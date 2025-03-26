Музей истории Томска – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории Томска» в Томске, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Томск: от динозавров до XXI века
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Томск купеческий
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Томск купеческий: историческое путешествие по великому городу
Познакомьтесь с богатой историей Томска, города с вековыми традициями и культурным наследием, на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Бакунина, 3
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Мимо главного проспекта
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта
Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города
Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    26 марта 2025
    Томск: от динозавров до XXI века
    У нас была гид Арина. Очень интересно и душевно рассказывает историю города👍заинтересовывает любой возвраст)) время пролетает незаметно. Дала нам отличные рекомендации куда сходить еще)
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2025
    Томск: от динозавров до XXI века
    Спасибо Арине за проделанную работу, всё прошло блестяще, экскурсия наша была насыщенной, время пролетело незаметно, город Томск стал чуточку "своим", вообще люди там хорошие, и это главное!
  • Н
    Надежда
    24 марта 2025
    Мимо главного проспекта
    Была впервые в Томске. Узнала очень многое о городе. Красивые резные домики, множество учебных заведений. Гид потрСающая девушка. Нескучная экскурсия
  • С
    Светлана
    24 октября 2024
    Томск: от динозавров до XXI века
    И вот я снова в моем любимом городе! Я жила в нем в студенческие годы и в этот раз, будучи проездом,решили
    читать дальше

    взять экскурсию. Экскурсия по Томску прошла просто потрясающе! Не успели заметить как пролетело время, т. к. прошло оно с пользой, узнали много нового и интересного. Наш гид Арина, рассказывала о истории, культуре и достопримечательностях города с таким энтузиазмом, что мы полностью были захвачены её рассказом. И маршрут выстроен очень правильно, с остановками и индивидуальным подходом. Мы посетили много интересных мест, сделали кучу фоток, получили положительные эмоции и впечатления. А в конце ещё получили доп. рекомендации,на что можно обратить внимание гуляя самостоятельно по Томску. В общем остались очень довольны! Рекомендую всем, в том числе для знакомства с этим очаровательным городом. Арина, спасибо за такой увлекательный и познавательный день!

  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Мимо главного проспекта
    На мой взгляд очень хорошая экскурсия, некоторые факты были известныи ранее, однако не лишним было их вспомнить.. Арина великолепно рассказывает. Мы остались довольны
  • Л
    Лариса
    14 апреля 2024
    Томск купеческий
    Спасибо Константину за подробную экскурсию. Было интересно. Мы узнали историю города, улиц, домов. Чувствуется, что человек знает и любит свое дело.
  • Е
    Евгения
    11 августа 2023
    Мимо главного проспекта
    Замечательный экскурсовод Арина)) Тонкий юмор, знание и любовь к своему делу. Индивидуальный подход

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Музей истории Томска»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Томск: от динозавров до XXI века
  2. Томск купеческий
  3. Мимо главного проспекта
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Воскресенская церковь
  2. Дом с драконами
  3. Богородице-Алексеевский монастырь
  4. Дом с жар-птицами
  5. Белое озеро
  6. Дом с шатром
  7. Самое главное
  8. Памятник Чехову
  9. Лагерный Сад
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Томску в апреле 2025
Сейчас в Томске в категории "Музей истории Томска" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 7188. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2025 год по теме «Музей истории Томска», 36 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь