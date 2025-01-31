Почувствуйте атмосферу зимней сказки в Томске! Нас ждёт путешествие по заснеженному городу, во время которого мы увидим главные достопримечательности в праздничном убранстве: место основания города, рождественский вертеп в древнем монастыре, нарядные памятники фестиваля «Укутка» и таинственную Университетскую рощу. А еще побываем у великолепной главной ёлки и ледового городка.
Описание экскурсииПредлагаю почувствовать атмосферу Сибирской зимы: вокруг снег, елочки в серебре, а еще узнать историю города легко, образно и с профессиональным гидом, любящим и уважающим свой город! Зимний Томск — особенный! Здесь холодные ледовые скульптуры соседствуют с теплыми и деревянными домиками, студенты готовятся к сессии и катаются на горках, детки трут щечки самому маленькому памятнику в мире, а гости города ловят настроение замедления. Здесь праздники без суеты. Мы увидим главные достопримечательности города в новом праздничном свете:
- на месте основания Томска заметим, как Томск занесло серебром;
- в 400-летнем монастыре увидим красивейший рождественский вертеп из снега и льда;
- наши Томские милые памятники наденут на себя шапочки и шарфы в рамках фестиваля «Укутка», а мы потрем им щечки и носики, загадывая новогодние желания;
- университетская роща напомнит Хогварст — школу чародейства и волшебства: будет играть музыка, гореть огоньки;
- а на главной площади города нас будет ждать главная елка и ледовый городок, красивее которого нужно еще поискать! Вместе зарядимся новогодним настроением и погрузимся в маленькую сибирскую сказку!
Время и дата согласовываются индивидуально
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воскресенская гора - место основания Томска (Спасская башня, смотровая площадка, камень основания города, Чудо-рубль)
- Дом Искусств - красивый резной теремок
- Площадь Ново-Соборная (главная елка, ледовый городок, надпись «Я люблю Томск», памятник Татьяне - покровительнице студентов)
- Университетская роща и главный корпус университета
- Самый маленький памятник в мире Лягушке-путешественнице (4,4 см) и памятник домашним тапкам (топ-10 самых смешных в России)
- Богородице-Алексеевский монастырь со снежным вертепом
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт (в зависимости от выбранного билета)
Что не входит в цену
- Транспорт (в зависимости от выбранного билета)
- Подъем на смотровую площадку: 100 руб. /взрослый, 80 руб. /детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Томск, ваш отель
Завершение: Ваш отель или другое место
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дата согласовываются индивидуально
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
31 янв 2025
Волшебное завершение новогодних каникул! Экскурсия как маленькое путешествие в сказку. Спасибо гиду за теплое общение и интересные рассказы. Обязательно придем на другие ваши программы.
В
Владимир
11 янв 2025
Хорошая организация. Всё началось вовремя, группа небольшая, всех было слышно. Маршрут продуман так, что не мерзнешь. Понравились истории о старинных томских традициях.
К
Константин
10 янв 2025
Отличный гид! Видно, что человек знает всё про город. Рассказывал так, что даже мы, коренные томичи, открыли для себя новые факты. Приятный и познавательный променад.
С
Светлана
5 янв 2025
Прекрасный гид и чудесный маршрут! Очень душевно, информативно и по-праздничному. Увидели самые красивые ёлки и инсталляции в центре. Получили массу положительных эмоций!
М
Мария
4 янв 2025
Настоящее новогоднее приключение и для взрослых, и для детей. Я с удовольствием рассматривала старинный город в праздничной подсветке. Рекомендуем!
О
Ольга
3 янв 2025
Прекрасный вариант для семейного отдыха в каникулы! Экскурсия динамичная, не утомительная. Город действительно выглядит как сказка. Спасибо!
Т
Татьяна
2 янв 2025
Получила огромное удовольствие от прогулки по знакомым, но преобразившимся улицам. Организация на высоте.
Ю
Юлия
29 дек 2024
Были с подругами. Отличный повод прогуляться, сделать красивые фото и узнать что-то новое. Гид веселая, заряжала позитивом. Всем советуем!
И
Иван
28 дек 2024
Ожидал масштаба и "вау"-эффекта. Прогулка приятная, информация хорошая.
А
Алексей
26 дек 2024
Отличная организация экскурсии. Всё четко и интересно.
Д
Дмитрий
22 дек 2024
Интересный маршрут по историческому центру с новогодним акцентом. Узнали много нового об истории Томска, но через призму праздничных традиций
Б
Борис
21 дек 2024
Как легкая развлекательная прогулка в предпраздничной суете — вполне неплохо.
Е
Екатерина
19 дек 2024
Понравилась атмосферность. Гирлянды, истории о том, как праздновали Новый год в Томске раньше. Фотографии получаются волшебные. Хороший способ начать праздничный вечер.
А
Анна
15 дек 2024
Отличная экскурсия, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу! Гид знает все самые уютные и красиво украшенные дворики, о которых мы и не догадывались. Дети были в восторге от поиска сказочных героев.
П
Павел
14 дек 2024
Интересный формат — не просто сухая история, а живой рассказ с играми. Рекомендую тем, кто хочет почувствовать дух новогоднего Томска.
