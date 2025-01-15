Индивидуальная
Зимний и праздничный Томск
Откройте для себя все грани Томска зимой: от деревянной архитектуры до легенд и святынь. Индивидуальная экскурсия для каждого
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 15 чел.
Новогоднее волшебство: где правильно загадывать желания в Томске
Начало: Проспект Ленина, 80
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
5750.40 ₽
7188 ₽ за всё до 50 чел.
Новогодняя сказка по-Томски
Начало: Томск, ваш отель
«наши Томские милые памятники наденут на себя шапочки и шарфы в рамках фестиваля «Укутка», а мы потрем им щечки и носики, загадывая новогодние желания»
Расписание: Время и дата согласовываются индивидуально
5750.40 ₽
7188 ₽ за всё до 50 чел.
- ЛЛюдмила15 января 2025Отличная экскурсия. Познавательная и лёгкая. Три часа пролетели незаметно!
Елена - настоящий кладезь знаний истории Томска. Рекомендую.
- PPAVEL10 декабря 2023Очень понравился гид! Экскурсия была построена грамотно: всё очень органично и продуманно. Елена обладает супер академическими знаниями и может рассказать
- ООльга12 марта 2023Отличная экскурсия! Елена - прекрасный рассказчик, очень компетентный гид. Отдельное ей спасибо, что экскурсия понравилась и моему 8-летнему сыну.
- ВВладимир26 января 2022Елена - отличный организатор и экскурсовод. Экскурсия была подстроена под наши пожелания. Мы остались очень довольны, поскольку получили массу впечатлений, восторга и новой интересной информации. Отдельное спасибо за комфортабельный транспорт. Благодарим организаторов за этот подарок!
