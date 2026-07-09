Томск невозможно представить без его деревянной архитектуры.
Резные наличники, башенки, шатры, фантастические птицы и драконы превратили обычные дома в настоящие произведения искусства. Вы прогуляетесь по старинным улочкам и услышите истории владельцев купеческих усадеб. И разберётесь, почему Томск покрыт деревянным кружевом.
Резные наличники, башенки, шатры, фантастические птицы и драконы превратили обычные дома в настоящие произведения искусства. Вы прогуляетесь по старинным улочкам и услышите истории владельцев купеческих усадеб. И разберётесь, почему Томск покрыт деревянным кружевом.
Описание экскурсии
Дом с жар-птицами. Мы рассмотрим богатую резьбу фасада и поговорим о символах, которые мастера зашифровали в резных украшениях.
Дом с драконами. Вы узнаете, почему на сибирском доме появились мифические существа.
Дом с шатром. Полюбуетесь памятником деревянного модерна с выразительным силуэтом и необычной архитектурой. Разберётесь, чем томские терема отличаются от подобных построек других российских городов.
Изумрудный дом. Мы поговорим о связи этого особняка с именем сказочника Александра Волкова.
Дом с грифонами. Вы услышите городские легенды об этом необычном здании.
А ещё
- мы проедем и прогуляемся по самым атмосферным кварталам старого города: Заозерью, Елани, Дворянскому району, Преображенской части и Татарской слободе
- вы узнаете о жителях и владельцах резных домов: известных томских купцах, промышленниках, врачах, преподавателях и путешественниках
- я расскажу, как сегодня реставрируют местные деревянные памятники
- по желанию мы зайдём внутрь старинной купеческой усадьбы, чтобы увидеть сохранившиеся интерьеры и выпить ароматного сибирского чаю
Организационные детали
- Едем на автомобиле Ford Focus для 1–3 взрослых или семьи до 4 человек
- Возможно увеличение количества участников за доплату — согласуем в переписке
- Во время экскурсии предусмотрены прогулки продолжительностью 15–20 мин
- По желанию вы посетите дом-памятник с экскурсией — 400 ₽ за чел. Напишите мне при бронировании, если вам это интересно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Воскресенской горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 2447 туристов
Профессиональный гид с опытом работы более 15 лет. Экскурсия со мной — это познавательное путешествие, знакомство с самыми интересными и значимыми локациями любимого Томска. Во время экскурсии акцент делаю на исторические ценности, перспективность и привлекательность города! Многовековая история, купеческая архитектура, деревянные терема, ведущие университеты страны, необычные памятники современности и многое другое — всё это для вас с истинно сибирским гостеприимством!
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