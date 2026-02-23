Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка по Тобольску познакомит с главными достопримечательностями города.



Вы посмотрите на памятные места Верхнего и Нижнего посадов, познакомитесь с архитектурой Тобольского Кремля.



В завершение мы посетим Абалакский Знаменский монастырь, построенный в XVII веке на месте явления Абалакской иконы Божией Матери. 4.9 17 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Тобольске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 17 отзывов 4.5 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прогулка по памятным местам Наша экскурсия начнется с прогулки по городским улочкам Тобольска. Вы увидите краснокаменный Польский костел постройки 1907 года, посмотрите на губернскую гимназию и дом Губернатора, побываете на Плацпарадной площади. Мы заглянем в сад Ермака и осмотрим обелиск первопроходцу земли сибирской. Экскурсия по Тобольскому Кремлю В рамках экскурсии вас ожидает посещение старинного Тобольского Кремля, построенного в XVII–XVIII столетиях. Он является единственным каменным кремлем Сибири и представляет собой монументальный архитектурный ансамбль, который включает в себя Софийско-Успенский собор, Рентерею, хозяйственные и жилые постройки. Посещение Иоанно-Введенского женского монастыря Иоанно-Введенский женский монастырь был основан в 1653 году. Считается, что место основания его указала сама Пресвятая Богородица. Обитель расположилась между двумя возвышенностями и получила название Иоанновская Междугорская пустынь. Именно здесь был написан образ Абалакской Божией Матери «Знамение», который привлекает так много паломников в Абалак. В женской обители есть свой список этой иконы, особо почитаемой в Сибири. Посещение Абалакского монастыря После знакомства с городом мы совершим переезд в село Абалак и осмотрим старинный мужской монастырь, который некогда был местом паломничества к образу тобольской иконы Абалакской Божией Матери. В советские годы икона была утрачена, но обитель представляет интерес своими многочисленными храмами и монастырскими сооружениями. Вы сможете полюбоваться Трапезной, Знаменским собором, храмом Всех Святых, церквями Марии Египетской и Николая Чудотворца. Важная информация: Экскурсия проводится на транспорте туристов.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плацпарадная площадь

Дом губернатора

Польский костел

Сад Ермака

Тобольский кремль

Абалакский монастырь

Иоанно-Введенский женский монастырь Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 4.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Экскурсия проводится на транспорте туристов Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.