В 1949 году Ставрополь-на-Волге пришлось полностью разобрать и по камню перенести на новое место. Так появился Тольятти — грандиозный градостроительный эксперимент и музей советского модернизма под открытым небом. Гуляя по Автозаводскому району, вы исследуете его через мозаики, легендарный ВАЗ и уникальную архитектуру. Узнаете, как с городом связан Пальмиро Тольятти, откуда взялось Жигулёвское море и чем Тольятти впечатляет урбанистов.

Описание экскурсии

Дворец спорта «Волгарь» и мозаики «Утро» и «Вечер»

Встретимся у здания в стиле советского модернизма. Поговорим о том, как проектировался Автозаводский район командой архитектора Бориса Рубаненко. Обсудим концепцию «города-мечты» для автомобилистов. Рассмотрим мозаики под карнизом.

Стела-панно «Радость труда»

Главный шедевр маршрута — 100-метровая (в периметре) стела-панно художника Ю. К. Королёва. На её создание ушло более 3,5 миллионов элементов смальты! Мы «прочитаем» 16 тематических композиций, рассказывающих о ключевых событиях истории страны.

Парк Победы

Выясним, как в советском градостроительстве сочетались индустриальные масштабы и забота о рекреации. Увидим мемориал в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне.

Сквер 50-летия АвтоВАЗа

Это современное пространство открыто в 2020 году. Осмотрим выставочный зал и арт-объект в виде легендарной «копейки» (ВАЗ-2101).

Набережная 8-го квартала

С видом на Жигулёвское море и горы подведём итоги: вспомним о затопленном Ставрополе-на-Волге и поговорим о масштабах строительства ГЭС.

Вы узнаете:

Как Ставрополь-на-Волге пришлось разобрать и переместить на новое место

Почему итальянский коммунист дал имя русскому городу

Как, по легенде, немецкая овчарка 7 лет просидела на одном месте, ожидая погибших в аварии хозяев

Почему в Тольятти так много монументальных мозаик на фасадах и как искусство служило идеологии

Как строительство ГЭС изменило ландшафт Поволжья и откуда взялось Жигулёвское море

Что такое моногород и почему Тольятти — его классический пример

Почему Тольятти — это один из самых выдающихся примеров советского модернизма в архитектуре с широкими проспектами, домами-башнями и фонтанами

Как молодой город, рождённый в эпоху оптимизма, переосмысляет советское прошлое и ищет место в современной России

Организационные детали

С вами будет один из гидов из нашей команды.