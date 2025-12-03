Мои заказы

Необычные дома в Томске

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Томске, цены от 5500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Томские теремки: деревянное зодчество
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
от 5500 ₽ за всё до 15 чел.
В гости к томским казакам
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Правдивые истории главного проспекта
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
На машине
2 часа
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽9000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 декабря 2025
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Прекрасная экскурсия с не менее прекрасным гидом Ариной украсила этот немного пасмурный декабрьский день! Очень понравилась манера общения, легкость подачи
    читать дальше

    материала, внимание к деталям и просто отзывчивое отношение! Получила настоящее удовольствие как от знакомства с чудесным деревянным зодчеством, так и от знакомства с Ариной. Спасибо!

  • Е
    Елена
    28 ноября 2025
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Очень довольны экскурсией, рекомендую! Экскурсовод внимательный, приятный и эрудированный.
    Очень довольны экскурсией, рекомендую! Экскурсовод внимательный, приятный и эрудированный.
  • С
    Светлана
    3 ноября 2025
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Очень интересная экскурсия! всем советую!
  • Д
    Денис
    19 октября 2025
    В гости к томским казакам
    Давно интересовался темой Сибирских казаков и очень хотелось посмотреть на быт вживую. Понравился комфортный и достаточно быстрый трансфер по Сибирскому
    читать дальше

    тракту с интересной информацией. Безусловно сильной стороной экскурсии является интерактивная часть, все предметы можно подержать в руках и попробовать вживую. Безусловно колоритной личностью является Воевода - искренний фанат истории. Очень рекомендую экскурсию как настоящее историческое погружение.

    Давно интересовался темой Сибирских казаков и очень хотелось посмотреть на быт вживую. Понравился комфортный и достаточно быстрый трансфер по Сибирскому тракту с интересной информацией. Безусловно сильной стороной экскурсии является интерактивная часть, все предметы можно подержать в руках и попробовать вживую. Безусловно колоритной личностью является Воевода - искренний фанат истории. Очень рекомендую экскурсию как настоящее историческое погружение.
  • А
    Алексей
    28 мая 2025
    В гости к томским казакам
    Светлана, спасибо за содержательную экскурсию в гости к томским казакам! Изучающим отзывы рекомендую посетить эту экскурсию! Это очень аутентичное место. Вы погрузитесь в историю, ощутите боевое оружие, увидите быт казаков. В общем испытаете полный восторг!
    Светлана, спасибо за содержательную экскурсию в гости к томским казакам! Изучающим отзывы рекомендую посетить эту экскурсию! Это очень аутентичное место. Вы погрузитесь в историю, ощутите боевое оружие, увидите быт казаков. В общем испытаете полный восторг!
  • М
    Маргарита
    22 мая 2025
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Потрясающая экскурсия! Отлично собран материал, все очень интересно и ёмко. Арина - великолепный рассказчик!
  • А
    Анна
    15 мая 2025
    В гости к томским казакам
    Очень необычная интерактивная экскурсия, которая точно понравится всей семье, особенно мужчинам. Ехать до локации менее часа по комфортной дороге. Гид
    читать дальше

    Светлана - очень аккуратный водитель, рассказала много интересного и про исторические события, и про жизнь в Томске и окрестностях. Воевода - очень душевный, максимально колоритный, хорошо разбирается в истории казачества и всех нюансах, вам точно будет что вспомнить. Коллекция оружия - отдельный восторг! Спасибо за отличный день!

    Очень необычная интерактивная экскурсия, которая точно понравится всей семье, особенно мужчинам. Ехать до локации менее часа по комфортной дороге. Гид Светлана - очень аккуратный водитель, рассказала много интересного и про исторические события, и про жизнь в Томске и окрестностях. Воевода - очень душевный, максимально колоритный, хорошо разбирается в истории казачества и всех нюансах, вам точно будет что вспомнить. Коллекция оружия - отдельный восторг! Спасибо за отличный день!
  • Т
    Татьяна
    11 апреля 2025
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Арина не только познакомила нас с Томском, но и смогла влюбить в эти старые теремки, резные наличники и местами не причёсанные улочки.
    Знающий, опытный, умеющий перестроится под запросы группы и чётко чувствующий тайминг экскурсовод
    Арина не только познакомила нас с Томском, но и смогла влюбить в эти старые теремки, резные наличники и местами не причёсанные улочки.
    Знающий, опытный, умеющий перестроится под запросы группы и чётко чувствующий тайминг экскурсовод
  • Т
    Татьяна
    28 марта 2025
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Понравилось все: как удачно проложен маршрут, знания экскурсовода не только по теме экскурсии, но и за её пределами, компетентность и
    читать дальше

    доброжелательность.

    На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

    Все нюансы расположения объектов учтены, таким образом, что возникает наполненность и информативность по максимуму, согласно, заявленной теме экскурсии.
    Благодарим за труд и внимание, проявленные во время проведения экскурсии.

    Понравилось все: как удачно проложен маршрут, знания экскурсовода не только по теме экскурсии, но и за её пределами, компетентность и доброжелательность.

    На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

    Все нюансы расположения объектов учтены, таким образом, что возникает наполненность и информативность по максимуму, согласно, заявленной теме экскурсии.
    Благодарим за труд и внимание, проявленные во время проведения экскурсии.
  • А
    Анастасия
    18 марта 2025
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Очень увлекательная экскурсия! Нам безумно понравился рассказ Арины про архитектуру русского зодчества. Прогулка длилась 1,5 часа, и за это время мы успели узнать много нового о разновидностях стилей, о смыслах орнаментов и, конечно же, об авторах томских архитектурных шедевров.
  • М
    Мария
    10 марта 2025
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Экскурсия очень понравилась. Гиду Арине 5+ за яркую и одухотворенную экскурсию. расставаться не хотелось.
  • Т
    Т.
    8 ноября 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Бесконечно интересно, захватывающе и потрясающе выстроенный разговор-маршрут. Арина, спасибо за искреннюю любовь, истории домов Томска. 🤝🙏
  • Е
    Евгений
    19 октября 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Спасибо за прекрасные и неповторимые Томские домики! Сохраните их бережно Ваши сокровища. Евгений.
  • А
    Артём
    17 октября 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Замечательная экскурсия
  • М
    Мария
    9 сентября 2024
    В гости к томским казакам
    Очень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 лет, так он был в
    читать дальше

    восторге от оружия, от доспехов, от того, что всё можно было потрогать, примерить. Да ещё и пострелять из лука, пометать ножи и топоры. Воевода очень гостеприимный и доброжелательный человек, сразу расположил к себе. Напоил вкусным чаем. А фотосессия в костюмах так вообще бомба. По дороге Светлана рассказывала много интересного, чего не узнаешь из обычных учебников истории. Рекомендую эту экскурсию и взрослым и детям!

    Очень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 лет, так он был в восторге от оружия, от доспехов, от того, что всё можно было потрогать, примерить. Да ещё и пострелять из лука, пометать ножи и топоры. Воевода очень гостеприимный и доброжелательный человек, сразу расположил к себе. Напоил вкусным чаем. А фотосессия в костюмах так вообще бомба. По дороге Светлана рассказывала много интересного, чего не узнаешь из обычных учебников истории. Рекомендую эту экскурсию и взрослым и детям!
  • А
    Алина
    15 августа 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Арина очень классный гид, мы посмотрели все самые примечательные и интересные, с точки зрения архитектуры, здания в Томске)
    Её интересно слушать,
    читать дальше

    видно, что человек со всей душой и знанием своего дела ведет по своему экскурсионному маршруту.
    Наша маленькая компания ни разу не пожалела, что мы выбрали в качестве гида именно Арину. С удовольствием будем делиться её контактами с друзьями, которые собираются в Томск с экскурсионным визитом)
    Можете смело доверить именно ей открыть для вас удивительный город Томск)

  • Т
    Татьяна
    5 августа 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Арина прекрасный гид! Отлично знает город, интеллигентно и интересно рассказывает как исторические факты, так и байки. Прошли по разным локациям,
    читать дальше

    до которых сами бы не дошли (или не обратили бы внимание), разглядывали и обсуждали архитектуру, Арина рассказывала про стили и особенности. С удовольствием схожу на другие экскурсии с Ариной!

    Арина прекрасный гид! Отлично знает город, интеллигентно и интересно рассказывает как исторические факты, так и байки. Прошли по разным локациям, до которых сами бы не дошли (или не обратили бы внимание), разглядывали и обсуждали архитектуру, Арина рассказывала про стили и особенности. С удовольствием схожу на другие экскурсии с Ариной!
  • А
    Анна
    4 августа 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Экскурсия по деревянному зодчеству Томска очень понравилась! Материал Арина преподносит легко и просто, предлагала нас пофотографировать на самых удачных локациях,
    читать дальше

    подсказала куда еще можно сходить. Видно, что экскурсовод опытный и знающий тему, т. к. отвечала на наши вопросы без каких-либо затруднений. Большое ей спасибо за интересную экскурсию, яркие фото и хорошее настроение.
    Одни мы не смогли бы посмотреть, найти и познакомиться с таким количеством деревянных домов!

    Экскурсия по деревянному зодчеству Томска очень понравилась! Материал Арина преподносит легко и просто, предлагала нас пофотографировать на самых удачных локациях, подсказала куда еще можно сходить. Видно, что экскурсовод опытный и знающий тему, т. к. отвечала на наши вопросы без каких-либо затруднений. Большое ей спасибо за интересную экскурсию, яркие фото и хорошее настроение.
    Одни мы не смогли бы посмотреть, найти и познакомиться с таким количеством деревянных домов!
  • T
    Tatyana
    28 июля 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Прекрасная Арина! Прекрасная экскурсия! Вот так вот смотришь - ну домик, ну красивый, ажурный. А на самом деле, за ним
    читать дальше

    скрывается целая история и судьба отдельных людей, эпохи.
    Арина порекомендовала места к посещению, довела до кафешки и спасла от мошек. Совет: не игнорируйте рекомендации, которые получите накануне экскурсии!

    Ну и, конечно, куда без фото с котиками:)

    Прекрасная Арина! Прекрасная экскурсия! Вот так вот смотришь - ну домик, ну красивый, ажурный. А на
  • Г
    Гансон
    16 июля 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Огромное спасибо Арине за глубокие знания и профессионализм в подаче материала. Очень чувствовалась любовь к городу, к теме экскурсии и к слушателю.

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Томские теремки: деревянное зодчество
  2. В гости к томским казакам
  3. Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
  4. Правдивые истории главного проспекта
  5. Томск и тайны Дома Романовых
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дом с драконами
  2. Воскресенская церковь
  3. Дом с жар-птицами
  4. Дом с шатром
  5. Богородице-Алексеевский монастырь
  6. Белое озеро
  7. Музей деревянного зодчества
  8. Лагерный Сад
  9. Самое главное
  10. Белая Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Томску в декабре 2025
Сейчас в Томске в категории "Необычные дома" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5500 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Томске на 2025 год по теме «Необычные дома», 142 ⭐ отзыва, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль