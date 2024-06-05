1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
- ЕЕвгения12 мая 2024Багодарим Любовь за позновательную интересную, насыщенную новой информацией экскурсию! Теперь другими глазами смотрим на знакомые здания Проспекта Ленина, уже зная их историю и неординарных людей, создавших такую красоту!
- ТТатьяна7 января 2024Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах
- ААндрей6 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!
- ССветлана24 июля 2023Спасибо гиду за прекрасную прогулку, гостям города рекомендую к обязательному посещению.
- ААлександр23 июля 2023Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, Людмила — знающий и небанальный рассказчик.
- ААлёна29 июня 2023Спасибо большое за увлекательную, познавательную прогулку! Мы уже были в Томске на разных экскурсиях - обзорной, в музее истории Томска, в
- ЮЮрий8 марта 2023Качественная, емкая экскурсия. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Томске на 2024 год по теме «История и архитектура», 74 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август