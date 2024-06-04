🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 59 отзывов Популярное предложение Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Томск: историческое путешествие от динозавров до современности Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории Начало: На набережной Томи от 7187 5 750 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 92 отзыва По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды Начало: В районе Белого озера от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 177 отзывов Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ... 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В районе остановки Политехнический университет на ... от 5 850 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей Начало: У памятника «Покорение Сибири» от 7187 5 750 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Воскресенской горе 2 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Томск и тайны Дома Романовых Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны Начало: На Новособорной площади 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Томские теремки: деревянное зодчество Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города Начало: На проспекте Кирова от 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье Начало: В районе площади Ленина от 5 000 ₽ за всё до 8 чел.