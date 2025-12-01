Поговаривают, ночью в кремле появляются таинственные люди из старинных легенд — в Сибири верили, что они обладают особыми знаниями. Вам нужно замаскироваться под обычных путешественников, отправиться в кремль, изучить Тюремный замок и разобраться наконец — сказка это… или всё же правда!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание аудиогида

Ходят слухи, что давным-давно в сибирской тайге и тундре обитали легендарные люди. Говорят, они умели становиться невидимыми и редко показывали себя наяву — но иногда их пытались лишить свободы.

Вы узнаете истории узников и проведёте собственное расследование

Выясните, правдивы ли легенды, есть ли доказательства существования этих людей

Побываете в Тюремном замке как учреждении особого режима содержания осуждённых

Увидите (и сможете посетить по желанию):

Кремль

— Старейший в Сибири Софийско-Успенский собор

— Гостиный Двор

— Рентерею

— Дворец наместника

— Смотровые площадки с видом на Иртыш, Нижний посад

Сказочный сквер Ершова

Губернский музей

А ещё — выясните, что едят тоболяки, где купить местные сувениры и как говорить на тобольском языке.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 25%, ссылку на доплату мы пришлём после бронирования. Сразу после 100% оплаты экскурсии вы получите ссылку на аудиогид и инструкцию. Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу

Мобильный интернет для прогулки с аудиогидом не нужен. Для этого надо скачать материалы на телефон или планшет заранее

Аудиогид составлен так, что вы можете делать перерывы в экскурсии в любое время и в любом месте. Маршрут — около 2 км пешком

Билет для входа в Тюремный замок и на выставку с изображением легендарных людей (по желанию) вы оплачиваете отдельно

В понедельник Тюремный замок и другие государственные музеи не работают. Если вы намереваетесь посетить Тобольск в понедельник, уточните, пожалуйста, заранее и вы получите инструкцию к аудиогиду с учётом этого

Интересный факт! Автор аудиогида написал единственную в СССР дипломную работу по истории арго (криминального жаргона).