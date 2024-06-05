Экскурсии Томска об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Томске, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850 за всё до 8 чел.
Закоулки и великие люди Томска
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Правдивые истории главного проспекта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
5 850 за всё до 4 чел.
Томские теремки: деревянное зодчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 8 чел.
В гости к томским казакам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
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    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
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    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
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    ходе экскурсии, а после дала советы, куда ещё сходить в Томске, поделилась своими любимыми местами. а нам очень важно пройти именно по любимым местам местных жителей. экскурсия сама по себе очень интересная, я такие ещё не встречала. все гармонично, узнали про архитектуру, людей, несколько легенд и тайных мест, куда сами бы не добрались. Приедем еще!

  • Е
    Евгения
    12 мая 2024
    Правдивые истории главного проспекта
    Багодарим Любовь за позновательную интересную, насыщенную новой информацией экскурсию! Теперь другими глазами смотрим на знакомые здания Проспекта Ленина, уже зная их историю и неординарных людей, создавших такую красоту!
  • Т
    Татьяна
    7 января 2024
    Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
    Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах
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    - предпринимателях и меценатах, которым город многим обязан. А ещё о жизни простых обывателей, проживавших на территории Заозерья. Рассказ был настолько интересен, что мы забыли о времени. После прогулки нам открылась "душа" Томска. Спасибо!

    Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых
  • А
    Андрей
    6 сентября 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!
  • С
    Светлана
    24 июля 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Спасибо гиду за прекрасную прогулку, гостям города рекомендую к обязательному посещению.
  • А
    Александр
    23 июля 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, Людмила — знающий и небанальный рассказчик.
  • А
    Алёна
    29 июня 2023
    Правдивые истории главного проспекта
    Спасибо большое за увлекательную, познавательную прогулку! Мы уже были в Томске на разных экскурсиях - обзорной, в музее истории Томска, в
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    краеведческом музее. Гид Любовь смогла раскрыть нам город с новой стороны. На экскурсии "правдивые истории главного проспекта" мы как будто перенеслись в конец 1800х-начало 1900х и побывали в гостях у известных томичей того времени. Объем знаний гида широчайший, мы получили ответы на все свои вопросы по ходу экскурсии. Однозначно рекомендую.

  • Ю
    Юрий
    8 марта 2023
    Правдивые истории главного проспекта
    Качественная, емкая экскурсия. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «История и архитектура»

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  4. Томские теремки: деревянное зодчество
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  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
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  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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