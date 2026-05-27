Тольятти: код советской утопии. Мозаики, модернизм и город-мечта
Погружение в эпоху больших надежд, где искусство и индустрия слились воедино
В 1949 году Ставрополь-на-Волге пришлось полностью разобрать и по камню перенести на новое место.
Так появился Тольятти — грандиозный градостроительный эксперимент и музей советского модернизма под открытым небом.
Гуляя по Автозаводскому району, вы исследуете его через мозаики, легендарный ВАЗ и уникальную архитектуру.
Узнаете, как с городом связан Пальмиро Тольятти, откуда взялось Жигулёвское море и чем Тольятти впечатляет урбанистов.
Описание экскурсии
Дворец спорта «Волгарь» и мозаики «Утро» и «Вечер»
Встретимся у здания в стиле советского модернизма. Поговорим о том, как проектировался Автозаводский район командой архитектора Бориса Рубаненко. Обсудим концепцию «города-мечты» для автомобилистов. Рассмотрим мозаики под карнизом.
Стела-панно «Радость труда»
Главный шедевр маршрута — 100-метровая (в периметре) стела-панно художника Ю. К. Королёва. На её создание ушло более 3,5 миллионов элементов смальты! Мы «прочитаем» 16 тематических композиций, рассказывающих о ключевых событиях истории страны.
Парк Победы
Выясним, как в советском градостроительстве сочетались индустриальные масштабы и забота о рекреации. Увидим мемориал в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне.
Сквер 50-летия АвтоВАЗа
Это современное пространство открыто в 2020 году. Осмотрим выставочный зал и арт-объект в виде легендарной «копейки» (ВАЗ-2101).
Набережная 8-го квартала
С видом на Жигулёвское море и горы подведём итоги: вспомним о затопленном Ставрополе-на-Волге и поговорим о масштабах строительства ГЭС.
Вы узнаете:
Как Ставрополь-на-Волге пришлось разобрать и переместить на новое место
Почему итальянский коммунист дал имя русскому городу
Как, по легенде, немецкая овчарка 7 лет просидела на одном месте, ожидая погибших в аварии хозяев
Почему в Тольятти так много монументальных мозаик на фасадах и как искусство служило идеологии
Как строительство ГЭС изменило ландшафт Поволжья и откуда взялось Жигулёвское море
Что такое моногород и почему Тольятти — его классический пример
Почему Тольятти — это один из самых выдающихся примеров советского модернизма в архитектуре с широкими проспектами, домами-башнями и фонтанами
Как молодой город, рождённый в эпоху оптимизма, переосмысляет советское прошлое и ищет место в современной России
Организационные детали
С вами будет один из гидов из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тольятти
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Тольятти
Похожие экскурсии на «Тольятти: код советской утопии. Мозаики, модернизм и город-мечта»