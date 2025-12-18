За три часа вы посетите два знаменитых монастыря — мужской Свято-Знаменский Абалакский и женский Иоанно-Введенский, ставшие центрами паломничества благодаря чудотворной Абалакской иконе Божией Матери «Знамение». Узнаете о судьбах обителей, их архитектуре и связи с династией Романовых.
А также побываете в комплексе «Абалак» — воссозданном деревянном остроге, где оживают русские сказки.
А также побываете в комплексе «Абалак» — воссозданном деревянном остроге, где оживают русские сказки.
Описание экскурсии
Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь (основан в 1783 году) — уникальный памятник сибирского барокко на холме с видом на Иртыш:
- собор в честь иконы Божией Матери «Знамение»
- храм Святителя Николая Чудотворца
- колокольня с храмом преподобной Марии Египетской
Иоанно-Введенский женский монастырь (основан в 1653 году как мужской):
- домовая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы
- храм Серафима Саровского, связанный с семьёй Романовых
- храм Иоанна Предтечи с чудотворной иконой Божией Матери «Целительница»
Туристический комплекс «Абалак» — воссозданный деревянный острог времён Ермака Тимофеевича:
- башни-часозвоны, избушка Бабы Яги
- Воеводские, Стрелецкие, Казачьи и Купеческие палаты — традиционные постройки 17 века
- место съёмок известных фильмов «По щучьему велению» и «Горыныч»
Вы узнаете:
- об истории появления и значении Абалакской иконы Божией Матери «Знамение»
- связи Иоанно-Введенского монастыря с династией Романовых
- особенностях сибирского барокко
- хозяйственной жизни насельников обителей
- судьбе монастырей в советское время
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- Посещение туркомплекса «Абалак» оплачивается отдельно — 300 ₽ за чел. В праздничные дни цена может измениться
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила Александровна — ваш гид в Тобольске
Провела экскурсии для 340 туристов
Живу в Тобольске с 1973 года. Аттестована как экскурсовод в апреле 2024 года. Люблю свой город и его историю. Буду рада рассказать вам о его достопримечательностях и удивительном прошлом!
Входит в следующие категории Тобольска
Похожие экскурсии из Тобольска
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в древней столице Сибири
Стать героем профессиональной съёмки на фоне Тобольска
16 янв в 09:30
18 янв в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
20 дек в 18:00
21 дек в 18:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.