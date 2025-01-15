Мои заказы

Встречаем Новый Год 2026 в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2026» в Томске, цены от 5750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Зимний и праздничный Томск
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Зимний и праздничный Томск
Откройте для себя все грани Томска зимой: от деревянной архитектуры до легенд и святынь. Индивидуальная экскурсия для каждого
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 15 чел.
Новогоднее волшебство: где правильно загадывать желания в Томске
2 часа
-
20%
10 отзывов
Индивидуальная
Новогоднее волшебство: где правильно загадывать желания в Томске
Начало: Проспект Ленина, 80
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
5750.40 ₽7188 ₽ за всё до 50 чел.
Новогодняя сказка по-Томски
На машине
2 часа
-
20%
15 отзывов
Индивидуальная
Новогодняя сказка по-Томски
Начало: Томск, ваш отель
«наши Томские милые памятники наденут на себя шапочки и шарфы в рамках фестиваля «Укутка», а мы потрем им щечки и носики, загадывая новогодние желания»
Расписание: Время и дата согласовываются индивидуально
5750.40 ₽7188 ₽ за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    15 января 2025
    Зимний и праздничный Томск
    Отличная экскурсия. Познавательная и лёгкая. Три часа пролетели незаметно!
    Елена - настоящий кладезь знаний истории Томска. Рекомендую.
  • P
    PAVEL
    10 декабря 2023
    Зимний и праздничный Томск
    Очень понравился гид! Экскурсия была построена грамотно: всё очень органично и продуманно. Елена обладает супер академическими знаниями и может рассказать
    читать дальше

    о городе всё и из истории и современности. Под приятным впечатлением ль общения с гидом! Плюс, она еще и порекомендовала массу интересных мест для посещения в Томске.

  • О
    Ольга
    12 марта 2023
    Зимний и праздничный Томск
    Отличная экскурсия! Елена - прекрасный рассказчик, очень компетентный гид. Отдельное ей спасибо, что экскурсия понравилась и моему 8-летнему сыну.
  • В
    Владимир
    26 января 2022
    Зимний и праздничный Томск
    Елена - отличный организатор и экскурсовод. Экскурсия была подстроена под наши пожелания. Мы остались очень довольны, поскольку получили массу впечатлений, восторга и новой интересной информации. Отдельное спасибо за комфортабельный транспорт. Благодарим организаторов за этот подарок!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Новогодние 2026»

