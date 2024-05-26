Н Надежда По Томску на автомобиле Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!

Е Елена Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!

Т Тамара По Томску на автомобиле Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!

Н Наталья Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.

Е Екатерина Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Очень замечательная экскурсия.

А Андрей Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!

С Светлана Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска Спасибо гиду за прекрасную прогулку, гостям города рекомендую к обязательному посещению.

А Александр Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, Людмила — знающий и небанальный рассказчик.