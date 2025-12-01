Поговаривают, ночью в кремле появляются таинственные люди из старинных легенд — в Сибири верили, что они обладают особыми знаниями.
Вам нужно замаскироваться под обычных путешественников, отправиться в кремль, изучить Тюремный замок и разобраться наконец — сказка это… или всё же правда!
Вам нужно замаскироваться под обычных путешественников, отправиться в кремль, изучить Тюремный замок и разобраться наконец — сказка это… или всё же правда!
Описание аудиогида
Ходят слухи, что давным-давно в сибирской тайге и тундре обитали легендарные люди. Говорят, они умели становиться невидимыми и редко показывали себя наяву — но иногда их пытались лишить свободы.
- Вы узнаете истории узников и проведёте собственное расследование
- Выясните, правдивы ли легенды, есть ли доказательства существования этих людей
- Побываете в Тюремном замке как учреждении особого режима содержания осуждённых
Увидите (и сможете посетить по желанию):
- Кремль
— Старейший в Сибири Софийско-Успенский собор
— Гостиный Двор
— Рентерею
— Дворец наместника
— Смотровые площадки с видом на Иртыш, Нижний посад
- Сказочный сквер Ершова
- Губернский музей
А ещё — выясните, что едят тоболяки, где купить местные сувениры и как говорить на тобольском языке.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25%, ссылку на доплату мы пришлём после бронирования. Сразу после 100% оплаты экскурсии вы получите ссылку на аудиогид и инструкцию. Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу
- Мобильный интернет для прогулки с аудиогидом не нужен. Для этого надо скачать материалы на телефон или планшет заранее
- Аудиогид составлен так, что вы можете делать перерывы в экскурсии в любое время и в любом месте. Маршрут — около 2 км пешком
- Билет для входа в Тюремный замок и на выставку с изображением легендарных людей (по желанию) вы оплачиваете отдельно
- В понедельник Тюремный замок и другие государственные музеи не работают. Если вы намереваетесь посетить Тобольск в понедельник, уточните, пожалуйста, заранее и вы получите инструкцию к аудиогиду с учётом этого
Интересный факт! Автор аудиогида написал единственную в СССР дипломную работу по истории арго (криминального жаргона).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Тобольске
Провели экскурсии для 2857 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
Входит в следующие категории Тобольска
Похожие экскурсии из Тобольска
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
1 дек в 18:00
2 дек в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по Тобольскому Кремлю
Тобольский кремль - единственный каменный кремль Сибири. Погрузитесь в эпоху освоения восточных земель и узнайте о первых каменных храмах
Начало: Красная площадь, стр. 5
Расписание: Смотрите расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.