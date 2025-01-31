Н Надежда Волшебное завершение новогодних каникул! Экскурсия как маленькое путешествие в сказку. Спасибо гиду за теплое общение и интересные рассказы. Обязательно придем на другие ваши программы.

В Владимир Хорошая организация. Всё началось вовремя, группа небольшая, всех было слышно. Маршрут продуман так, что не мерзнешь. Понравились истории о старинных томских традициях.

К Константин Отличный гид! Видно, что человек знает всё про город. Рассказывал так, что даже мы, коренные томичи, открыли для себя новые факты. Приятный и познавательный променад.

С Светлана Прекрасный гид и чудесный маршрут! Очень душевно, информативно и по-праздничному. Увидели самые красивые ёлки и инсталляции в центре. Получили массу положительных эмоций!

М Мария Настоящее новогоднее приключение и для взрослых, и для детей. Я с удовольствием рассматривала старинный город в праздничной подсветке. Рекомендуем!

О Ольга Прекрасный вариант для семейного отдыха в каникулы! Экскурсия динамичная, не утомительная. Город действительно выглядит как сказка. Спасибо!

Т Татьяна Получила огромное удовольствие от прогулки по знакомым, но преобразившимся улицам. Организация на высоте.

Ю Юлия Были с подругами. Отличный повод прогуляться, сделать красивые фото и узнать что-то новое. Гид веселая, заряжала позитивом. Всем советуем!

И Иван Ожидал масштаба и "вау"-эффекта. Прогулка приятная, информация хорошая.

А Алексей Отличная организация экскурсии. Всё четко и интересно.

Д Дмитрий Интересный маршрут по историческому центру с новогодним акцентом. Узнали много нового об истории Томска, но через призму праздничных традиций

Б Борис Как легкая развлекательная прогулка в предпраздничной суете — вполне неплохо.

Е Екатерина Понравилась атмосферность. Гирлянды, истории о том, как праздновали Новый год в Томске раньше. Фотографии получаются волшебные. Хороший способ начать праздничный вечер.

А Анна Отличная экскурсия, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу! Гид знает все самые уютные и красиво украшенные дворики, о которых мы и не догадывались. Дети были в восторге от поиска сказочных героев.