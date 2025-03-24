Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 12 375 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта
Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города
Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22
Расписание: По договоренности с вами:)
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Томск и тайны царской семьи Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Томску, раскрывая секреты и истории, связанные с царской семьей Романовых
Начало: Площадь Новособорная
4 мая в 14:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда24 марта 2025Была впервые в Томске. Узнала очень многое о городе. Красивые резные домики, множество учебных заведений. Гид потрСающая девушка. Нескучная экскурсия
- ААнуш16 февраля 2025Очень понравилось город, экскурсия с Ариной было отдельная удовольствие!
- ЕЕлена10 ноября 2024Ездили га экскурсию с гидом Ариной, всем понравилось и маленьким и стареньким, настолько интересно, живо и не скучно донесен исторический
- ННадежда26 октября 2024Увидели все главные достопримечательности Томска. Понравились храмы. Очень впечатлены деревянными домами, настоящие шедевры. Большое спасибо гиду Арине за интересный рассказ, теплое отношение и незабываемые впечатления о Томске, теплом и красивом сибирском городе. Обязательно вернемся)))
- ННаталья26 августа 2024Отличная экскурсия, все на высшем уровне!
- ННаталия2 июня 2024На мой взгляд очень хорошая экскурсия, некоторые факты были известныи ранее, однако не лишним было их вспомнить.. Арина великолепно рассказывает. Мы остались довольны
- ЕЕвгения11 августа 2023Замечательный экскурсовод Арина)) Тонкий юмор, знание и любовь к своему делу. Индивидуальный подход
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Богоявленский собор»
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