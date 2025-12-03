М Мария Томские теремки: деревянное зодчество читать дальше материала, внимание к деталям и просто отзывчивое отношение! Получила настоящее удовольствие как от знакомства с чудесным деревянным зодчеством, так и от знакомства с Ариной. Спасибо! Прекрасная экскурсия с не менее прекрасным гидом Ариной украсила этот немного пасмурный декабрьский день! Очень понравилась манера общения, легкость подачи

Е Елена Томские теремки: деревянное зодчество Очень довольны экскурсией, рекомендую! Экскурсовод внимательный, приятный и эрудированный.

С Светлана Томские теремки: деревянное зодчество Очень интересная экскурсия! всем советую!

Д Денис В гости к томским казакам читать дальше тракту с интересной информацией. Безусловно сильной стороной экскурсии является интерактивная часть, все предметы можно подержать в руках и попробовать вживую. Безусловно колоритной личностью является Воевода - искренний фанат истории. Очень рекомендую экскурсию как настоящее историческое погружение. Давно интересовался темой Сибирских казаков и очень хотелось посмотреть на быт вживую. Понравился комфортный и достаточно быстрый трансфер по Сибирскому

А Алексей В гости к томским казакам Светлана, спасибо за содержательную экскурсию в гости к томским казакам! Изучающим отзывы рекомендую посетить эту экскурсию! Это очень аутентичное место. Вы погрузитесь в историю, ощутите боевое оружие, увидите быт казаков. В общем испытаете полный восторг!

М Маргарита Томские теремки: деревянное зодчество Потрясающая экскурсия! Отлично собран материал, все очень интересно и ёмко. Арина - великолепный рассказчик!

А Анна В гости к томским казакам читать дальше Светлана - очень аккуратный водитель, рассказала много интересного и про исторические события, и про жизнь в Томске и окрестностях. Воевода - очень душевный, максимально колоритный, хорошо разбирается в истории казачества и всех нюансах, вам точно будет что вспомнить. Коллекция оружия - отдельный восторг! Спасибо за отличный день! Очень необычная интерактивная экскурсия, которая точно понравится всей семье, особенно мужчинам. Ехать до локации менее часа по комфортной дороге. Гид

Т Татьяна Томские теремки: деревянное зодчество Арина не только познакомила нас с Томском, но и смогла влюбить в эти старые теремки, резные наличники и местами не причёсанные улочки.

Знающий, опытный, умеющий перестроится под запросы группы и чётко чувствующий тайминг экскурсовод

Т Татьяна Томские теремки: деревянное зодчество читать дальше доброжелательность.



На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.



Все нюансы расположения объектов учтены, таким образом, что возникает наполненность и информативность по максимуму, согласно, заявленной теме экскурсии.

Благодарим за труд и внимание, проявленные во время проведения экскурсии. Понравилось все: как удачно проложен маршрут, знания экскурсовода не только по теме экскурсии, но и за её пределами, компетентность и

А Анастасия Томские теремки: деревянное зодчество Очень увлекательная экскурсия! Нам безумно понравился рассказ Арины про архитектуру русского зодчества. Прогулка длилась 1,5 часа, и за это время мы успели узнать много нового о разновидностях стилей, о смыслах орнаментов и, конечно же, об авторах томских архитектурных шедевров.

М Мария Томские теремки: деревянное зодчество Экскурсия очень понравилась. Гиду Арине 5+ за яркую и одухотворенную экскурсию. расставаться не хотелось.

Т Т. Томские теремки: деревянное зодчество Бесконечно интересно, захватывающе и потрясающе выстроенный разговор-маршрут. Арина, спасибо за искреннюю любовь, истории домов Томска. 🤝🙏

Е Евгений Томские теремки: деревянное зодчество Спасибо за прекрасные и неповторимые Томские домики! Сохраните их бережно Ваши сокровища. Евгений.

А Артём Томские теремки: деревянное зодчество Замечательная экскурсия

М Мария В гости к томским казакам читать дальше восторге от оружия, от доспехов, от того, что всё можно было потрогать, примерить. Да ещё и пострелять из лука, пометать ножи и топоры. Воевода очень гостеприимный и доброжелательный человек, сразу расположил к себе. Напоил вкусным чаем. А фотосессия в костюмах так вообще бомба. По дороге Светлана рассказывала много интересного, чего не узнаешь из обычных учебников истории. Рекомендую эту экскурсию и взрослым и детям! Очень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 лет, так он был в

А Алина Томские теремки: деревянное зодчество

Её интересно слушать, читать дальше видно, что человек со всей душой и знанием своего дела ведет по своему экскурсионному маршруту.

Наша маленькая компания ни разу не пожалела, что мы выбрали в качестве гида именно Арину. С удовольствием будем делиться её контактами с друзьями, которые собираются в Томск с экскурсионным визитом)

Можете смело доверить именно ей открыть для вас удивительный город Томск) Арина очень классный гид, мы посмотрели все самые примечательные и интересные, с точки зрения архитектуры, здания в Томске)Её интересно слушать,

Т Татьяна Томские теремки: деревянное зодчество читать дальше до которых сами бы не дошли (или не обратили бы внимание), разглядывали и обсуждали архитектуру, Арина рассказывала про стили и особенности. С удовольствием схожу на другие экскурсии с Ариной! Арина прекрасный гид! Отлично знает город, интеллигентно и интересно рассказывает как исторические факты, так и байки. Прошли по разным локациям,

А Анна Томские теремки: деревянное зодчество читать дальше подсказала куда еще можно сходить. Видно, что экскурсовод опытный и знающий тему, т. к. отвечала на наши вопросы без каких-либо затруднений. Большое ей спасибо за интересную экскурсию, яркие фото и хорошее настроение.

Одни мы не смогли бы посмотреть, найти и познакомиться с таким количеством деревянных домов! Экскурсия по деревянному зодчеству Томска очень понравилась! Материал Арина преподносит легко и просто, предлагала нас пофотографировать на самых удачных локациях,

T Tatyana Томские теремки: деревянное зодчество читать дальше скрывается целая история и судьба отдельных людей, эпохи.

Арина порекомендовала места к посещению, довела до кафешки и спасла от мошек. Совет: не игнорируйте рекомендации, которые получите накануне экскурсии!



Ну и, конечно, куда без фото с котиками:) Прекрасная Арина! Прекрасная экскурсия! Вот так вот смотришь - ну домик, ну красивый, ажурный. А на самом деле, за ним