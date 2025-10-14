О Ольга Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов Посетили экскурсию, Кремль, Абалакский монастырь, с гидом Любовью Владимировной. Очень интересно, насыщенно, узнали много нового. Спасибо! Все понравилось! 👍

Э Эдуард Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов С Еленой Владимировной мы полюбовались Кремлем, городом, Абалаком и Острогом. Экскурсия была замечательная, многое узнали интересного и нового. Елена Владимировна рассказчик от бога, интелегентна, обладает большим обьемом знаний, любит свой город

Г Галина Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов Супер! Увидели весь Тобольск. Было очень интересно. Абалак шикарен. Получили массу впечатлений и положительных эмоций.

Т Татьяна Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов В ходе экскурсии познакомились с нижним пассадом г. Тобольска. Посетили кремль, монастырь в Аболаково и комплекс. Узнали много исторических фактов из жизни города и его создателя. Экскурсовод очень много знает, но это была какая то историческая лекция без души.

Е Евгения Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов

Спасибо! Спасибо Ольге Александровне за великолепную экскурсию!Столь увлечённый человек буквально заражает любовью к своему родному городу.Почти 5 часов пролетели как миг,

В Виктория Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов Спасибо Рамилю Наилевичу за глубокие знания и интересную подачу истории

Э Эльвира Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов читать дальше благодаря великолепному гиду, Филиповой Любови Владимировне. Профессионал высочайшего уровня: эрудиция, стиль изложения, трепетное отношение к своему родному краю- очень украсили экскурсию. Выражаем ей нашу благодарность! Богатейшая история города на фоне изумительной природы оставили яркие впечатления. Не ожидали, что будет так интересно. Думаю, в большой степени,

Т Татьяна Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов

Обязательно вернёмся в чудесный город ещё раз! Экскурсию посетили на 3й день пребывания в Тобольске.Спасибо большое нашему экскурсоводу Ольге за прекрасную экскурсию. Ольга не только чудесный рассказчик,

С Светлана Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов Спасибо большое Любови Владимировне! Человек, влюблённый в свой город и историю города😊, хочет передать столько информации и поделиться своими знаниями😊 очень увлекательно! Остались с очень хорошими впечатлениями и отличным настроением😊😊😊 советую

М Марина Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов читать дальше ждали в условленном месте. Я считаю что за 7000 можно было бы прийти вовремя или как минимум предупредить. Манера общения грубо агресивная, тон приказной. Неприятная женщина Ирина Владимировна. Город очень красивый, хотелось бы приехать ещё. А вот гид не очень. Опоздала, мы стояли мокли под дождём так как