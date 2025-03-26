Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Томск купеческий: историческое путешествие по великому городу
Познакомьтесь с богатой историей Томска, города с вековыми традициями и культурным наследием, на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Бакунина, 3
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта
Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города
Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина26 марта 2025У нас была гид Арина. Очень интересно и душевно рассказывает историю города👍заинтересовывает любой возвраст)) время пролетает незаметно. Дала нам отличные рекомендации куда сходить еще)
- ТТатьяна24 марта 2025Спасибо Арине за проделанную работу, всё прошло блестяще, экскурсия наша была насыщенной, время пролетело незаметно, город Томск стал чуточку "своим", вообще люди там хорошие, и это главное!
- ННадежда24 марта 2025Была впервые в Томске. Узнала очень многое о городе. Красивые резные домики, множество учебных заведений. Гид потрСающая девушка. Нескучная экскурсия
- ССветлана24 октября 2024И вот я снова в моем любимом городе! Я жила в нем в студенческие годы и в этот раз, будучи проездом,решили
- ННаталия2 июня 2024На мой взгляд очень хорошая экскурсия, некоторые факты были известныи ранее, однако не лишним было их вспомнить.. Арина великолепно рассказывает. Мы остались довольны
- ЛЛариса14 апреля 2024Спасибо Константину за подробную экскурсию. Было интересно. Мы узнали историю города, улиц, домов. Чувствуется, что человек знает и любит свое дело.
- ЕЕвгения11 августа 2023Замечательный экскурсовод Арина)) Тонкий юмор, знание и любовь к своему делу. Индивидуальный подход
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Музей истории Томска»
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