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Индивидуальная до 6 чел.

Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22

Расписание: По договоренности с вами:)