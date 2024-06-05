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Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Томск в зеркале модерна: Путешествие по архитектурным шедеврам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Томску, где модерн и история переплетаются в архитектурных шедеврах
Начало: В районе Политехнического института
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
- ААлександр1 июня 2024Всё прошло замечательно, рекомендую
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ЕЕлена30 мая 2024Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
- ЕЕвгения24 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
- ЕЕлена20 мая 2024Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Летние»
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