э
С Еленой Владимировной мы полюбовались Кремлем, городом, Абалаком и Острогом. Экскурсия была замечательная, многое узнали интересного и нового. Елена Владимировна рассказчик от бога, интелегентна, обладает большим обьемом знаний, любит свой город
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсию посетили на 3й день пребывания в Тобольске.
Спасибо большое нашему экскурсоводу Ольге за прекрасную экскурсию. Ольга не только чудесный рассказчик, знаток Тобольска и окружающих его мест, но и очень старается
Спасибо большое нашему экскурсоводу Ольге за прекрасную экскурсию. Ольга не только чудесный рассказчик, знаток Тобольска и окружающих его мест, но и очень старается
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Богатейшая история города на фоне изумительной природы оставили яркие впечатления. Не ожидали, что будет так интересно. Думаю, в большой степени, благодаря великолепному гиду, Филиповой Любови Владимировне. Профессионал высочайшего уровня: эрудиция, стиль изложения, трепетное отношение к своему родному краю- очень украсили экскурсию. Выражаем ей нашу благодарность!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо Ольге Александровне за великолепную экскурсию!
Столь увлечённый человек буквально заражает любовью к своему родному городу.
Почти 5 часов пролетели как миг, а Ольга всё это время беспрестанно рассказывала о прошлом и настоящем Тобольска. Богатейшую историю ещё надо суметь рассказать - Ольге это удаётся играючи.
Спасибо!
Столь увлечённый человек буквально заражает любовью к своему родному городу.
Почти 5 часов пролетели как миг, а Ольга всё это время беспрестанно рассказывала о прошлом и настоящем Тобольска. Богатейшую историю ещё надо суметь рассказать - Ольге это удаётся играючи.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тобольска
Похожие экскурсии на «Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов»
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
16 авг в 10:00
21 авг в 15:00
от 5650 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Духовные святыни Тобольска (на вашем авто)
Древние монастыри, чудотворные иконы и исторический острог времён Ермака Тимофеевича
Начало: От отеля «Азимут»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: Экскурсия проводится в субботу и воскресенье
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
5000 ₽ за всё до 20 чел.
10 450 ₽ за экскурсию