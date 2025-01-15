Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2026 » в Томске, цены от 5750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 15 чел. Зимний и праздничный Томск Откройте для себя все грани Томска зимой: от деревянной архитектуры до легенд и святынь. Индивидуальная экскурсия для каждого 12 000 ₽ за всё до 15 чел. 2 часа 20% 10 отзывов Индивидуальная Новогоднее волшебство: где правильно загадывать желания в Томске Начало: Проспект Ленина, 80 Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом 5750.40 ₽ 7188 ₽ за всё до 50 чел. На машине 2 часа 20% 15 отзывов Индивидуальная Новогодняя сказка по-Томски Начало: Томск, ваш отель «наши Томские милые памятники наденут на себя шапочки и шарфы в рамках фестиваля «Укутка», а мы потрем им щечки и носики, загадывая новогодние желания» Расписание: Время и дата согласовываются индивидуально 5750.40 ₽ 7188 ₽ за всё до 50 чел. Другие экскурсии Томска Последние отзывы на экскурсии Л Людмила Зимний и праздничный Томск Отличная экскурсия. Познавательная и лёгкая. Три часа пролетели незаметно!

Елена - настоящий кладезь знаний истории Томска. Рекомендую.

P PAVEL Зимний и праздничный Томск читать дальше о городе всё и из истории и современности. Под приятным впечатлением ль общения с гидом! Плюс, она еще и порекомендовала массу интересных мест для посещения в Томске. Очень понравился гид! Экскурсия была построена грамотно: всё очень органично и продуманно. Елена обладает супер академическими знаниями и может рассказать

О Ольга Зимний и праздничный Томск Отличная экскурсия! Елена - прекрасный рассказчик, очень компетентный гид. Отдельное ей спасибо, что экскурсия понравилась и моему 8-летнему сыну.

В Владимир Зимний и праздничный Томск Елена - отличный организатор и экскурсовод. Экскурсия была подстроена под наши пожелания. Мы остались очень довольны, поскольку получили массу впечатлений, восторга и новой интересной информации. Отдельное спасибо за комфортабельный транспорт. Благодарим организаторов за этот подарок!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Новогодние 2026»

Ищете где отпраздновать Новый год в Томске? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Томска, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025