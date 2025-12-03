Индивидуальная
до 15 чел.
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
от 5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 декабря 2025Прекрасная экскурсия с не менее прекрасным гидом Ариной украсила этот немного пасмурный декабрьский день! Очень понравилась манера общения, легкость подачи
- ЕЕлена28 ноября 2025Очень довольны экскурсией, рекомендую! Экскурсовод внимательный, приятный и эрудированный.
- ССветлана3 ноября 2025Очень интересная экскурсия! всем советую!
- ДДенис19 октября 2025Давно интересовался темой Сибирских казаков и очень хотелось посмотреть на быт вживую. Понравился комфортный и достаточно быстрый трансфер по Сибирскому
- ААлексей28 мая 2025Светлана, спасибо за содержательную экскурсию в гости к томским казакам! Изучающим отзывы рекомендую посетить эту экскурсию! Это очень аутентичное место. Вы погрузитесь в историю, ощутите боевое оружие, увидите быт казаков. В общем испытаете полный восторг!
- ММаргарита22 мая 2025Потрясающая экскурсия! Отлично собран материал, все очень интересно и ёмко. Арина - великолепный рассказчик!
- ААнна15 мая 2025Очень необычная интерактивная экскурсия, которая точно понравится всей семье, особенно мужчинам. Ехать до локации менее часа по комфортной дороге. Гид
- ТТатьяна11 апреля 2025Арина не только познакомила нас с Томском, но и смогла влюбить в эти старые теремки, резные наличники и местами не причёсанные улочки.
Знающий, опытный, умеющий перестроится под запросы группы и чётко чувствующий тайминг экскурсовод
- ТТатьяна28 марта 2025Понравилось все: как удачно проложен маршрут, знания экскурсовода не только по теме экскурсии, но и за её пределами, компетентность и
- ААнастасия18 марта 2025Очень увлекательная экскурсия! Нам безумно понравился рассказ Арины про архитектуру русского зодчества. Прогулка длилась 1,5 часа, и за это время мы успели узнать много нового о разновидностях стилей, о смыслах орнаментов и, конечно же, об авторах томских архитектурных шедевров.
- ММария10 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Гиду Арине 5+ за яркую и одухотворенную экскурсию. расставаться не хотелось.
- ТТ.8 ноября 2024Бесконечно интересно, захватывающе и потрясающе выстроенный разговор-маршрут. Арина, спасибо за искреннюю любовь, истории домов Томска. 🤝🙏
- ЕЕвгений19 октября 2024Спасибо за прекрасные и неповторимые Томские домики! Сохраните их бережно Ваши сокровища. Евгений.
- ААртём17 октября 2024Замечательная экскурсия
- ММария9 сентября 2024Очень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 лет, так он был в
- ААлина15 августа 2024Арина очень классный гид, мы посмотрели все самые примечательные и интересные, с точки зрения архитектуры, здания в Томске)
Её интересно слушать,
- ТТатьяна5 августа 2024Арина прекрасный гид! Отлично знает город, интеллигентно и интересно рассказывает как исторические факты, так и байки. Прошли по разным локациям,
- ААнна4 августа 2024Экскурсия по деревянному зодчеству Томска очень понравилась! Материал Арина преподносит легко и просто, предлагала нас пофотографировать на самых удачных локациях,
- TTatyana28 июля 2024Прекрасная Арина! Прекрасная экскурсия! Вот так вот смотришь - ну домик, ну красивый, ажурный. А на самом деле, за ним
- ГГансон16 июля 2024Огромное спасибо Арине за глубокие знания и профессионализм в подаче материала. Очень чувствовалась любовь к городу, к теме экскурсии и к слушателю.
