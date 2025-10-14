Мои заказы

Знаменский монастырь

Найдено 3 экскурсии в категории «Знаменский монастырь» в Тобольске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
4.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
8900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
28 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
32 600 ₽ за всё до 6 чел.
Духовные святыни Тобольска (на вашем авто)
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Духовные святыни Тобольска (на вашем авто)
Древние монастыри, чудотворные иконы и исторический острог времён Ермака Тимофеевича
Начало: От отеля «Азимут»
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 октября 2025
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Посетили экскурсию, Кремль, Абалакский монастырь, с гидом Любовью Владимировной. Очень интересно, насыщенно, узнали много нового. Спасибо! Все понравилось! 👍
  • Э
    Эдуард
    24 сентября 2025
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    С Еленой Владимировной мы полюбовались Кремлем, городом, Абалаком и Острогом. Экскурсия была замечательная, многое узнали интересного и нового. Елена Владимировна рассказчик от бога, интелегентна, обладает большим обьемом знаний, любит свой город
  • Г
    Галина
    16 июня 2025
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Супер! Увидели весь Тобольск. Было очень интересно. Абалак шикарен. Получили массу впечатлений и положительных эмоций.
  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2024
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    В ходе экскурсии познакомились с нижним пассадом г. Тобольска. Посетили кремль, монастырь в Аболаково и комплекс. Узнали много исторических фактов из жизни города и его создателя. Экскурсовод очень много знает, но это была какая то историческая лекция без души.
  • Е
    Евгения
    27 августа 2024
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Спасибо Ольге Александровне за великолепную экскурсию!
    Столь увлечённый человек буквально заражает любовью к своему родному городу.
    Почти 5 часов пролетели как миг,
    читать дальше

    а Ольга всё это время беспрестанно рассказывала о прошлом и настоящем Тобольска. Богатейшую историю ещё надо суметь рассказать - Ольге это удаётся играючи.
    Спасибо!

  • В
    Виктория
    13 августа 2024
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Спасибо Рамилю Наилевичу за глубокие знания и интересную подачу истории
  • Э
    Эльвира
    27 мая 2024
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Богатейшая история города на фоне изумительной природы оставили яркие впечатления. Не ожидали, что будет так интересно. Думаю, в большой степени,
    читать дальше

    благодаря великолепному гиду, Филиповой Любови Владимировне. Профессионал высочайшего уровня: эрудиция, стиль изложения, трепетное отношение к своему родному краю- очень украсили экскурсию. Выражаем ей нашу благодарность!

  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Экскурсию посетили на 3й день пребывания в Тобольске.
    Спасибо большое нашему экскурсоводу Ольге за прекрасную экскурсию. Ольга не только чудесный рассказчик,
    читать дальше

    знаток Тобольска и окружающих его мест, но и очень старается помочь советом и делом в решении различных вопросов.
    Осмотрев достопримечательности Тобольска (и окончательно влюбившись в этот город), мы отправились в Абалакский монастырь, посетили по пути душевный женский монастырь и, налюбовавшись чудесным видом на Иртыш, заехали ещё в Абалакский туристический комплекс.
    Обязательно вернёмся в чудесный город ещё раз!

  • С
    Светлана
    17 августа 2023
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Спасибо большое Любови Владимировне! Человек, влюблённый в свой город и историю города😊, хочет передать столько информации и поделиться своими знаниями😊 очень увлекательно! Остались с очень хорошими впечатлениями и отличным настроением😊😊😊 советую
  • С
    Сергей
    17 августа 2023
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
  • М
    Марина
    25 июля 2023
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Город очень красивый, хотелось бы приехать ещё. А вот гид не очень. Опоздала, мы стояли мокли под дождём так как
    читать дальше

    ждали в условленном месте. Я считаю что за 7000 можно было бы прийти вовремя или как минимум предупредить. Манера общения грубо агресивная, тон приказной. Неприятная женщина Ирина Владимировна.

  • Н
    Нэлля
    1 марта 2023
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Спасибо за экскурсию,нам понравилось. Экскурсовод Любовь👍👍👍👍

Сколько стоит экскурсия по Тобольску в ноябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Знаменский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 32 600. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
