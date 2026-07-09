Томск невозможно представить без его деревянной архитектуры. Резные наличники, башенки, шатры, фантастические птицы и драконы превратили обычные дома в настоящие произведения искусства. Вы прогуляетесь по старинным улочкам и услышите истории владельцев купеческих усадеб. И разберётесь, почему Томск покрыт деревянным кружевом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 7500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Томске

Описание экскурсии

Дом с жар-птицами. Мы рассмотрим богатую резьбу фасада и поговорим о символах, которые мастера зашифровали в резных украшениях.

Дом с драконами. Вы узнаете, почему на сибирском доме появились мифические существа.

Дом с шатром. Полюбуетесь памятником деревянного модерна с выразительным силуэтом и необычной архитектурой. Разберётесь, чем томские терема отличаются от подобных построек других российских городов.

Изумрудный дом. Мы поговорим о связи этого особняка с именем сказочника Александра Волкова.

Дом с грифонами. Вы услышите городские легенды об этом необычном здании.

А ещё

мы проедем и прогуляемся по самым атмосферным кварталам старого города: Заозерью, Елани, Дворянскому району, Преображенской части и Татарской слободе

вы узнаете о жителях и владельцах резных домов: известных томских купцах, промышленниках, врачах, преподавателях и путешественниках

я расскажу, как сегодня реставрируют местные деревянные памятники

по желанию мы зайдём внутрь старинной купеческой усадьбы, чтобы увидеть сохранившиеся интерьеры и выпить ароматного сибирского чаю

Организационные детали